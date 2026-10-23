অসমৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক বঁটা ২০২৫ ঘোষণা: ঊষা মংগেশকাৰলৈ প্ৰথমটো ভূপেন হাজৰিকা ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা

অসমৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক বঁটা ২০২৫ ঘোষণা: ঊষা মংগেশকাৰলৈ প্ৰথমটো ভূপেন হাজৰিকা ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা
২০২৫ বৰ্ষৰ বাবে অসম বৈভৱ, অসম সৌৰভ আৰু অসম গৌৰৱ বঁটাপ্ৰাপকসকলৰ নাম ঘোষণা । চৰকাৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভূপেন হাজৰিকা ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা প্ৰদান কৰিব ।
Published : October 23, 2026 at 6:57 PM IST|
Updated : October 23, 2026 at 7:59 PM IST
গুৱাহাটী : শুকুৰবাৰে ২০২৫ বৰ্ষৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক বঁটা ক্ৰমে অসম বৈভৱ, অসম সৌৰভ আৰু অসম গৌৰৱ বঁটাপ্ৰাপকৰ নাম ঘোষণা কৰে চৰকাৰে । দিছপুৰত অনুষ্ঠিত কেবিনেট বৈঠকৰ পিছতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই বঁটাপ্ৰাপকসকলৰ নাম ঘোষণা কৰে ।
২০২৫ বৰ্ষৰ বাবে ডাঃ হৰ্ষ ভট্টাচাৰ্যক অসম বৈভৱ বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব । ডাঃ হৰ্ষ ভট্টাচাৰ্য যশস্বী চকু ৰোগ বিশেষজ্ঞ তথা গুৱাহাটীৰ বেলতলাস্থিত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ অন্যতম প্ৰধান চকু চিকিৎসালয় শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ নেত্ৰালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক, ট্ৰাষ্টী । মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে অসম সৌৰভ আৰু অসম গৌৰৱ বঁটাপ্ৰাপকসকলৰ নামো ঘোষণা কৰে ।
Sharing key decisions and important developments from today’s #AssamCabinet meeting. https://t.co/weRrRD0ZSy— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 23, 2026
অসম সৌৰভ বঁটা
- পদ্মশ্ৰী ডাঃ কুশল কোঁৱৰ শৰ্মা, পশু চিকিৎসক তথা হস্তী বিশেষজ্ঞ
- পদ্মশ্ৰী নুৰুদ্দিন আহমেদ, চিত্ৰ আৰু ভাস্কৰ্য শিল্পী
- পুলক বেনাৰ্জী, সংগীত শিল্পী
- ড৹ পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মন, জীৱবিজ্ঞানী আৰু প্ৰকৃতিবিদ
অসম গৌৰৱ বঁটা
- দেৱী প্ৰসাদ বাগ্ৰদিয়া, বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী
- হলিচৰণ নাৰ্জাৰী, ফুটবলাৰ
- চিমু দাস, দৃষ্টিহীন মহিলা ক্ৰিকেটাৰ
- হৰকান্ত বসুমতাৰী, পাম অইলৰ অগ্ৰণী খেতিয়ক
- ধনজিৎ তালুকদাৰ, সাঁচিপাত সংৰক্ষক
- নিবেদিতা য়েন, মহিলা উদ্যোগী
- মায়ং চক্ৰৱৰ্তী, দবা খেলুৱৈ
- জিতেন চাৰাংফাংছা, আদা খেতিয়ক
- তনুমায়া সোণাৰ বিশ্বকৰ্মা, লাখপতি বাইদেউ
- দিকপল লাহন, ভ্ৰমণ আৰু পৰ্যটন উদ্যোগী
- কলং কপিলী, স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন
- পদুম পথাৰ এগ্ৰ' অৰগেনিক প্ৰডুচাৰ কোম্পানী লিমিটেড (গোলাঘাট), কৃষক উৎপাদক সংগঠন
মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰা মতে চলিত বছৰৰ ডিচেম্বৰ মাহত এই বঁটাসমূহ প্ৰদান কৰা হ'ব । ইফালে কেবিনেট বৈঠকৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি ২০২৬ বৰ্ষৰ অসম বৈভৱ, অসম সৌৰভ আৰু অসম গৌৰৱ বঁটাও এই বছৰতে ঘোষণা কৰা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সংবাদমেলত অৱগত কৰিছে ।
In today's meeting of the #AssamCabinet, we decided to ✅Institute a national award in honour of Dr. Bhupen Hazarika ✅Enhance cash reward of Srimanta Sankaradeva Award ✅Customised incentives to Weetek Plastic Pvt Ltd ✅Notification of Mineral Regulations ✅Amend Council Election Rules— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 23, 2026
প্ৰথমবাৰলৈ ড৹ ভূপেন হাজৰিকা ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা
কেবিনেট বৈঠকৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তৰ কথা উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে, অহা ২৯ নৱেম্বৰত সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত চৰকাৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই বঁটা প্ৰণয়ন কৰিব । নতুন দিল্লীৰ ভাৰত মণ্ডপমত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই সামৰণি অনুষ্ঠানত ড৹ ভূপেন হাজৰিকা ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব ।
প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই বঁটা দেশৰ যশস্বী গায়িকা ঊষা মংগেশকাৰক প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি কেবিনেটে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে । এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়, "দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব আৰু তেওঁ এই বঁটা প্ৰদান কৰিব । ৩ বছৰৰ মূৰে মূৰে এই বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব । প্ৰতিবাৰে এগৰাকী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পীক এই বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব । এই বঁটাত ১০ লাখ নগদ ধন আৰু প্ৰশস্তি পত্ৰ থাকিব ।"
শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বঁটা
শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠিত কেবিনেট বৈঠকত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বঁটা সন্দৰ্ভতো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় । এই বঁটাৰ নগদ ধনৰ পৰিমাণ ১৫ লাখ টকালৈ বৃদ্ধি কৰাত কেবিনেটে অনুমোদন জনাইছে ।
অসমত বিনিয়োগত অনুমোদন
কেবিনেটৰ আন এক সিদ্ধান্তৰ কথা ঘোষণা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে, ৱেলছপান গ্ৰুপৰ অসমত বিনিয়োগৰ প্ৰস্তাৱত কেবিনেটে অনুমোদন জনাইছে । তেওঁ জনোৱা মতে কামৰূপৰ ৰঙিয়াত কোম্পানীটোৱে ৩০০ কোটি টকা খৰচ কৰি উদ্যোগ স্থাপন কৰিব । য'ত ৩০০ গৰাকী লোকে নিযুক্তি লাভ কৰিব ।
পৰিষদৰ নিৰ্বাচনী বিধিৰ সংশোধন
কেবিনেটে মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ (নিৰ্বাচন) বিধি, ২০০৫ আৰু সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ (নিৰ্বাচন) বিধি, ২০১০ সংশোধনেৰে পৰিষদীয় সদস্যই একেলগে ৰাজ্যিক বিধানসভাৰ সদস্য হিচাপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিব পৰাকৈ অনুমোদন জনাইছে ।
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "আজি কেবিনেটত মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ আৰু সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ বিধিত অনুমোদন জনাও যাতে নৱেম্বৰত এই দুয়োটা পৰিষদত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা যায় । কেবিনেটে নিৰ্বাচন আয়োগক পৰামৰ্শ দিছো যাতে নৱেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত নিৰ্বাচন শেষ কৰিব পাৰো ।"
খনিজ সম্পৰ্কীয় বিধিৰ আনুষ্ঠানিক অধিসূচনা
লৌহ আকৰ আৰু চূণশিলৰ গ্ৰেডৰ শ্ৰেণী বিভাজন অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ বাবে অসম খনিজ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু ব্যৱসায়ী (সংশোধনী) বিধি, ২০২৬ চৰকাৰী ৰাজপত্ৰীয় অধিসূচনা জাৰি কৰাত কেবিনেটে অনুমোদন জনাইছে ।
লগতে পঢ়ক :
সুধাকণ্ঠৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীৰ অংশ হিচাপে 'ভূপেন দা আনকাট'ৰ প্ৰদৰ্শন অব্যাহত