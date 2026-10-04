গ্ৰীণ চেছ নীতি, অগ্নিবীৰৰ বাবে ১২ শতাংশ সংৰক্ষণ আদিত কেবিনেটৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত
অসমৰ লোকসেৱা ভৱনত অনুষ্ঠিত কেবিনেট বৈঠকত গ্ৰীণ চেছ, অগ্নিবীৰৰ বাবে সংৰক্ষণ, সত্ৰলৈ মাহিলী অনুদানকে ধৰি কেইবাটাও সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় ।
Published : October 4, 2026 at 8:52 PM IST
গুৱাহাটী : দেওবাৰে লোকসেৱা ভৱনত অনুষ্ঠিত হয় কেবিনেট বৈঠক ৷ অসম সেউজ উপ কৰ, পুৰণি বাহনৰ মালিকীস্বত্ব আদি কেইবাটাও বিষয়ত কেবিনেটত কেতবোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ৷
কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তৰ সন্তৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংবাদ মাধ্যমত কয়,"অসম সেউজ উপ কৰ নীতি ২০২৬ অনুসৰি এতিয়াৰে পৰা আপুনি পুৰণি বাহন কিনা-বেচা কৰিলে দিব লাগিব বিশেষ কৰ । ৩ বছৰ বা তাতকৈ অধিক পুৰণি বাহনৰ মালিকীস্বত্ব হস্তান্তৰৰ ক্ষেত্ৰত ৩ হাজাৰ টকাৰ সেউজ উপ কৰ (গ্ৰীণ চেছ) দিব লাগিব ।"
Addressing the media on key decisions taken at today’s #AssamCabinet meeting. https://t.co/kltb4pGZ2D— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 4, 2026
তেওঁ লগতে কয়,"বৈদ্যুতিক বাহন, চিএনজিচালিত বাহনক ৰেহাই দিয়া হৈছে । একেদৰে দুচকীয়া আৰু তিনিচুকীয়া বাহনকো এই কৰ নীতিৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হৈছে । সমান্তৰালকৈ বাহনৰ গৰাকীৰ মৃত্যু হ'লে সেই বাহনখন সন্তানে নিজৰ নামত পঞ্জীয়ন কৰিলেও এই গ্ৰীণ চেছ বা সেউজ উপ কৰ দিব নালাগে ৷"
"এই কৰ নীতিৰ জৰিয়তে সংগ্ৰহ কৰা ৰাজহ আন চৰকাৰী কামত ব্যৱহাৰ নহ'ব । বনানীকৰণ বা পাৰিপাৰ্শিকতাৰ ক্ষেত্ৰতহে ব্যৱহাৰ হ'ব ।"- মুখ্যমন্ত্ৰী
লোকনিৰ্মাণ বিভাগ (পথ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ)ৰ অতিৰিক্ত আয়ুক্ত পদ সৃষ্টি
কেবিনেট বৈঠকত আন কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় । সিদ্ধান্ত অনুসৰি এতিয়াৰে পৰা ইতিহাস হ'ব লোকনিৰ্মাণ বিভাগ (গৃহ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ) । ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বিভাগতো ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই লোকনিৰ্মাণ বিভাগ (পথ)ৰ লগত সংলগ্ন কৰা হ'ব ।
এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ গৃহ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বুলি এটা বিভাগ আছিল । কিন্তু গৃহ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বহু ক্ষেত্ৰত সম্পৰ্ক নাই । সেয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বিভাগতো গৃহৰ পৰা কাটি তাক লোকনিৰ্মাণ বিভাগ (পথ)ৰ লগত সংলগ্ন কৰা হৈছে ।
ইয়াৰ লগে লগে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাম চাবলৈ এটা অতিৰিক্তকৈ আয়ুক্তৰ পদ সৃষ্টি কৰাৰ বাবে কেবিনেটে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে । অৰ্থাৎ এতিয়াৰে পৰা লোকনিৰ্মাণ বিভাগ (পথ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ) হিচাপে জনা যাব ।
জলজীৱন মিছন আঁচনিৰ ক্ষেত্ৰত সিদ্ধান্ত
জলজীৱন মিছন আঁচনিৰ ক্ষেত্ৰত কেবিনেট বৈঠকত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে । অসমৰ বাকী জিলা বা অঞ্চলৰ দৰেই বিটিচি, কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ আৰু ডিমা হাছাও স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদত জলজীৱন মিছনৰ কাম সূচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰিবলৈ ৩ খন বুজাবুজি স্মাৰকপত্ৰত কেবিনেটে অনুমোদন জনাইছে ।
এই বুজাবুজি স্মাৰক পত্ৰত স্বাক্ষৰ হ'লেই উক্ত অঞ্চলবোৰত জলজীৱন মিছন আঁচনিৰ কাম সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰিব পৰা যাব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে ।
অসমৰ অগ্নিবীৰৰ বাবে কনিষ্টবলৰ পদত ১২ শতাংশ সংৰক্ষণ
অসমৰ যিসকল স্থায়ী বাসিন্দাই অগ্নিবীৰ আঁচনিৰ জৰিয়তে দেশমাতৃৰ সেৱাত নিয়োজিত হৈ আছে তেওঁলোকৰ বাবেও কেবিনেট বৈঠকত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় ।
অসম আৰক্ষী, কাৰাগাৰ বিভাগ, অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী, এছডিআৰএফ বন আদি বিভিন্ন বিভাগত অসমৰ অগ্নিবীৰসকলৰ বাবে কনিষ্টবলৰ পদত ১২ শতাংশ সংৰক্ষিত ৰখা হ'ব । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰা মতে বৰ্তমান অগ্নিবীৰ হিচাপে সেৱা আগবঢ়াই থকা অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দাসকলে এই পদৰ বাবে যোগ্য হ'ব ।
ডালমিয়া ভাৰত চিমেণ্ট কোম্পানীৰ বিনিয়োগৰ প্ৰস্তাৱত অনুমোদন
এডভাণ্টেজ আছাম ২.০ৰ সময়ত ডালমিয়া ভাৰত চিমেণ্ট কোম্পানীয়ে অসমত বিনিয়োগৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছিল । সেই অনুসৰি কোম্পানীটোৰ ১০,২০০ কোটি টকা বিনিয়োগৰ বাবে চৰকাৰৰ সৈতে এক বুজাবুজি স্বাক্ষৰ হৈছিল ।
In today's meeting of the #AssamCabinet, we approved ✅Financial support for Madhupur Satra ✅12% Reservation for Agniveers ✅Green Cess for vehicle ownership transfer ✅Encouraging investments and streamlining municipal elections ✅DPR for Brahmaputra Riverfront Development https://t.co/UMdhJk5SMf— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 4, 2026
সেই প্ৰস্তাৱক কেবিনেটে অনুমোদন জনাইছে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনোৱা মতে কোম্পানীটোৱে অসমত চিমেণ্ট উৎপাদনৰ বাবে উক্ত পুঁজি ব্যৱহাৰ কৰিব । লংকা আৰু উমৰাংছুত কোম্পানীটোৰ দুটা ইউনিট স্থাপন কৰা হ'ব বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনাইছে ।
অসমৰ পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন (সংশোধনী) নিয়মাৱলী, ২০২৬ত অনুমোদন
পূৰ্বে পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনত কোনো বিতৰ্ক হ'লে গুৱাহাটীৰ আদালতত বিষয়টো উত্থাপন কৰাৰ নিয়ম আছিল । কিন্তু এতিয়াৰে পৰা শিলচৰ পৌৰ নিগম আৰু ডিব্ৰুগড় পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনত কোনো বিতৰ্ক হ'লে সংশ্লিষ্ট জিলাকেইখনৰ আদালতত বিষয়টো উত্থাপন কৰিব পাৰিব ।
দেওবাৰে অনুষ্ঠিত কেবিনেট বৈঠকত অসম চৰকাৰে অসমৰ পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন (সংশোধনী) নিয়মাৱলী, ২০২৬ত অনুমোদন জনাইছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনাইছে ।
ভাৰতীয় সেনাৰ অসম ৰেজিমেণ্টলৈ আৰ্থিক অনুদান
মেঘালয়ৰ শ্বিলংস্থিত ভাৰতীয় সেনাৰ অসম ৰেজিমেণ্টৰ কাৰ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবে চৰকাৰে ১০ কোটি টকাৰ আৰ্থিক অনুদান আগবঢ়োৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই সন্দৰ্ভত কয়, "শেহতীয়াকৈ মই অসম ৰেজিমেণ্টলৈ গৈছিলোঁ । তাত প্ৰায় ৫০ শতাংশ অসমীয়া ল'ৰা-ছোৱালী আছে । তেওঁলোকৰ ল'গ'ত গঁড় আছে । আমি অসম ৰেজিমেণ্টৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবে ১০ কোটি টকাৰ আৰ্থিক অনুদানৰ বাবে কেবিনেটে অনুমোদন জনাইছে ।"
মধুপুৰ সত্ৰলৈ মাহিলী ১ লাখ টকাৰ বৰঙণি
কেবিনেট বৈঠকৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত অনুসৰি কোচ বিহাৰত থকা মধুপুৰ সত্ৰৰ দৈনন্দিন কাম পৰিচালনা কৰাত সহায়ৰ বাবে অসম চৰকাৰে বৰঙণি আগবঢ়াব । চৰকাৰে সত্ৰখনলৈ প্ৰতিমাহে ১ লাখ টকাকৈ বৰঙণি আগবঢ়াব । চৰকাৰে ভৱিষ্যতে নগাঁৱৰ বৰদোৱাৰ দৰে বৃহৎ আঁচনি লোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰি আছে বুলিও উল্লেখ কৰে ।
গুৱাহাটী নদীপাৰ উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ সম্প্ৰসাৰণ
কাছাৰী বজাৰৰ পৰা কামাখ্যালৈ অৰ্থাৎ নীলাচল পাহাৰৰ সমীপলৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীপাৰ উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ অধীনত প্ৰকল্পৰ বিশদ প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুতৰ বাবে টাটা কনছাল্টিং ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ লিমিটেডক দায়িত্ব দিয়াৰ বাবে কেবিনেটে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ।
বিটিচি পাতগাঁওক ৰাজহ গাঁও হিচাপে ঘোষণা
কেবিনেট বৈঠকত বিটিচিৰ কোকৰাঝাৰত থকা পাতগাঁও প্ৰস্তাৱিত সংৰক্ষিত বনাঞ্চলক ৰাজহ গাঁৱলৈ পৰিৱৰ্তন কৰাৰ সিদ্ধান্ত কৰা হয় । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই সন্দৰ্ভত কয়, "পাতগাঁৱত বিশেষ গছ-গছনি নাই । তাত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ লোকে বাস কৰে । সেয়ে পাতগাঁও প্ৰস্তাৱিত সংৰক্ষিত বনাঞ্চলক আমি ৰাজহ গাঁওলৈ পৰিৱৰ্তন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ । এতিয়া তাত থকা লোকসকলে ভূমিপট্টা লাভ কৰিব পাৰিব । বিটিচি প্ৰশাসনৰ অনুৰোধ মৰ্মে এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ।"
লগতে পঢ়ক :
গুৱাহাটীৰ ৱাৰ্ডে ৱাৰ্ডে থাকিব এটাকৈ পুথিভঁৰাল, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা