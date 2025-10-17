ETV Bharat / state

চৰণ বড়ো অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব মন্ত্ৰীসভাত ! কাইলৈ মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা : মুখ্যমন্ত্ৰী

বিটিচিৰ পৰিবৰ্তিত ৰাজনীতিৰ অংশ হিচাপে সুযোগ পাব বিপিএফে !

মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (ETV Bharat Assam)
Published : October 17, 2025 at 9:48 PM IST

গুৱাহাটী : কাইলৈ মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে । মন্ত্ৰীসভাত এখন আসন খালী থকা বাবে সম্প্ৰসাৰণৰ সম্ভাৱনাৰ ইংগিত দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । আনহাতে, জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ বাবে বিজেপিৰ নেতৃত্বত ২৩ অক্টোবৰৰ পৰা "মই জুবিন আমি জুবিন" শ্ল'গানেৰে শান্তিপূৰ্ণভাৱে প্ৰচাৰ চলোৱাৰ কথাও উল্লেখ কৰিছে মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে ।

শুকুৰবাৰে শংকৰদেৱ এডুকেশ্য়ন এণ্ড ৰিচাৰ্ছ ফাউণ্ডেচনৰ দ্বাৰা পৰিচালিত গুৱাহাটীৰ চন্দ্ৰপুৰৰ হাজোংবড়ীস্থিত প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিচত সাংবাদিকৰ আগত এই কথা সদৰী কৰে মুখ্য়মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (ETV Bharat Assam)

কাইলৈ মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে বুলি উল্লেখ কৰি মুখ্য়মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়," আমাৰ এখন আসন খালী আছে । এতিয়াও আমি লাহে লাহে পদক্ষেপ লৈ আছো । আমি খুব দ্ৰুত গতিত যাব খোজা নাই ।"

ইপিনে, বড়োভূমিত মিত্ৰজোঁট প্ৰসংগত সাংবাদিকে কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে কয়, "প্ৰতিটো খোজ লাহে লাহে লৈ গৈ থাকিম যাৰ পৰা বড়োভূমিত আমি শান্তিৰ পৰিৱেশ নিৰ্মাণ কৰিছো ,সদায় যাতে শান্তিৰে থাকিব পাৰে । আমাৰ লক্ষ্য় ৰাজনীতি নহয়,মন্ত্ৰীসভা নিৰ্মাণ কৰা নহয় । আমাৰ লক্ষ্য় বড়োভূমিত শান্তি আৰু সম্প্ৰীতি ।"

চৰণ বড়ো অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব মন্ত্ৰীসভাত !

বিটিচিৰ পৰিবৰ্তিত ৰাজনীতিৰ অংশ হিচাপে শনিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্তবিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন অসম মন্ত্ৰীসভাত মন্ত্ৰী হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব মাজবাটৰ বিপিএফ বিধায়ক চৰণ বড়ো । কাইলৈ পুৱা ১১ বজাত ৰাজভৱনত বিধায়ক চৰণ বড়োক পদ আৰু গোপনীয়তাৰ শপত বাক্য পাঠ কৰোৱাব ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য্যই । এই কথা সদৰী কৰিছে বিপিএফৰ সূত্ৰই ।

জুবিন গাৰ্গৰ তদন্ত প্ৰসংগত মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে কয়, "মই মঞ্চত বহি থাকোতে মুখ্য সচিবে মোলৈ ছিংগাপুৰ আৰক্ষীৰ প্ৰতিবেদন পঠিয়াইছে বুলি কৈছে । প্ৰতিবেদনত কি আছে মই ক'ব বিচৰা নাই । ২১ অক্টোবৰত ছিংগাপুৰ আৰু অসম আৰক্ষীৰ মাজত বৈঠক হ'ব । গতিকে বৈঠকৰ অন্তত অসমত ঘূৰি আহিলে আমি গম পাম প্ৰকৃত কাৰণ ।"

ছিংগাপুৰৰ ৰাজনৈতিক নেতাৰ সামাজিক মাধ্যমত জুবিন গাৰ্গৰ সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ টেগ লাইন নিলিখিবলৈ আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।

মই জুবিন আমি জুবিন :

বিজেপিয়ে ২৩ অক্টোবৰৰ পৰা জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ বাবে অভিযান চলাব বুলি উল্লেখ কৰি মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে কয়, "জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ বাবে বিজেপিৰ নেতৃত্বত ২৩ অক্টোবৰৰ পৰা "মই জুবিন আমি জুবিন" শ্ল'গানেৰে হ'ব শান্তিপূৰ্ণভাৱে প্ৰচাৰ । বিজেপিৰ দখলত থকা প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিত হ'ব এই প্ৰচাৰ ।"

প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চতুৰ্থ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতি নৱনিৰ্মিত মূল তোৰণখন আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হয় । মূল তোৰণখন মুকলি কৰে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা ৰাজ্যমন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই । ইপিনে, তেওঁৰ লগত উপস্থিত থাকে সাংসদ বিজুলী কলিতা মেধি, মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা, শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে ।

