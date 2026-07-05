ETV Bharat / state

বিধানসভাত উত্থাপিত প্ৰশ্নৰ নিৰ্ভুল উত্তৰ দিয়াত গুৰুত্ব; বিভাগসমূহক অধ্যক্ষৰ নিৰ্দেশ

বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ পূৰ্বে সচিবসকলক বিশেষ নিৰ্দেশ দিলে অধ্যক্ষ ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে ।

Assam budget Session 2026
বিধানসভাত উত্থাপিত প্ৰশ্নৰ নিৰ্ভুল উত্তৰ দিয়াত গুৰুত্ব;বিভাগসমূহক অধ্যক্ষৰ নিৰ্দেশ (fb@ranjeetkumar dass)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 5, 2026 at 8:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : ৬ জুলাইৰ পৰা অৰ্থাৎ সোমবাৰৰ পৰা ষষ্ঠদশ অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ'ব । তাৰ পূৰ্বে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে । অধিৱেশনৰ প্ৰাকক্ষণত ইতিমধ্যে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ ৰণজিৎ কুমাৰ দাসৰ নেতৃত্ব সৰ্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । য'ত অধিৱেশন সুচাৰুৰূপে পৰিচালনাত সহায়ৰ বাবে প্ৰতিটো দলক আহ্বান জনায় । তাৰ মাজতে দেওবাৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ সচিবসকলৰ সৈতেও এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হয় অধ্যক্ষ ৰণজিৎ কুমাৰ দাস ।

বিধানসভাৰ কেন্দ্ৰীয় কক্ষত অনুষ্ঠিত এই বৈঠকত ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে বিভাগীয় জ্যেষ্ঠ সচিবসকলক আগন্তুক বাজেট অধিৱেশনখন যাতে সুচাৰুৰূপে অনুষ্ঠিত হয় এই দিশত সহায়-সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ বাবে আহ্বান জনায় ।

Assam budget Session 2026
বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ পূৰ্বে বিভিন্ন বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ সচিবৰ সৈতে বৈঠক অধ্যক্ষ ৰণজিৎ কুমাৰ দাসৰ (fb@ranjeetkumar dass)

ইয়াৰ লগতে এক বিশেষ নিৰ্দেশো দিয়ে । বিধানসভাৰ বিধায়কসকলে উত্থাপন কৰা প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ যাতে শুদ্ধ ৰূপত তথা যথাযথ ৰূপত বিভাগীয়ভাৱে প্ৰেৰণ কৰে তাৰ বাবে যথোচিত পদক্ষেপ ল'বলৈ তেওঁ এই বৈঠকত প্ৰতিটো বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ সচিব তথা বিষয়াসকলক আহ্বান জনায় ।

Assam budget Session 2026
বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ পূৰ্বে বিভিন্ন বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ সচিবৰ সৈতে বৈঠক অধ্যক্ষ ৰণজিৎ কুমাৰ দাসৰ (fb@ranjeetkumar dass)

ৰণজিৎ কুমাৰ দাসৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত এই বৈঠক বিভিন্ন বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ সচিবৰ লগতে বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে আৰু তেওঁলোকেও এই ক্ষেত্ৰত সকলো ধৰণৰ সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে ।

সামাজিক মাধ্যমৰ এটা পোষ্টত ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে এই বৈঠক সম্পৰ্কে উল্লেখ কৰি লিখিছে, "বিধানসভা অধিৱেশনখন সুচাৰুৰূপে অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে তেওঁলোকৰ পূৰ্ণ সহযোগিতা বিচৰাৰ লগতে বিধানসভাৰ সন্মানীয় বিধায়কসকলে উত্থাপন কৰা প্ৰশ্নৰ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা যথাযথ উত্তৰ প্ৰদানৰ বাবেও জ্যেষ্ঠ সচিবসকলক নিৰ্দেশ দিওঁ ‌।"

লগতে পঢ়ক : অসম বিধানসভাত নতুনকৈ হিন্দী ভাষাৰ সংযোজন : ল'গ'টো সন্নিবিষ্ট হ'ল চাৰিটা ভাষা

TAGGED:

অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন
ৰণজিৎ কুমাৰ দাস
বিধানসভা
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM BUDGET SESSION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.