চেনি ৩৫টকা, মচুৰ দালি ৭০ টকাতে পাব; হিমন্ত চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত
গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন আৰু চাহ বাগিচা মাটিৰ মূল্যাংকনৰ সন্দৰ্ভত কেবিনেট সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ ৷
Published : August 30, 2026 at 6:06 PM IST
হায়দৰাবদ : দেওবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত হয় কেবিনেট বৈঠক ৷ অসম লোকসেৱা ভৱনত অনুষ্ঠিত কেবিনেট বৈঠকত ৰাজসাহায্যযুক্ত দাইল-চেনি, কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসা, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন আৰু চাহ বাগিচা মাটিৰ মূল্যাংকনৰ সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ৷
ৰাইজক ৰাজসাহায্যযুক্ত দাইল আৰু চেনিৰ যোগানৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, "ৰাজসাহায্যযুক্ত প্ৰতি কিলোগ্ৰাম চেনি ৩৫ টকা আৰু মচুৰ দালি ৭০ টকাত ৰাইজে লাভ কৰিব ৷ বৰ্তমান চেনিৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ পাছতো ৰাইজক চেনি ৩৫ টকাতে প্ৰদান কৰা হ'ব ৷ ইয়াৰ ফলত ৭০ লাখৰো অধিক পৰিয়াল লাভান্বিত হ'ব ৷"
কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসা সেৱাৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু চিকিৎসালয়ত ৬০০ কোটি টকা ব্যয়েৰে প্ৰ'টন বিম থেৰাপী কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হ'ব ৷ এই অত্যাধুনিক কৰ্কট ৰোগ চিকিৎসা সেৱা ৰাজহুৱা খণ্ডত প্ৰৱৰ্তন কৰা দেশৰ প্ৰথমখন ৰাজ্য হিচাপে অসমে এক ঐতিহাসিক মাইলৰ খুঁটি স্থাপন কৰিব ৷"
কেবিনেটত লোৱা আন কেতবোৰ সিদ্ধান্তৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই সংবাদমাধ্যমৰ আগত কয়, "গোৱালপাৰাত ৩০ মেগাৱাট সৌৰ শক্তি উৎপাদন ক্ষমতা আৰু ২৫ মেগাৱাট বেটাৰী এনার্জী ষ্ট'ৰেজ ব্যৱস্থাৰে এক সংহত প্রকল্প স্থাপনত অনুমোদন জনোৱা হৈছে ৷ যাৰ জৰিয়তে ৰাইজ উপকৃত হ'ব ৷"
তেওঁ লগতে কয়, "লংকা নগৰৰ সুচল যাতায়াতৰ লক্ষ্যৰে পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ খেৰনি চাৰিআলিৰ পৰা ২৭ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথলৈ বাইপাছ অংশকে ধৰি হাৱাইপুৰ ৰে'ল ষ্টেচনৰ ওচৰত ১৫৫ কোটি অধিক ব্যয়েৰে ১.১ কিল'মিটাৰ দৈৰ্ঘৰ ৰে'লৱে উৰণ সেতু নির্মাণ কৰা হ'ব ৷ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবে ১০৯ কোটি অনুমোদন জনোৱা হৈছে ৷"
অসমৰ ঔদ্যোগিক প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "নগাঁও আৰু কামৰূপ(ম)ৰ ১,১৭৪ বিঘা (৩৮৮ একৰ) ভূমি উদ্যোগ, বাণিজ্য আৰু ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠান বিভাগক ঔদ্যোগিক সম্পত্তি আৰু ভূমি বেংকৰ উন্নয়নৰ বাবে আবণ্টন দিয়া হৈছে ৷ অসম বাণিজ্য অনুচ্ছেদ (অনুজ্ঞাপত্ৰ আৰু নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আদেশ ২০২৬, কেবিনেটে অসমৰ ঔদ্যোগিক আৰু বিনিয়োগ নীতি, ২০১৯ৰ সংশোধনীত অনুমোদন জনাইছে ৷"
লগতে পঢ়ক:এশ দিনত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ ৬৭৫০ কোটি টকাৰ ঋণ: পহিলা ছেপ্টেম্বৰত পুনৰ কোটি টকাৰ ঋণ