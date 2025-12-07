ষষ্ট, সপ্তম আৰু অষ্টম শ্ৰেণীত অসমৰ বুৰঞ্জী আৰু ভূগোল বাধ্যতামূলক : কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত
আজিৰ কেবিনেটত বৈঠকত গ্ৰহণ কৰা হ'ল কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত ।
Published : December 7, 2025 at 11:31 PM IST
গুৱাহাটী : মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত দেওবাৰে দিছপুৰৰ লোকসেৱা ভৱনত ৰাজ্য চৰকাৰৰ সাপ্তাহিক কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । কেবিনেট বৈঠকত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় । বৈঠকৰ অন্তত কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তসমূহ সংবাদমেলযোগে সদৰী কৰে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।
কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "শিলচৰৰ ডলু চাহ বাগিচাত গ্ৰীণফিল্ড এয়াৰ প'ৰ্ট নিৰ্মাণৰ বাবে আমি ভাৰত চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছিলো । সেই মৰ্মে ভাৰতীয় বিমান বন্দৰ কৰ্তৃপক্ষই বিচৰা ধৰণে ডলু চাহ বাগিচাৰ প্ৰায় তিনি হাজাৰ বিঘা মাটি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে । যাতে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটত ইয়াৰ চূড়ান্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে । আনহাতে আজিৰ কেবিনেটত মিছন বসুন্ধৰাৰ অধীনত প্ৰায় ১২০০ পৰিয়াললৈ ভূমি আৱণ্টনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় । কেবিনেটত আসাম ল'জিষ্টিক এণ্ড ৱেৰ হাউচিং পলিচী ২০২৫ অনুমোদন জনোৱা হয় । ইয়াৰ জৰিয়তে অসমক এখন ল'জিষ্টিক হাবলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিম ।"
Guwahati: Assam CM Himanta Biswa Sarma says, " assam cabinet today has decided to hand over around 3000 bighas of land to airport authority of india limited at dolo tea estate for a green field airport. under mission basundhara, the state cabinet has approved allotment of land to… pic.twitter.com/TQi1ZYl2yb— ANI (@ANI) December 7, 2025
মুখ্যমন্ত্রীয়ে লগতে কয়, "গুৱাহাটী অভিযান্ত্রিক মহাবিদ্যালয়ত এৰোস্পেছ এণ্ড ডিফেন্স অট'মেটিক এণ্ড ইলেক্টিক ভেহিকেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ চাকৰি কৰিবৰ বাবে লগা জ্ঞানৰ বাবে আমি আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত এটা ডাঙৰ প্ৰকল্প নিৰ্মাণ কৰি আছো । য'ত ৰাফেল আদি নিৰ্মাণ কৰা ড'চাল চিষ্টেম ইণ্ডিয়া প্ৰাইভেট লিমিটেডে প্ৰকল্পটো কৰি আছে ।''
Highlights from the post Cabinet press briefing by HCM @himantabiswa— Chief Minister Assam (@CMOfficeAssam) December 7, 2025
Watch 📹 pic.twitter.com/h1U1vxqUlS
তেওঁ কয়, ''আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ পাঁচ হাজাৰ বৰ্গ কিলোমিটাৰ এলেকাত ২৪৩ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে প্ৰকল্পটো কৰা হ'ব । ইয়াৰে ২০০ কোটি টকা ড'চাল চিষ্টেম ইণ্ডিয়া প্ৰাইভেট লিমিটেডে ব্যয় কৰিব আৰু ৪৩ কোটি টকা ৰাজ্য চৰকাৰে ব্যয় কৰিব । এই প্ৰকল্পটোত আজি কেবিনেটে অনুমোদন জনায় ।''
#WATCH | Guwahati: On the Post Malone concert in Guwahati, Assam CM Himanta Biswa Sarma says, " this entire program is being sponsored outside a government agency. initially, we thought that the government would put money into it. but now, because of the response from various… pic.twitter.com/Thb6a0lmmx— ANI (@ANI) December 7, 2025
তেওঁ কয়, ''ডিমা হাচাও জিলাত ৮৮৪ টা পৰিয়ালে চাৰিলেন হাইৱেৰ ক্ষতিপূৰণ পাবলৈ বাকী আছিল । আজিৰ কেবিনেটে তাক অনুমোদন জনায় । সেইদৰে আজিৰ কেবিনেটে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ লংভাকুত এখন নতুন সৈনিক স্কুল নিৰ্মাণত অনুমোদন জনায় । এই স্কুলখন নিৰ্মাণ কৰোতে প্ৰায় ৩৩৫ কোটি টকা ব্যয় হ'ব । ইয়াৰে কেন্দ্ৰই ৮০ শতাংশ কেন্দ্ৰই আৰু ২০ শতাংশ ৰাজ্য চৰকাৰে বহন কৰিব । আজিৰ কেবিনেটে ইয়াৰ প্ৰশাসনীয় অনুমোদন জনায় ।"
তেওঁ কয়, ''কেবিনেটৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটীয়ে এটা পৰামৰ্শ দিছিল । ষষ্ট, সপ্তম আৰু অষ্টম শ্ৰেণীত অসমৰ বুৰঞ্জী আৰু অসমৰ ভূগোল বাধ্যতামূলকভাৱে পঢ়াবলৈ পৰামৰ্শ দিছিল । আজিৰ কেবিনেটে ৫০ নম্বৰৰ অসমৰ বুৰঞ্জী আৰু ৫০ নম্বৰৰ অসমৰ ভূগোল দুটা স্বতন্ত্র পাঠ্যক্ৰমক মঞ্জুৰি দিয়ে ।''
The #AssamCabinet meeting chaired by HCM @himantabiswa is underway at Lok Sewa Bhawan, Guwahati. pic.twitter.com/H12sVRWsjH— Chief Minister Assam (@CMOfficeAssam) December 7, 2025
তেওঁ কয়, ''ষষ্ট, সপ্তম আৰু অষ্টম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে অসমৰ বুৰঞ্জী আৰু অসমৰ ভূগোল বাধ্যতামূলকভাৱে পঢ়িব লাগিব । আগতে সমাজ বিজ্ঞানত ১০০ নম্বৰত এই বিষয় আছিল । এতিয়া আমি সমাজ বিজ্ঞানটো পৃথক কৰি দিলো । বুৰঞ্জী আৰু ভূগোলো পৃথক কৰি দিলো ।''
তেওঁ কয়, ''এতিয়া ষষ্ট, সপ্তম আৰু অষ্টম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে ৫০ নম্বৰৰ সমাজ বিজ্ঞান, ৫০ নম্বৰৰ বুৰঞ্জী আৰু ৫০ নম্বৰৰ ভূগোল পঢ়িব লাগিব । এই দুখন বাধ্যতামূলক হ'ব । ইয়াৰ ফলত শিক্ষাৰ্থীৰ ১০০ নম্বৰ বোজা এটা বাঢ়িব । কিন্তু ই অসমৰ শিক্ষাৰ্থীক অসমৰ ভূগোল আৰু বুৰঞ্জীৰ জ্ঞান দিব ।"
উল্লেখ্য যে, এই সংবাদমেলত কেইবাগৰাকী কেবিনেট মন্ত্রী উপস্থিত থাকে ।