ছাত্ৰ-ছাত্ৰীলৈ স্কুটী, বনাঞ্চল সম্প্ৰসাৰণ আৰু নতুন উদ্যোগ স্থাপন সন্দৰ্ভত কেবিনেটত সিদ্ধান্ত
নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত অসম কেবিনেট বৈঠকত মেধাৱী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীলৈ স্কুটী, সংৰক্ষিত বনাঞ্চল, নতুন উদ্যোগ আৰু নগৰীয়া উন্নয়নকে ধৰি বহু সিদ্ধান্তত অনুমোদন ।
Published : November 27, 2026 at 10:03 PM IST
নতুন দিল্লী: বৃহস্পতিবাৰে নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হোৱা অসম কেবিনেট বৈঠকত ৰাজ্যৰ শিক্ষা, বনাঞ্চল, উদ্যোগ, ছেটেলাইট চিটী, প্ৰশাসন ব্যৱস্থা আদিকলৈ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় । কেবিনেট বৈঠকৰ পাছতেই মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যম ‘এক্স’ হেণ্ডেলত এই সিদ্ধান্তসমূহৰ বিষয়ে অৱগত কৰে । সেই সিদ্ধান্তসমূহ হ'ল-
মেধাৱী শিক্ষার্থীলৈ স্কুটী প্রদান
ড৹ বাণীকান্ত কাকতি মেধা বঁটাৰ অধীনত উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত ৮০% বা ততোধিক নম্বৰ লাভ কৰা ১৭,৫২৬গৰাকী শিক্ষার্থীক স্কুটী প্ৰদানৰ বাবে কেবিনেটে ১৪৫.০৪ কোটি টকা অনুমোদন জনাইছে ।
The #AssamCabinet meeting today deliberated on a host of issues in New Delhi. Sharing important updates with the media. https://t.co/lVpuxbIezv— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 27, 2026
বনাঞ্চলৰ পৰিসৰ বৃদ্ধিৰ পদক্ষেপ
কেবিনেটে কেইবাটাও অঞ্চলক প্ৰস্তাৱিত সংৰক্ষিত বনাঞ্চল হিচাপে অনুমোদন জনাইছে । সেই সমূহ হ'ল-
- শোণিতপুৰ জিলাৰ বুঢ়াচাপৰি ৬ নম্বৰ প্ৰস্তাৱিত সংৰক্ষিত বনাঞ্চল (১২.৪৯ হেক্টৰ)
- হোজাই জিলাৰ নখুঁটি ননকে প্ৰস্তাৱিত সংৰক্ষিত বনাঞ্চল (৫.৬ হেক্টৰ)
নতুন উদ্যোগলৈ অনুমোদন
কেবিনেটে কাছাৰৰ পাঁচগ্ৰামত ১০১ কোটি টকা ব্যয়েৰে উদ্যোগ স্থাপনৰ বাবে গ'ডৰেজ এগ্র' ভেটক বিশেষ ইনচেন্টিভ প্রদানত অনুমোদন জনাইছে । লগতে, ১৫২ কোটি টকা ব্যয়েৰে প্ৰকল্প স্থাপনৰ বাবে গেংৱেল হেলথ কেয়াৰক বিশেষ ইনচেন্টিভ প্রদানতো কেবিনেটে অনুমোদন জনাইছে ।
ছেটেলাইট চিটীৰ সীমা নির্ধাৰণত অনুমোদন
গুৱাহাটী ছেটেলাইট চিটী উন্নয়ন ক্ষেত্র ঘোষণা আৰু ইয়াৰ সীমা নির্ধাৰণৰ বাবে কেবিনেটে অঞ্চল চূড়ান্ত কৰিছে ।
নগৰীয়া প্ৰশাসন ব্যৱস্থা শক্তিশালীকৰণ
নগৰীয়া প্রশাসন ব্যৱস্থা অধিক শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে কেবিনেটে দৰং জিলাত দলগাঁও পৌৰসভা আৰু যোৰহাট জিলাত বৰহলা পৌৰসভা গঠনত অনুমোদন জনাইছে ।
In today’s #AssamCabinet, we have approved ✅ Distribution of 17,526 scooters to meritorious students ✅ Two new Proposed Reserve Forests in Sonitpur and Hojai ✅New Municipal Boards in Dalagon and Borholla ✅ Boundaries of the Guwahati Satellite City ✅Area expansion of ULBs https://t.co/ctaUcMHEAE— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 27, 2026
উন্নয়নমূলক কাৰ্যৰ বাবে ভূমি আবণ্টন
খাৰুপেটীয়াত বিদ্যালয়, ছাত্রাবাস আৰু অন্যান্য সা-সুবিধা স্থাপনৰ বাবে ৰামকৃষ্ণ মিছনক ৫০ বিঘা ভূমি আবণ্টনত কেবিনেটে অনুমোদন জনাইছে ।
লগতে, ডিব্ৰুগড়ৰ বগীবিলত পর্যটন তথা কার্গ' আইলেও নদীপথ পৰিবহণ টার্মিনেল স্থাপনৰ উদ্দেশ্যে ৬০ বিঘা ভূমি আবণ্টনতো কেবিনেটে অনুমোদন জনাইছে ।
নগৰীয়া স্থানীয় নিকায়সমূহৰ সমষ্টি পুননির্ধাৰণ
কেবিনেটে ১২টা নগৰীয়া স্থানীয় নিকায়ৰ এলেকা সম্প্ৰসাৰণ, ৱাৰ্ডৰ সীমা পুনর্নির্ধাৰণ আৰু পুনর্গঠনত অনুমোদন জনাইছে । সেইসমূহ হ'ল- তেজপুৰ, ঢেকীয়াজুলি, নগাঁও জিলাৰ ধিং, যোৰহাটৰ মৰিয়নী আৰু তিতাবৰ, বঙাইগাঁও, গোলাঘাটৰ বোকাখাত, বৰপথাৰ, ধেমাজিৰ চিলাপথাৰ, তিনিচুকীয়া, মাৰ্ঘেৰিটা আৰু শ্ৰীভূমিৰ পাথাৰকান্দি ।