ETV Bharat / state

‘বিকশিত অসম : ইনফ্ৰা ভিজন’ শীৰ্ষক আঁচনিৰ বাবে অসম কেবিনেটৰ ৫০,০০০ কোটি টকাৰ অনুমোদন

বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ সন্দৰ্ভত অসম কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ ৷

Assam Cabinet
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (ETV Bharat Assam)
author img

By ANI

Published : August 30, 2026 at 11:41 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: ৰাজ্য চৰকাৰৰ ‘বিকশিত অসম : ইনফ্ৰা ভিজন’ আঁচনিৰ অধীনত দেওবাৰে অসম কেবিনেটে ৫০ হাজাৰ কোটি টকাৰ আবণ্টনত অনুমোদন জনায় । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই স্বাধীনতা দিৱসৰ সময়ত দিয়া ভাষণত এই পদক্ষেপৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল ৷ এই আঁচনিৰ অধীনত ৰাজ্যজুৰি বৃহৎ উন্নয়নমূলক প্ৰকল্প আৰু আন্তঃগাঁথনিৰ কামত ৫০ হাজাৰ কোটি টকা ব্যয় কৰা হ’ব ।

মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়, ‘‘উন্নত অসম : ইনফ্ৰা ভিজন’’ পদক্ষেপৰ অধীনত ৰাজ্য চৰকাৰে নিজৰ ৰাজহ পুঁজিৰ পৰা প্ৰায় ২০ হাজাৰ কোটি টকা ব্যয় কৰাৰ লগতে সাত বছৰৰ বাবে নাবাৰ্ডৰ পৰা ৩০ হাজাৰ কোটি টকা ঋণ ল'ব।" দেওবাৰে নাবাৰ্ডৰ সৈতে হোৱা বুজাবুজিৰ চুক্তিত ৰাজ্যৰ কেবিনেটে অনুমোদন জনায় ।

অসম স্বাস্থ্য আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন আৰু ব্যৱস্থাপনা সমিতিৰ ‘অসম ৰাজ্যিক মাধ্যমিক স্বাস্থ্যসেৱা ইনিচিয়েটিভ ফৰ চাৰ্ভিচ ডেলিভাৰী ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্বন’ (ASSIST) প্ৰকল্পৰ অধীনত গুৱাহাটীত ‘প্ৰ’টন বিম থেৰাপি চেণ্টাৰ’ নিৰ্মাণৰ বাবে ৰাজ্যিক কেবিনেটে অনুমোদন জনাইছে । এই কেন্দ্ৰটো প্ৰায় ৬০০ কোটি টকা ব্যয়ৰে নিৰ্মাণ কৰা হ’ব ।

‘‘অসম কেবিনেটে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত এটা প্ৰ'টন বিম থেৰাপী মেচিন ক্ৰয় কৰিবলৈ ৬০০ কোটি টকাৰ অনুমোদন জনাইছে । ইতিমধ্যে এই নিবিদা প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু এই যন্ত্ৰটো ক্ৰয় কৰিবলৈ বিশ্ব বেংকে আমাক ৩১৫ কোটি টকা ঋণ হিচাপে দিব ৷ ৰাজ্য চৰকাৰে ২৮৫ কোটি টকা ব্যয় কৰিব । জনস্বাস্থ্যসেৱা পৰ্যায়ত অসম হ'ব দেশৰ প্ৰথমখন ৰাজ্য, য'ত প্ৰ'টন বিম থেৰাপী উপলব্ধ হ'ব’’ - মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় ।

গোৱালপাৰা জিলাৰ মাটিয়া ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত ৰাখ্যাচিনি জংঘল ব্লকত এক সংহত ৩০ মেগাৱাট সৌৰ আৰু ২৫ মেগাৱাট (১০০ মেগাৱাট) বেটাৰী শক্তি সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা (বিইএছএছ) প্ৰকল্পৰ উন্নয়নৰ বাবেও ৰাজ্যিক কেবিনেটে অনুমোদন জনায় ।

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীসভাই কামৰূপ(ম) আৰু নগাঁও জিলাৰ ১১৭৪ বিঘা ভূমি উদ্যোগ, বাণিজ্য আৰু ৰাজহুৱা উদ্যোগ বিভাগক(এআইডিচি/এআইআইডিচি) উদ্যোগ বাগিচা আৰু ভূমি বেংকৰ উন্নয়নৰ বাবে আবণ্টন দিবলৈ অনুমোদন জনাইছে । ধেমাজি জিলাৰ ধেমাজি ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত ৰঙাজান ​​গাঁৱত গাখীৰৰ প্ৰকল্প স্থাপনৰ বাবে পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিভাগক ২৭ বিঘা চৰকাৰী ভূমি আবণ্টন দিবলৈ ৰাজ্যিক কেবিনেটে অনুমোদন জনাইছে ।’’

মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, ‘‘এই কামৰ বাবে কেবিনেটে এককালীন এছঅ'পি মূল্যায়ন ব্যৱস্থাৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰিছে । বিভিন্ন প্ৰকল্প সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ ৰাজ্যিক কেবিনেটে ২০২৬-২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ এছঅ'পিডি-জি পুঁজিৰ অধীনত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ বাবদ ১০৯.৯৯৫৭ কোটি টকাৰ অনুমোদন জনাইছে । ‘ইজ অৱ ডুইং বিজনেছ’ (EoDB) পৰিৱেশ উন্নত কৰাৰ বাবে ৰাজ্যৰ কেবিনেটে ‘অসম ট্ৰেড আৰ্টিকেলছ (লাইচেন্সিং এণ্ড কণ্ট্ৰ’ল) (সংশোধনী) নিৰ্দেশনা ২০২৬’ত অনুমোদন জনাইছে, যাৰ অধীনত পেট্ৰ’লিয়াম সামগ্ৰীৰ খুচুৰা বিক্ৰীৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ বিলুপ্ত কৰা হৈছে ।’’

ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰীসভাই ৰেচন কাৰ্ড থকা পৰিয়ালসমূহক ৰাজসাহায্যযুক্ত হাৰত মচুৰ দালি আৰু চেনিৰ বিতৰণ অব্যাহত ৰখাত অনুমোদন জনায় । সেই অনুসৰি, প্ৰতিটো ৰেচন কাৰ্ড থকা পৰিয়ালে প্ৰতি কেজি মচুৰ দালি ৭০ টকাত আৰু প্ৰতি কেজি চেনি ৩৫ টকাত লাভ কৰিব ।

কেবিনেটে অসম জিলা আদালতৰ কৰ্মচাৰী সেৱাৰ নিয়মাৱলী, ২০২৬ আৰু অসম মিত্ৰ আৰু স্বাস্থ্যসেৱা পৰিষদৰ নিয়মাৱলী, ২০২৬ৰ অধিসূচনাত অনুমোদন জনায় ।

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ খেৰণি চাৰিআলি আৰু ২৭নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বামুণগাঁৱৰ মাজত বাইপাছ পথ নিৰ্মাণৰ লগতে হাৱাইপুৰ ৰে’ল ষ্টেচনৰ ওচৰত আৰঅ'বি(ৰে’ল অভাৰব্ৰীজ) নিৰ্মাণৰ বাবে এছঅ'পিডিৰ অধীনত ১৫,৫৯৮.১৯ লাখ টকাৰ প্ৰশাসনিক অনুমোদন ৰাজ্যিক কেবিনেটে প্ৰদান কৰিছে । ইয়াৰ ফলত লংকা চহৰত যান-জঁট হ্ৰাস পাব । ৰাজ্যৰ কেবিনেটে ‘বাহন স্ক্ৰেপেজ নীতি, ২০২২’ৰ অধীনত প্ৰদান কৰা আৰ্থিক প্ৰৰোচনা কাৰ্যকৰী কৰাৰ উদ্দেশ্যে পঞ্জীয়নভুক্ত বাহন স্ক্ৰেপিং সুবিধা (আৰভিএছএফ)ক যোগ্য উদ্যোগিক কাৰ্য-কলাপ হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ সংশোধনীত অনুমোদন জনাইছে । ইয়াৰোপৰি ৰাজ্যিক কেবিনেটে ‘ফাৰ্মবক্স বায়’ প্ৰাইভেট লিমিটেড’ৰ প্ৰস্তাৱত অনুমোদন জনাইছে ৷ এই আঁচনিৰ অধীনত তেজপুৰত ৩০০ কোটি টকা ব্যয়সাপেক্ষে এটা প্ৰকল্পৰ কাম আৰম্ভ হ’ব ।’’

জল জীৱন মিছন ২.০ গাইডলাইনৰ অধীনত খোৱাপানী আৰু অনাময় সম্পৰ্কীয় বিষয়সমূহৰ বাবে গাঁও পঞ্চায়তৰ বৰ্তমানৰ ‘সামাজিক কল্যাণ সমিতি’ক জিপি পৰ্যায়ৰ গাঁও জল আৰু অনাময় সমিতি(ভিডব্লিউএছচি) হিচাপে কাম কৰাৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিবলৈও মন্ত্ৰীসভাই অনুমোদন জনায় ।

তদুপৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘বানে ধোৱা শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীয়ে চলিত মাহত ২০০০ টকা লাভ কৰাৰ বিপৰীতে আন আন জিলাৰ হিতাধিকাৰীসকলে ১,২০০ টকাকৈ লাভ কৰিব । ১ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ 'জীৱন প্ৰেৰণা যোজনা' আৰু 'চিএম-ফ্লাইট যোজনা' ৰ অধীনত আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰা হ'ব । বাকী থকা বানাক্ৰান্তৰ পৰিয়ালসমূহক ১৫,০০০ টকাকৈ প্ৰদান কৰা হৈছে ।’’

লগতে পঢ়ক: ক্ষেত্ৰীত যাত্ৰীবাহী ট্ৰেভেলাৰ-মালবাহী ট্ৰাকৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ, ৬ জনৰো অধিকৰ মৃত্যুৰ আশংকা

TAGGED:

হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
VIKSIT ASSAM INFRA VISION
বিকশিত অসম ইনফ্ৰা ভিজন
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM CABINET

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.