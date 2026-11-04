ৰাজ্যত ১৩ খন নাগৰিক-কেন্দ্ৰিক খণ্ডভিত্তিক পৰিষদ গঠনত অনুমোদন অসম চৰকাৰৰ
মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত মঙলবাৰে লোকসেৱা ভৱনত অনুষ্ঠিত ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পৰিষদৰ বৈঠকত এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় ।
Published : November 4, 2026 at 8:40 PM IST
গুৱাহাটী: ২০৪৭ চনৰ ভিতৰত 'বিকশিত অসম' গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্যৰে প্ৰশাসনক অধিক বিকেন্দ্ৰীকৃত আৰু জনমুখী কৰাৰ স্বাৰ্থত অসম কেবিনেটে ৰূপান্তৰ আৰু উন্নয়ন বিভাগৰ অধীনত ১৩ খন ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ খণ্ডভিত্তিক পৰিষদ গঠনত অনুমোদন জনাইছে । মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত মঙলবাৰে লোকসেৱা ভৱনত অনুষ্ঠিত ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পৰিষদৰ বৈঠকত এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় ।
প্ৰশাসনক কেৱল চৰকাৰী কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰতে সীমাবদ্ধ নাৰাখি তৃণমূল পৰ্যায়ৰ জনসাধাৰণৰ পদূলিমুখলৈ লৈ যোৱাটোৱেই হৈছে এই ঐতিহাসিক পদক্ষেপৰ মূল উদ্দেশ্য । এই উচ্চস্তৰীয় উপদেষ্টা সংস্থাসমূহৰ জৰিয়তে চৰকাৰে নীতি ৰূপায়ণ আৰু জনসাধাৰণৰ দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাৰ মাজত এক প্ৰত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন কৰিব বিচাৰিছে, যাতে কল্যাণমূলক আঁচনিসমূহে প্ৰকৃত অৰ্থত ৰাইজৰ আশা-আকাংক্ষাৰ প্ৰতিফলন ঘটাব পাৰে । অসম চৰকাৰে ৰাজ্যৰ প্ৰশাসনক জনসাধাৰণৰ কাষলৈ লৈ যোৱাৰ যি নিৰন্তৰ প্ৰয়াস আৰম্ভ কৰিছে, এই পৰিষদসমূহৰ গঠন তাৰেই এক সবল ধাৰাবাহিকতা ।
In today's #AssamCabinet meeting, we approved key decisions ✅Strict action against Govt officials commiting polygamy ✅Shore up recruitments through faster promotions ✅5 new Ropeway projects ✅Additional MSP for farmers ✅Land for Defence Park among others https://t.co/eqyqrZcgZe— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 3, 2026
উল্লেখ্য যে, প্ৰশাসনৰ কাম-কাজ অধিক ক্ষিপ্ৰ আৰু জনসাধাৰণৰ বাবে সহজলভ্য কৰাৰ উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত অসম চৰকাৰে ৰাজ্যজুৰি ৮৬ খন 'সমজিলা' গঠনৰ পদক্ষেপৰ জৰিয়তে ইতিমধ্যে প্ৰশাসনিক বিকেন্দ্ৰীকৰণৰ এক নিদর্শন দাঙি ধৰিছে । সমজিলাৰ জৰিয়তে জিলা সদৰৰ পৰিৱৰ্তে বিধানসভা সমষ্টি পৰ্যায়তে ৰাইজে প্ৰশাসনিক সুবিধাসমূহ লাভ কৰাটো নিশ্চিত কৰা হৈছে ।
চৰকাৰী সেৱা বিকেন্দ্ৰীকৰণৰ সেই একেই জনমুখী দৰ্শনৰ আধাৰত এতিয়া চৰকাৰী আঁচনি আৰু প্ৰকল্পসমূহৰ তৃণমূল পর্যায়ৰ বাস্তৱ অৱস্থাৰ বুজ ল'বলৈ এই খণ্ডভিত্তিক পৰিষদসমূহ গঠন কৰা হৈছে । জনজীৱনৰ প্ৰতিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ সামৰি লোৱাৰ উদ্দেশ্যে ৰাজ্যৰ মূল প্ৰশাসনিক খণ্ডসমূহৰ সৈতে সংগতি ৰাখি এই ১৩ খন পৰিষদ গঠন কৰা হৈছে ।
এই পৰিষদ কেইখন হৈছে-
- অসম গ্ৰামীণ জীৱিকা পৰিষদ
- অসম স্বাস্থ্য আৰু সুস্থতা পৰিষদ
- অসম শৈক্ষিক অধিকাৰ পৰিষদ
- অসম সামাজিক সুৰক্ষা পৰিষদ
- অসম ৰাজহুৱা গৃহ নির্মাণ পৰিষদ
- অসম খোৱাপানী যোগান পৰিষদ
- অসম বিদ্যুৎ যোগান পৰিষদ
- অসম নিয়োগ পৰিষদ
- অসম সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা আৰু সুখানুভূতি পৰিষদ
- অসম ক্ৰীড়া পৰিষদ
- অসম চাহ বাগিচা অঞ্চলৰ স্বাস্থ্য আৰু শিক্ষা পৰিষদ
- অসম খাদ্য সুৰক্ষা আৰু ক্ৰয় পৰিষদ
- অসম আৰ্থিক সাহায্য আৰু প্ৰত্যক্ষ লাভালাভ হস্তান্তৰ পৰিষদ
নাগৰিকৰ দৈনন্দিন প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ পূৰণৰ সমান্তৰালভাৱে ৰাজ্যখনৰ সুকীয়া জনগাঁথনি আৰু সাংস্কৃতিক প্ৰয়োজনীয়তাৰ প্ৰতিও বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদানেৰে এই পৰিষদসমূহ গঠন কৰা হৈছে । এই গাঁথনিগত সংস্কাৰৰ মূলতেই আছে সমাজৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ নেতৃত্বৰ প্ৰতি চৰকাৰৰ দায়বদ্ধতা আৰু গভীৰ আস্থা । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিখন পৰিষদৰ বাবে এজন অধ্যক্ষ, এজন উপাধ্যক্ষ আৰু ৭ জনকৈ বেচৰকাৰী সদস্য প্ৰত্যক্ষভাৱে মনোনীত কৰিব, য'ত ২৫ বছৰৰ ঊৰ্ধৰ বিশিষ্ট সমাজকর্মী, জননেতা আৰু অভিজ্ঞ ব্যক্তিসকলক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ'ব ।
Sharing key decisions and important developments from today’s #AssamCabinet meeting. https://t.co/qJsPp9HPNt— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 3, 2026
তৃণমূল পর্যায়ৰ এই প্ৰতিনিধিসকলৰ গুৰুত্ব উপলব্ধি কৰিয়েই চৰকাৰে প্ৰতিখন পৰিষদৰ অধ্যক্ষক ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিব । ইয়াৰ ফলত তেওঁলোকে সমগ্ৰ ৰাজ্য ভ্ৰমণ কৰি ৰাইজৰ মতামত গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত প্ৰশাসনিক সন্মান আৰু সুবিধা লাভ কৰিব । বিধায়কসকলেও এই অধ্যক্ষ পদৰ দায়িত্ব লাভ কৰিব পাৰিব ।
পৰম্পৰাগত কাৰ্যবাহী বা বিত্তীয় ক্ষমতাৰ মেৰপেঁচৰ পৰা মুক্ত হৈ এই পৰিষদসমূহে সম্পূর্ণ জনমুখী লক্ষ্যৰে কাম কৰিব । হিতাধিকাৰীৰ প্ৰকৃত কণ্ঠস্বৰ হিচাপে কাম কৰিবলগীয়া এই পৰিষদসমূহে প্ৰতি তিনিমাহত কমেও এবাৰকৈ বৈঠকত মিলিত হ'ব । তেওঁলোকে জিলা পর্যায়ত আলোচনা চক্ৰ অনুষ্ঠিত কৰাৰ লগতে সমাজিক সজাগতা কার্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব আৰু একেবাৰে তৃণমূল পর্যায়ৰ পৰা চৰকাৰী আঁচনিসমূহৰ বাস্তৱ ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত থকা সুৰুঙাসমূহ চিনাক্ত কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ প্ৰতিবেদন প্ৰেৰণ কৰিব ।
এই বিশাল বিকেন্দ্ৰীকৃত প্ৰচেষ্টাক সফল কৰিবলৈ ৰূপান্তৰ আৰু উন্নয়ন বিভাগ তথা সংশ্লিষ্ট আন বিভাগসমূহে সকলো প্ৰয়োজনীয় আন্তঃগাঁথনিমূলক সাহায্য প্ৰদান কৰিব । চৰকাৰী বিভাগসমূহে কাৰ্যালয়, সম্মিলন কক্ষ আৰু পৰিবহণৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ উপ-সচিব পৰ্যায়ৰ এগৰাকী বিষয়াক সদস্য-সচিব হিচাপে নিযুক্তি দিব, যাতে পৰিষদৰ পৰামৰ্শসমূহ পোনে পোনে চৰকাৰৰ নীতি নিৰ্ধাৰকসকলৰ ওচৰ পায়গৈ ।
সৰ্বাধিক ৩ বছৰীয়া কাৰ্যকালৰ বাবে গঠন হ'বলগীয়া এই খণ্ডভিত্তিক পৰিষদসমূহে অসমৰ প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাত এক নৱযুগৰ সূচনা কৰিব । 'সমজিলা'ৰ জৰিয়তে প্ৰশাসনক ৰাইজৰ কাষলৈ নিয়াৰ যি যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল, এই পৰিষদসমূহৰ গঠনে তাক এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিলে ।
লগতে পঢ়ক: ১৯ জুলাইৰ ভয়ংকৰ বানৰ তদন্তৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিব চিবিআইক, কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত