মুখ্যমন্ত্ৰী-শীৰ্ষ আমোলাৰ নাম লৈ প্ৰৱঞ্চনা, অৰুণাচলত ৩৪ কোটিৰ জালিয়াতিৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ ঋষিৰাজ বৰকটকী

মুখ্যমন্ত্ৰী-শীৰ্ষ আমোলাৰ নাম লৈ প্ৰৱঞ্চনা, অৰুণাচলত ৩৪ কোটিৰ জালিয়াতিৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ ঋষিৰাজ বৰকটকী
গুৱাহাটীৰ বাসিন্দা ৪১ বছৰীয়া ঋষিৰাজ বৰকটকীয়ে এজন ব্যৱসায়ীক প্ৰতাৰণা কৰাৰ অভিযোগ আছে । প্ৰায় ৩৪ কোটি টকাৰ বিনিয়োগ জালিয়াতিৰ মূল অভিযুক্ত হিচাপে ঋষিৰাজক গ্ৰেপ্তাৰ ৷
Published : June 23, 2026 at 12:04 PM IST
তেজপুৰ: অসমৰ যুৱ ব্যৱসায়ীৰ সম্পৰ্কত কোনো এক চৰ্চা হ’লে এটা নামে সেই চৰ্চাত ঠাই লাভ কৰে ৷ তেওঁ হৈছে ঋষিৰাজ বৰকটকী ৷ অসমৰ ব্যৱসায়ী হিচাপে বহু লোকক তেওঁক লৈ গৰ্ব কৰাও দেখা গৈছিল ৷ কিন্তু শেহতীয়াকৈ এক কেলেংকাৰীত নাম সাঙোৰ খাইছে এইগৰাকী চৰ্চিত অসমীয়া ব্যৱসায়ীৰ ৷
প্ৰায় ৩৪ কোটিৰ অধিক টকাৰ বিনিয়োগ জালিয়াতিৰ মূল অভিযুক্ত হিচাপে ঋষিৰাজক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নাহৰলগুন আৰক্ষীয়ে ৷
অসম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশজুৰি বিয়পি থকা এই বিনিয়োগ প্ৰতাৰণা কাণ্ডৰ তদন্তত এই গ্ৰেপ্তাৰক এক উল্লেখযোগ্য সফলতা বুলি গণ্য কৰা হৈছে । আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, গুৱাহাটীৰ বাসিন্দা ৪১ বছৰীয়া ঋষিৰাজ বৰকটকীয়ে এজন ব্যৱসায়ীক প্ৰতাৰণা কৰাৰ অভিযোগ আছে । নাহৰলগুনৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ডাঃ নিয়েলাম নেগাৰ তত্ত্বাৱধানত বান্দৰদেৱা আৰক্ষীয়ে চলোৱা বিস্তৃত তদন্তৰ অন্তত যোৱা ২০ জুনত তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ।
তদন্তকাৰী সংস্থাৰ তথ্য অনুসৰি, ঋষিৰাজৰ বিৰুদ্ধে অসমত স্থাপন হ’বলগীয়া এক্সট্ৰা নিউট্ৰেল এলক’হল (ENA) উৎপাদন প্ৰকল্পত এজন ব্যৱসায়ীক ৩৪.৩৩ কোটি টকা বিনিয়োগ কৰিবলৈ প্ৰৰোচিত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। অভিযুক্তজনে নিজকে শক্তিশালী ৰাজনৈতিক আৰু প্ৰশাসনিক সংযোগ থকা ব্যক্তি হিচাপে পৰিচয় দি বিনিয়োগকাৰীৰ আস্থা অৰ্জন কৰিছিল বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়ে । লগতে নিজৰ দাবীক সমৰ্থন কৰিবলৈ জাল চৰকাৰী নথি-পত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগো উত্থাপিত হৈছে ।
তদন্তৰ সময়ত আৰক্ষীয়ে কিছুমান ভুৱা ডিজিটেল পৰিচয় ব্যৱহাৰৰ প্ৰমাণ লাভ কৰা বুলি জানিবলৈ দিয়ে । ইয়াৰ ভিতৰত এজন বিশিষ্ট ৰাজনৈতিক নেতাৰ ছবি ব্যৱহাৰ কৰা এটা হোৱাটছএপ একাউণ্টো আছিল, যাৰ জৰিয়তে প্ৰভাৱশালী মহলৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক থকাৰ ভাবমূৰ্তি সৃষ্টি কৰি কথিত প্ৰতাৰণা সংঘটিত কৰা হৈছিল বুলি অভিযোগ উঠিছে ।
আৰক্ষী অধীক্ষক নেগাই জনোৱা মতে, টেলিফোনিকভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কণ্ঠস্বৰ ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰকল্পটোত বিনিয়োগৰ বাবে পতিয়ন নিয়াইছিল ঋষিৰাজে, দেখুৱাইছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নামত তেওঁলৈ অহা মেছেজ বা দুয়ো পক্ষৰ মাজৰ আলোচনা ৷ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভাগত ঋষিৰাজৰ বহু কোটি টকাৰ বিল জমা হৈ থকা বুলি কৈ সেই বিল আদায়ৰ বাবে ৰাজেশ নামৰ ব্যৱসায়ীগৰাকীক টকা দিবলৈ কৈছিল ঋষিৰাজে ৷ মন্ত্ৰী-আমোলাৰ সৈতে সুসম্পৰ্ক থকা বুলি মানি লৈ ব্যৱসায়ীগৰাকীয়ে ঋষিক বহুবাৰ টকা দিছিল ৷ এনেকৈ দিয়া টকাৰ পৰিমাণ হৈছিল গৈ ৩৪ কোটিৰো অধিক ৷
পিছত আজি হ’ব কালি হ’ব বুলি কৈ ব্যক্তিজনক পিছুৱাই আছিল ঋষিৰাজে ৷ ফলত তেওঁৰ সন্দেহ ওপজে আৰু আৰক্ষীৰ কাষ চাপে ৷ আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাই যোৱা ২০ জুনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ঋষিৰাজ বৰকটকীক ৷ অতি বিলাসী জীৱন কটোৱা ঋষিৰাজৰ পৰা তালাচী অভিযানত আৰক্ষীয়ে পাঁচটা মোবাইল ফোন আৰু প্ৰায় ১.৫ কোটি টকা মূল্যৰ এখন বিলাসবহুল মাৰ্চিডিজ-বেঞ্জ GLE 400D বাহন জব্দ কৰে ।
তদন্তকাৰীসকলে জনোৱা মতে, আৰ্থিক লেনদেন, ইলেক্ট্ৰনিক তথ্য, যোগাযোগৰ ৰেকৰ্ড, কেওৱাইচি (KYC) নথি-পত্ৰ আৰু অন্যান্য সংগৃহীত সামগ্ৰীৰ পৰ্যালোচনাই অভিযোগকাৰীয়ে উত্থাপন কৰা অভিযোগসমূহৰ সমৰ্থনত যথেষ্ট তথ্য-প্ৰমাণ যোগান ধৰিছে ।
বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে ধনৰ গতিপথ অনুসৰণ, সম্ভাব্য সহযোগীসকলক চিনাক্তকৰণ আৰু জব্দ কৰা ইলেক্ট্ৰনিক সঁজুলিসমূহৰ ফৰেনছিক বিশ্লেষণত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে । লগতে এই কথিত জালিয়াতিৰ পৰা আন কোনো ব্যক্তি বা প্ৰতিষ্ঠান উপকৃত হৈছিল নেকি, সেই বিষয়েও তদন্ত চলাই থকা হৈছে ।
আৰক্ষী বিষয়াসকলে আত্মসাৎ কৰা ধন উদ্ধাৰ আৰু ষড়যন্ত্ৰত জড়িত সকলো ব্যক্তিক আইনৰ সন্মুখলৈ অনাৰ ক্ষেত্ৰত সকলো ব্যৱস্থা লোৱা হ’ব বুলি জনাইছে । একে সময়তে বৃহৎ পৰিমাণৰ বিনিয়োগ কৰাৰ পূৰ্বে জনসাধাৰণক প্ৰয়োজনীয় সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিবলৈ আৰু চৰকাৰী অনুমোদন, আনুষ্ঠানিক সমৰ্থন অথবা ৰাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতাৰ দাবীসমূহ স্বাধীনভাৱে পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।
লগতে পঢ়ক: নেতা-মন্ত্ৰীৰে সুসম্পৰ্ক, হাতত সাংবাদিকৰ পৰিচয় পত্ৰ, দেৱজিত মায়াজালত সৰ্বস্বান্ত বহুজন