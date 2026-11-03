১৯ জুলাইৰ ভয়ংকৰ বানৰ তদন্তৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিব চিবিআইক, কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত

১৯ জুলাইৰ ভয়ংকৰ বানৰ তদন্তৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিব চিবিআইক, কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত
চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে বহু বিবাহ কৰিব নোৱাৰিব, নেলীত ডিফেঞ্চ পাৰ্ক নিৰ্মাণ আৰু ৰাজ্যৰ পাঁচটাকৈ স্থানত ৰ'প ৱে' নিৰ্মাণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কেবিনেটত ৷
Published : November 3, 2026 at 10:03 PM IST
হায়দৰাবাদ : মঙলবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ৷ বৈঠকত দুই লাখ চৰকাৰী চাকৰিৰ লগতে বহু বিবাহ, ১৯ জুলাইৰ ভয়াবহ বানৰ কাৰণৰ তদন্ত, ডিফেঞ্চ পাৰ্ক নিৰ্মাণ আৰু ৰাজ্যৰ পাঁচটাকৈ স্থানত ৰ’প ৱে' নিৰ্মাণৰ সন্দৰ্ভত কেবিনেটত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷
বৈঠকৰ অন্তত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কয়, "১৯ জুলাইত শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাত হোৱা ভয়াবহ বানৰ কাৰণ কি আছিল ? সমগ্ৰ ঘটনাৰ কাৰণ তদন্ত কৰিবলৈ চিবিআইলৈ হস্তান্তৰ কৰা হ'ব ৷ কিন্তু কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাটোৱে গ্ৰহণ কৰে নে নকৰে সেয়া তেওঁলোকৰ বিষয় ৷"
अगर असम सरकार का कोई employee बहुविवाहित पाया गया, तो उसे नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। आज के #AssamCabinet का फैसला। https://t.co/1RbMgHp2pt— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 3, 2026
বহু বিবাহৰ সন্দৰ্ভত কয়, ‘‘বহুবিবাহ অসমত নিষিদ্ধ ৷ যদিহে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীয়ে বহু বিবাহত আৱদ্ধ হোৱাৰ বুলি প্ৰমাণ পায় তেতিয়া বিষয়া বা কৰ্মচাৰীক চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন নহয়, বৰ্খাস্ত কৰা হ’ব ৷ লগতে বিষয়া বা কৰ্মচাৰীজনে ভৱিষ্যতে কোনো চৰকাৰী চাকৰিত আবেদনৰ সুযোগ-সুবিধা নাপাব ৷ এই নিয়ম সকলো ধৰ্মৰ লোকৰ বাবে ৷’’
দুই লাখ চাকৰিৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘২ লাখ চাকৰিৰ বাবে পদোন্নতিৰ প্ৰয়োজন ৷ সেয়ে যিসকল লোকৰ পদোন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত ভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আছিল তেওঁলোকৰ পদোন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত কিছু নিয়ম শিথিল কৰা হৈছে ৷ ২০২৭-২৮ বৰ্ষৰ ভিতৰত যাতে বিষয়া কৰ্মচাৰীক পদোন্নতি দিব পাৰো তাৰে চেষ্টা কৰা হৈছে ৷ ফলত বহু পদ খালি হ'ব ৷’’
চাৰকাৰী চাকৰিৰ আবেদনৰ উৰ্ধতম বয়স বৃদ্ধিৰ সন্দৰ্ভত কয়, ‘‘অসমৰ যিসকল যুৱক-যুৱতীয়ে ভাৰতীয় সেনাৰ তৃতীয় বৰ্গ আৰু চতুৰ্থ বৰ্গত পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিলে তেনে লোকে অসম চৰকাৰৰ চাকৰিৰ বাবে আবেদনৰ উৰ্ধতম সময় সীমা ৪৫ বছৰলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ৷’’
Sharing key decisions and important developments from today’s #AssamCabinet meeting. https://t.co/qJsPp9HPNt— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 3, 2026
ৰাজ্যৰ পাঁচ স্থানত ৰ’প ৱে’ নিৰ্মাণৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘ৰ’প ৱে’ নিৰ্মাণৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰৰ মাজত এক চুক্তি সম্পন্ন হৈছে ৷ চুক্তি অনুসিৰ প্ৰথমটো কামাখ্য ৰে'লৱে ষ্টেচনৰ পৰা কামাখ্যা মন্দিৰলৈকে ৰ’প ৱে’, দ্বিতীয়টো ৰ’প ৱে’ খানাপাৰাৰ পৰা গুৱাহাটী ৰে'লৱে ষ্টেচনলৈ, তৃতীয়টো ৰ’প ৱে’ বৰাকৰ গংগানগৰৰ পৰা ভূৱন পাহাৰৰ মহাদেৱ মন্দিৰলৈ, চতুৰ্থটো ৰ’প ৱে’ জাতিংগা সংযোগী আৰু পঞ্চমটো ৰ’প ৱে’ শোণিতপুৰ জিলাৰ অগ্নিগড়ৰ পৰা ভৈৰবী মন্দিৰলৈকে নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে ৷’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘ৰাজ্যত ধান ক্ৰয় আৰম্ভ হৈছে ৷ এইবাৰ কৃষকে প্ৰতি কুইণ্টল ধানত ২,৬৪০ টকাকৈ পাব ৷ ইয়াৰে ভাৰত চৰকাৰে প্ৰতি কুইণ্টলত ধানত কৃষক দিব ২,৪৪১ টকা আৰু অসম চৰকাৰে দিব ১৯৯ টকা ৷ নেলীত এখন ডিফেঞ্চ পাৰ্ক নিৰ্মাণ কৰা হ'ব ৷ ৬ হাজাৰ বিঘা মাটিত এখন ডিফেঞ্চ পাৰ্ক নিৰ্মাণৰ চেষ্টা কৰা হৈছে ৷’’
লগতে পঢ়ক: অসমত সাময়িকভাৱেহে বৃদ্ধি হ’ব বিদ্যুৎ মাচুল: মুখ্যমন্ত্রীৰ ঘোষণা