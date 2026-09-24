ETV Bharat / state

কেবিনেট পূজা বাম্পাৰ: ১০০ টকাত দাইল-চেনী, দুৰ্গাপূজাত ১৫০০ টকাৰ অৰুণোদয়ৰ ধন

মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত কেবিনেট বৈঠক । কি কি গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত ল'লে কেবিনেটে ?

Assam cabinet decisions Sugar and Masoor Dal will be available at Rs-100
কি কি গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত ল'লে কেবিনেটে ? (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 24, 2026 at 7:34 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: বৃহস্পতিবাৰে দিছপুৰৰ লোকসেৱা ভৱনত মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত কেবিনেট বৈঠকত অৰুণোদয়, 'অসম মুছলিম বিবাহ পঞ্জীয়ন (বাধ্যতামূলক) বিধি, ২০২৬' কে আদি কৰি কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় । এই কেবিনেটৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্রীয়ে এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰে ৷

বৃহস্পতিবাৰৰ কেবিনেটে সমগ্র অসমত বাধ্যতামূলক পঞ্জীয়নৰ বাবে এক সার্বজনীন প্রক্রিয়াগত কাঠামো স্থাপনৰ উদ্দেশ্যে 'অসম মুছলিম বিবাহ পঞ্জীয়ন (বাধ্যতামূলক) বিধি, ২০২৬' অনুমোদন কৰে ।

দুৰ্গা পূজাত বেছিকৈ পাব অৰুণোদয়ৰ ধন

দুর্গা পূজাৰ উপহাৰ হিচাপে অৰুণোদয়ৰ হিতাধিকাৰীসকলক তেওঁলোকে প্রতিমাহে নিয়মীয়াকৈ লাভ কৰি অহা ১,২৫০ টকাৰ পৰিৱৰ্তে অহা অক্টোবৰ মাহত ১,৫০০ টকাকে প্রদান কৰাৰ সিদ্ধান্ত আজিৰ কেবিনেটে গ্রহণ কৰে ।

Cabinet Meeting Today
কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত (ETV Bharat Assam GFX)

১০০ টকাতে পাব দাইল চেনী

ৰাজ্যিক কেবিনেটে চলিত বৰ্ষৰ অক্টোবৰ মাহৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আইনৰ হিতাধিকাৰীসকলক প্রতি কিলোগ্রামত ৩০ টকা হাৰত ৰাজসাহায্যযুক্ত চেনি যোগান ধৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্রহণ কৰে । ইয়াৰ ফলত অহা অক্টোবৰ মাহত হিতাধিকাৰীসকলে এক কেজিকে মচুৰ দাইল আৰু চেনি ১০০ টকাতে লাভ কৰিব ।

চাহ শ্ৰমিক-কৰ্মচাৰীলৈ বোনাছ

ৰাজ্যিক কেবিনেটে আছাম টা কর্পোৰেশ্যন লিমিটেডৰ চাহ বাগিচাসমূহৰ যোগ্য শ্রমিক আৰু কর্মচাৰীসকলক ২০% বোনাছ প্রদানত অনুমোদন জনায় । এই সন্দৰ্ভত চাহ বাহিচা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে আলোচনা কৰা হৈছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে ।

দুৰ্গা পূজাত চৰকাৰী বন্ধ

ইতিমধ্যে অধিসূচিত পূজাৰ আন চাৰিটা বন্ধৰ দিনৰ উপৰি ১৭ অক্টোবৰ, ২০২৬ তাৰিখটো দুর্গা পূজাৰ বন্ধৰ দিন হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ সিদ্ধান্ত কেবিনেটে গ্রহণ কৰে ।

Cabinet Meeting Today
কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত (ETV Bharat Assam GFX)

আধাৰ কাৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰত সিদ্ধান্ত

উক্ত কেবিনেট বৈঠকে আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলা সদস্যাসকলৰ আধাৰ পঞ্জীয়ন সম্পূৰ্ণ কৰাৰ সুবিধার্থে এক বিশেষ সুবিধা প্রদানত অনুমোদন জনায় । এই বিশেষ সুবিধাৰ আধাৰত আত্মসহায়ক গোটৰ যিসকল মহিলা সদস্যাই এতিয়ালৈকে আধাৰ পঞ্জীয়ন কৰা নাই তেওঁলোকে অহা বৰ্ষৰ ৩১ মাৰ্চৰ ভিতৰত পঞ্জীয়ন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ কৰিব পাৰিব ।

নৱেম্বৰ মাহত নিৰ্বাচন

মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ আৰু সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন অহা নৱেম্বৰ মাহত অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে কেবিনেটে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কৰে ।

Cabinet Meeting Today
কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত (ETV Bharat Assam GFX)

বহনক্ষম জলাহভূমি আৰু সংহত মীন পালন ৰূপান্তৰ প্রকল্প ৰূপায়ণত অনুমোদন

ৰাজ্যিক কেবিনেটে মুঠ ৭৯৬.৮৮ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে অসম বহনক্ষম জলাহভূমি আৰু সংহত মীন পালন ৰূপান্তৰ (SWIFT) প্রকল্প ৰূপায়ণত অনুমোদন জনায় । মুঠ ব্যয়ৰ ভিতৰত এছিয়ান ডেভেলপমেন্ট বেংকৰ ঋণৰ পৰিমাণ ৬৩৭.৫০৪ কোটি টকা, আনহাতে অসম চৰকাৰৰ অংশ ১৫৯.৩৭৬ কোটি টকা । এই প্ৰকল্পৰ অধীনত কমেও ১০২ টা পৰিত্যক্ত সামূহিক বিলৰ পুনৰুদ্ধাৰৰ কাম হাতত লোৱা হ'ব ।

উলুবাৰীত মচলা পৰিষদৰ অত্যাধুনিক পৰীক্ষাগাৰ

ৰাজ্যিক কেবিনেটে গুৱাহাটীৰ উলুবাৰীত ভাৰত চৰকাৰৰ বাণিজ্য আৰু উদ্যোগ মন্ত্রালয়ৰ অধীনস্থ মচলা পৰিষদৰ অত্যাধুনিক পৰীক্ষাগাৰ আৰু আনুষংগিক আন্তঃগাঁথনি নির্মাণত অনুমোদন জনায় । এই ব্যৱস্থাৰ অধীনত কৃষি বিভাগে লোকনির্মাণ (গৃহ) বিভাগৰ সৈতে সমন্বয়েৰে পৰিষদৰ নির্দিষ্ট প্রয়োজন অনুসৰি ভৱনটো নিৰ্মাণ কৰিব ।

কৃষি আন্তঃগাঁথনি পুঁজি

কেন্দ্রীয় খণ্ডৰ আঁচনি 'কৃষি আন্তঃগাঁথনি পুঁজি' (AIF)-ৰ অধীনত অসমত কৃষক বা কৃষি উদ্যমীয়ে আদায় দিব লগা ধনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰদান কৰা ৰাজ্যিক বিত্তীয় সাহায্য সম্পর্কীয় নির্দেশনাৱলী আৰু ইয়াৰ আনুষংগিক বিত্তীয় ব্যৱস্থাত কেবিনেটে অনুমোদন জনায় ।

ইয়াৰ ভিতৰত-

  • এফপিঅ', এফপিচি, পিএচিএছ আৰু সমবায় সমিতিসমূহৰ বাবে বাধ্যতামূলক ১০% প্রম'টাৰৰ অংশীদাৰী মূলধনৰ সম্পূৰ্ণ পৰিমাণ অসম চৰকাৰে বহন কৰিব ।
  • ব্যক্তিগত হিতাধিকাৰীৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰে ৫% বহন কৰিব আৰু হিতাধিকাৰীয়ে অৱশিষ্ট ৫% বহন কৰিব ।

ফিক্সড্ পে' কৰ্মচাৰীক দৰমহাৰ স্কেলৰ ন্যূনতম হাৰ প্ৰদান

কেবিনেট বৈঠকে ১ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ অতিৰিক্ত ১৬৬ গৰাকী মাষ্টাৰ ৰোল, কেজুৱেল আৰু ফিক্সড্ পে' কৰ্মচাৰীক দৰমহাৰ স্কেলৰ ন্যূনতম হাৰ প্ৰদানত অনুমোদন জনায় ।

'চিমেন্ট গ্রাইন্ডিং ইউনিট' স্থাপনৰ প্রস্তাৱত অনুমোদন

ৰাজ্যিক কেবিনেটে অসমত জে কে লক্ষ্মী চিমেন্ট লিমিটেডৰ ১১,০০০ কোটি টকাৰ প্রস্তাৱিত বিনিয়োগেৰে এটা 'ক্লিংকাৰ মেনুফেক্সাৰিং ইউনিট' আৰু ইয়াৰ সৈতে সংলগ্ন চাৰিটা 'চিমেন্ট গ্রাইন্ডিং ইউনিট' স্থাপনৰ প্রস্তাৱত অনুমোদন জনায় । এই বিনিয়োগৰ ফলত প্রায় ২,০০০ টা প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থাপনৰ সুযোগ সৃষ্টি হ'ব ।

উত্তৰ-পূর্বাঞ্চল ৰূপান্তৰকাৰী ঔদ্যোগীকৰণ আঁচনি

কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ উত্তৰ-পূর্বাঞ্চল ৰূপান্তৰকাৰী ঔদ্যোগীকৰণ আঁচনি (UNNATI), ২০২৪-ৰ মূল বিধান অনুসৰি যোগ্যতা থকা, কিন্তু ৩০ ছেপ্টেম্বৰ, ২০২৬ তাৰিখৰ বর্ধিত সময়সীমাৰ ভিতৰত উক্ত আঁচনিৰ অধীনত পঞ্জীয়ন লাভ কৰিব নোৱাৰা অসমৰ নিৰ্মাণখণ্ডৰ উদ্যোগসমূহৰ বাবে ৰাজ্যিক মূলধনী বিনিয়োগত ৰাজসাহায্য প্রদানত কেবিনেটে অনুমোদন জনায় ।

কৃষি মহাবিদ্যালয় স্থাপনৰ বাবে অনুমোদন

কেবিনেটে শ্রীভূমি জিলাৰ পাথাৰকান্দিত অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত এখন কৃষি মহাবিদ্যালয় স্থাপনৰ বাবে প্রতাপগড়ত ২৫৬ বিঘা ভূমি কৃষি বিভাগৰ নামত আবণ্টনৰ অনুমোদন জনায় ।

ঔদ্যোগিক ক্ষেত্র স্থাপনৰ বাবে ভিজিআৰ ভূমি সংৰক্ষণ মুক্তকৰণৰ জৰিয়তে আবণ্টনত অনুমোদন

কামৰূপ জিলাত এক ঔদ্যোগিক ক্ষেত্র স্থাপনৰ বাবে হাজো ৰাজহ চক্রৰ অন্তৰ্গত পূব বংশৰ মৌজাৰ নিজ-গন্ধমৌ গাঁৱৰ ২৫৪ নং দাগৰ ৫০৪ বিঘা ভিজিআৰ ভূমি সংৰক্ষণ মুক্তকৰণৰ জৰিয়তে আবণ্টন দিয়াত কেবিনেটে অনুমোদন জনায় । ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে হাজো ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত পশ্চিম বংশৰ মৌজাৰ ৫০৪ বিঘা চৰকাৰী ভূমি ভিজিআৰ হিচাপে সংৰক্ষণৰ অনুমোদন জনোৱা হৈছে, যাতে সংৰক্ষণ মুক্ত কৰাৰ সমপৰিমাণৰ চৰকাৰী ভূমি ভিজিআৰ হিচাপে সংৰক্ষণ হৈ থাকে ।

শৰৎ শৰ্মাৰ সম্পাদনাত প্ৰকাশিত

লগতে পঢ়ক: অসম কেবিনেট: দুই লাখ নিযুক্তিৰ বাবে পদোন্নতি ব্য়ৱস্থা, খেল মহাৰণ-শিশু মহাৰণ, দালাল ৰাজৰ পৰিসমাপ্তি ইত্য়াদি আদি

কৰ্মচাৰীৰ ভৱিষ্যনিধি সন্দৰ্ভত ডাঙৰ সিদ্ধান্ত কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ, জানক সবিশেষ

TAGGED:

ASSAM CABINET DECISIONS
অসম কেবিনেট
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
দুৰ্গা পূজা
CM HIMANTA BISWA SARMA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.