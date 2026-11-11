১৩ নৱেম্বৰৰ পৰা যোৰহাটত দহদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসম গ্ৰন্থমেলা

১৩ নৱেম্বৰৰ পৰা যোৰহাটত দহদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসম গ্ৰন্থমেলা
অসম প্ৰকাশন পৰিষদে যোৰহাটৰ পিছত নলবাৰী, গুৱাহাটী, দুলীয়াজানতো পূৰ্ণাংগ গ্ৰন্থমেলাৰ আয়োজন কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ।
Published : November 11, 2026 at 8:12 PM IST
গুৱাহাটী : শৰৎকালৰ আগমনৰ লগে লগে যেনেদৰে বিভিন্ন উৎসৱৰ পয়োভৰ ঘটে তেনেদৰে হেমন্ত ঋতুৰ নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ আৰু শীতৰ আমেজত সমগ্ৰ অসমজুৰি এক বিশেষ সুগন্ধি বিয়পি পৰে । সেয়া হৈছে গ্ৰন্থৰ সুগন্ধি । অৰ্থাৎ এই সময়ছোৱাতে অনুষ্ঠিত হয় গ্ৰন্থমেলা ।
হয়, গ্ৰন্থমেলাৰ বতৰ সমাগত । গ্ৰন্থৰ উৎসৱক লৈ এতিয়া সকলোৱে আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰিছে । এইবাৰ এই গ্ৰন্থমেলাৰ সুখবৰ জনাইছে ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে । সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আগন্তুক গ্ৰন্থমেলাৰ খবৰ প্ৰকাশ কৰিছে ।
আৰম্ভ হৈছে গ্ৰন্থমেলাৰ বতৰ। কিতাপক ৰাইজৰ ওচৰ চপোৱাৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰন্থমেলা এক উৎকৃষ্ট মাধ্যম। বিগত পাঁচ বছৰ ধৰি অসমৰ ভিন ভিন চহৰত অসম প্ৰকাশন পৰিষদে গ্ৰন্থমেলা আয়োজন কৰি গ্ৰন্থ আন্দোলনক এক নতুন গতি প্ৰদান কৰিছে। এই বছৰো অসম প্ৰকাশন পৰিষদে গ্ৰন্থমেলা আৰম্ভ কৰিবলৈ সাজু হৈছে। অহা ১৩ নৱেম্বৰৰ পৰা ২২ নৱেম্বৰ,২০২৬ তাৰিখলৈ অসম প্ৰকাশন পৰিষদ আৰু 'পাব্লিচাৰ্ছ এণ্ড বুক ছেলাৰ্ছ গীল্ড নৰ্থ ইষ্ট'ৰ উদ্যোগত যোৰহাটৰ জে ডি এছ এ খেলপথাৰত দহদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে 'অসম গ্ৰন্থমেলা, যোৰহাট'। প্ৰকাশক, গ্ৰন্থ-বিতৰক, বিক্ৰেতা আৰু গ্ৰন্থকাৰৰ কিতাপ বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত সকাহ দিয়া, নতুন প্ৰজন্মক কিতাপৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰাৰ উপৰিও স্হানীয় লেখক-সাহিত্যিকক উৎসাহিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে যোৰহাটৰ পাছতেই নলবাৰী, গুৱাহাটী আৰু দুলীয়াজানতো অসম প্ৰকাশন পৰিষদে পূৰ্ণাংগ গ্ৰন্থমেলা আয়োজনৰ পৰিকল্পনা কৰিছে। প্ৰতিবছৰৰ দৰে এইবছৰো অসম গ্ৰন্থমেলা ৰাইজৰ আদৰেৰে সফল হওক। @pbaassam— Ranoj Pegu (@ranojpeguassam) November 11, 2026
মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে জনোৱা মতে, এইবাৰ যোৰহাটৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব অসম গ্ৰন্থমেলা । অহা ১৩ নৱেম্বৰৰ পৰা ২২ নৱেম্বৰলৈ দহদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব 'অসম গ্ৰন্থমেলা, যোৰহাট' ।
এটা X পোষ্টত মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে লিখিছে, "গ্ৰন্থমেলা হৈছে গ্ৰন্থক জনসাধাৰণৰ ওচৰ চপাই অনাৰ এক উৎকৃষ্ট মাধ্যম । বিগত পাঁচ বছৰত অসম প্ৰকাশন পৰিষদে সমগ্ৰ অসমৰ বিভিন্ন চহৰত গ্ৰন্থমেলাৰ আয়োজন কৰি গ্ৰন্থ আন্দোলনক এক নতুন গতি প্ৰদান কৰিছে । এইবাৰো অসম প্ৰকাশন পৰিষদে গ্ৰন্থমেলাৰ দুৱাৰ মুকলি কৰিবলৈ সাজু হৈছে ।"
তেওঁ লগতে লিখিছে, "অসম প্ৰকাশন পৰিষদ আৰু 'উত্তৰ-পূব গ্ৰন্থ প্ৰকাশক আৰু বিক্ৰেতা সন্থা'ৰ উদ্যোগত যোৰহাটৰ জেডিএছ খেলপথাৰত অহা ১৩ নৱেম্বৰৰ পৰা ২২ নৱেম্বৰলৈ দহদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ’ব 'অসম গ্ৰন্থমেলা, যোৰহাট' ।"
এই গ্ৰন্থমেলাৰ উদ্দেশ্য সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লিখিছে, "গ্ৰন্থ প্ৰকাশক, গ্ৰন্থ বিতৰক, বিক্ৰেতা আৰু লেখকসকলক কিতাপ বিক্ৰী কৰাত সহায় কৰিবলৈ, নৱপ্ৰজন্মক গ্ৰন্থৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিবলৈ, স্থানীয় লেখক আৰু সাহিত্যিকসকলক উৎসাহিত কৰিবলৈ অসম প্ৰকাশন পৰিষদে যোৰহাটৰ পিছত নলবাৰী, গুৱাহাটী, দুলীয়াজানতো পূৰ্ণাংগ গ্ৰন্থমেলাৰ আয়োজন কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে । প্ৰতিবছৰৰ দৰে এইবাৰো অসম গ্ৰন্থমেলা সফল হওক, জনসাধাৰণক উষ্ম আদৰণি জনাইছোঁ ।"