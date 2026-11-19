অসম কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত: বৃদ্ধি পাব পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিৰ মাননি, গঠন হ'ব ৬খন নতুন পৌৰসভা
নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত অসম কেবিনেটে পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিৰ মাননি বৃদ্ধি আৰু ৬খন নতুন পৌৰসভা গঠনৰ লগতে বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ।
Published : November 19, 2026 at 10:19 PM IST
নতুন দিল্লী: বৃহস্পতিবাৰে নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হোৱা অসম কেবিনেটৰ বৈঠকত ৰাজ্যৰ প্ৰশাসনিক, শিক্ষা, কৃষি আৰু পঞ্চায়তীৰাজ ব্যৱস্থাক লৈ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় । কেবিনেট বৈঠকৰ পাছতেই মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যম ‘এক্স’ হেণ্ডেলত এই সিদ্ধান্তসমূহৰ বিষয়ে অৱগত কৰে । সেই সিদ্ধান্তসমূহ হ'ল-
পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিৰ মাননি বৃদ্ধি
এই কেবিনেটে পঞ্চায়তীৰাজ অনুষ্ঠানসমূহৰ নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধিসকলৰ মাহিলী মাননি বৃদ্ধিত অনুমোদন জনাইছে । সংশোধিত নিৰিখ অনুসৰি জিলা পৰিষদৰ সভাপতিয়ে ১৫,০০০ টকা, উপ-সভাপতিয়ে ১০,০০০ টকা আৰু সদস্যসকলে ৫,৫০০ টকা লাভ কৰিব ।
In today's meeting of the #AssamCabinet held in New Delhi, we approved 1️⃣Enhanced remuneration for Panchayati Raj representatives 2️⃣Improved Urban Governance with new Municipal Boards 3️⃣Elections to Autonomous Councils on non-political party basis 4️⃣Innovation in Edu institutes 5️⃣ Strengthening agriculture and much more..— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 19, 2026
একেদৰে আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ ক্ষেত্ৰত সভাপতিয়ে ১০,০০০ টকা, উপ-সভাপতিয়ে ৭,০০০ টকা আৰু সদস্যসকলে ৬,০০০ টকাকৈ পাব । আনহাতে, গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতিয়ে ৬,৫০০ টকা, উপ-সভাপতিয়ে ৪,০০০ টকা আৰু সদস্যসকলে ২,৬০০ টকাকৈ মাহিলী মাননি লাভ কৰিব ।
নগৰীয়া প্ৰশাসন আৰু মিছন বসুন্ধৰা ৪.০
লালুক, হাৰমতী-বান্দৰদেৱা, ঘিলামৰা, মাজুলী, উধাৰবন্দ আৰু মিৰ্জা-বিজয়নগৰক সামৰি ৬খন নতুন পৌৰসভা গঠনৰ লগতে বৰ্তমান থকা ২৩খন পৌৰসভাৰ এলেকা সম্প্ৰসাৰণত অনুমোদন জনোৱা হৈছে । তদুপৰি মিছন বসুন্ধৰা ৪.০ৰ অধীনত খিলঞ্জীয়া লোকক অধিক ভূমি আবণ্টনৰ সুবিধাৰ্থে চহৰৰ সীমাৰ পৰা ১ কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত অঞ্চলকহে নগৰীয়া অঞ্চল হিচাপে ধৰা হ’ব । কামৰূপ মহানগৰ আৰু কামৰূপ জিলাত ই প্ৰযোজ্য নহ'ব ।
Addressing the media on key decisions taken at today’s #AssamCabinet meeting. https://t.co/tmaQJMxUHp— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 19, 2026
শিক্ষা, কৃষি আৰু অন্যান্য সিদ্ধান্ত:
- শিক্ষা আৰু ভূমি আবণ্টন: ‘উচ্চ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ বাবে উদ্ভাৱন আৰু ষ্টাৰ্টআপ নীতি’ত অনুমোদন জনোৱাৰ লগতে ভাৰতীয় কৃষি গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান স্থাপনৰ বাবে ধেমাজিত ১,৫৬৮ বিঘা আৰু প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ক শোণিতপুৰৰ ৭৪ বিঘা ভূমি হস্তান্তৰত অনুমোদন জনোৱা হয় ।
- দলবিহীন নিৰ্বাচন আৰু কৃষি: মটক, কমতাপুৰ আৰু মৰাণ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনসমূহ ৰাজনৈতিক দলৰ পৰিচয়বিহীনভাৱে অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ আইন সংশোধনৰ অনুমোদন জনোৱা হৈছে । লগতে ৭৫% ৰাজসাহায্যত ২,৩১৩টা কৃষি যন্ত্ৰ বিতৰণ আৰু অসম আইনী পৰিমাপ বিজ্ঞান (প্ৰয়োগ) (দ্বিতীয় সংশোধনী) বিধি, ২০২৬তো কেবিনেটে অনুমোদন জনাইছে ।
ভাৰত মণ্ডপমত ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী
কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তসমূহৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই আন এক টুইটযোগে জানিবলৈ দিয়ে যে অহা ২৯ নৱেম্বৰত নতুন দিল্লীৰ ‘ভাৰত মণ্ডপম’ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উপস্থিতিত এক বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে ভাৰতৰত্ন ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উদযাপন কৰা হ’ব ।
29 नवंबर को दिल्ली के भारत मंडपम में माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी की उपस्थिति में एक भव्य कार्यक्रम के साथ भारत रत्न डॉ. भूपेन हजारिका जी की जन्म शताब्दी मनाई जाएगी। https://t.co/xqTNLkfu5h— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 19, 2026
এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লিখে, "অহা ২৯ নৱেম্বৰত দিল্লীৰ ভাৰত মণ্ডপমত মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত এক বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰ সৈতে ভাৰতৰত্ন ড৹ ভূপেন হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উদযাপন কৰা হ’ব ।"