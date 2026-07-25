বিনামূলীয়া দাইল, চেনি, চাউল; ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধীকাৰীসহ বন্যাৰ্তক লৈ ডাঙৰ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

বিনামূলীয়া দাইল, চেনি, চাউল; ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধীকাৰীসহ বন্যাৰ্তক লৈ ডাঙৰ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
লোকসেৱা ভৱনত শুক্ৰবাৰে অনুষ্ঠিত ৰাজ্যিক কেবিনেট বৈঠকত একাধিক সিদ্ধান্ত ৷ আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসকসকলৰ বাবে নতুন সেৱা বিধিত কেবিনেটৰ অনুমোদন ৷
Published : July 25, 2026 at 9:12 PM IST
হায়দৰাবাদ: মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত শনিবাৰে ৰাজ্যিক কেবিনেট বৈঠক লোকসেৱা ভৱনত অনুষ্ঠিত হয় ৷
কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়,"অসমত ৯ লাখ লাকপতি বাইদেউ আছে ৷ যদি কোনো লাখপতি বাইদেউৰ যদি ব্যক্তিগতভাবে ঋণ ল'ব বিচাৰে তেতিয়া ষ্টাম্পা ডিউটি দিব লাগিব ৷ আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসকসকলৰ বাবে নতুন সেৱা বিধিত কেবিনেটে অনুমোদন জনাইছে ৷ ৰেচন কাৰ্ডৰ জৰিয়তে দালি, চেনি, চাউল দিয়াৰ যি প্ৰক্ৰিয়া সেয়া আগষ্ট মাহৰ পৰা আমি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম ৷"
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, "মৰাণ, মটক, চুতীয়া, টাই আহোম আৰু কোচ ৰাজবংশীৰ জনগোষ্ঠীৰ বাবে নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু চিকিৎসালয়ত এখনকৈ আসন বৃদ্ধি কৰা হৈছে ৷ পৰীক্ষামূলকভাবে এইবাৰ আৰম্ভ কৰিছো যে, মেডিকেল কলেজত দুখন আসন সংৰক্ষণ কৰিছো যাৰ মাক-দেউতাক নাই ৷ অপব্যৱহাৰ নহ'লে প্ৰতিখন মেডিকেল কলেজত ভৱিষ্যতে এই ব্যৱস্থা কৰা হ'ব ৷"
শিৱসাগৰ, চৰাইদেউৰ বানৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়,"আমি বানাক্ৰান্ত প্ৰতিটো অঞ্চললৈ প্ৰশাসন যাব পাৰিছে ৷ আমি পেকেজি কৰি খাদ্য সামগ্ৰী তালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ৷ আমাক যথেষ্ট কাপোৰৰ প্ৰয়োজন ৷ যাতে এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰা কাপোৰ নিদিয়ে ব্যনাৰ্তক তাৰ বাবে আহ্বান থাকিব ৷ শিশু খাদ্য, মেখেলা-চাদৰ, পশু খাদ্য দিব পাৰে ৷"
তেওঁ লগতে কয়, "কিতাপ পত্ৰ বহু নষ্ট হৈছে ৷ সেয়ে কিতাপ, কাগজ অধ্যয়নৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সকলো সামাগ্ৰীৰেৰে সহায় কৰিব পাৰে ৷ কৃষিমন্ত্ৰী, জলসম্পদ মন্ত্ৰী সকলো বানাক্ৰান্ত অঞ্চললৈ যাব, সকলো অধ্যয়ন কৰিব, কঠিয়াৰ যোগাৰ কৰা হ'ব ৷ ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা আগষ্ট মাহৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ৷"
অৰুণোদয়ৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়,"আমি ৩ তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম ৷ প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিত অৰুণোদয়ৰ ভিন্ন অভিযোগ বা সমস্যা সমাধানৰ বাবে অৰুণোদয় সহায়ক বা সাৰথি নামেৰে ব্যৱস্থা এটা আৰম্ভ কৰিম ৷ প্ৰতিটো সমষ্টিৰ আয়ুক্ত কাৰ্যালয়, ব্লক অফিচ বা এছডিঅ'ৰ কাৰ্যালয়ত এজনকৈ অৰুণোদয় সহায়ক বা সাৰথি বহি থাকিব ৷"
লগতে পঢ়ক: অসমলৈ ২,০৫০ কোটি কৃষি আন্তঃগাঁথনি পুঁজি আৱণ্টন, পুনৰ ৪,০০০ কোটি আনিবলৈ প্ৰয়াস কৰা হ'ব: মুখ্যমন্ত্রী