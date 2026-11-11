ETV Bharat / state

১৩ নৱেম্বৰৰ পৰা যোৰহাটত দহদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসম গ্ৰন্থমেলা

অসম প্ৰকাশন পৰিষদে যোৰহাটৰ পিছত নলবাৰী, গুৱাহাটী, দুলীয়াজানতো পূৰ্ণাংগ গ্ৰন্থমেলাৰ আয়োজন কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ।

Assam Book Fair Jorhat 2026
যোৰহাট গ্ৰন্থমেলাৰ দিন ঘোষণা (X@RanojPegu)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 11, 2026 at 8:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : শৰৎকালৰ আগমনৰ লগে লগে যেনেদৰে বিভিন্ন উৎসৱৰ পয়োভৰ ঘটে তেনেদৰে হেমন্ত ঋতুৰ নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ আৰু শীতৰ আমেজত সমগ্ৰ অসমজুৰি এক বিশেষ সুগন্ধি বিয়পি পৰে । সেয়া হৈছে গ্ৰন্থৰ সুগন্ধি । অৰ্থাৎ এই সময়ছোৱাতে অনুষ্ঠিত হয় গ্ৰন্থমেলা ।

হয়, গ্ৰন্থমেলাৰ বতৰ সমাগত । গ্ৰন্থৰ উৎসৱক লৈ এতিয়া সকলোৱে আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰিছে । এইবাৰ এই গ্ৰন্থমেলাৰ সুখবৰ জনাইছে ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে । সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আগন্তুক গ্ৰন্থমেলাৰ খবৰ প্ৰকাশ কৰিছে ।

মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে জনোৱা মতে, এইবাৰ যোৰহাটৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব অসম গ্ৰন্থমেলা । অহা ১৩ নৱেম্বৰৰ পৰা ২২ নৱেম্বৰলৈ দহদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব 'অসম গ্ৰন্থমেলা, যোৰহাট' ।

এটা X পোষ্টত মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে লিখিছে, "গ্ৰন্থমেলা হৈছে গ্ৰন্থক জনসাধাৰণৰ ওচৰ চপাই অনাৰ এক উৎকৃষ্ট মাধ্যম । বিগত পাঁচ বছৰত অসম প্ৰকাশন পৰিষদে সমগ্ৰ অসমৰ বিভিন্ন চহৰত গ্ৰন্থমেলাৰ আয়োজন কৰি গ্ৰন্থ আন্দোলনক এক নতুন গতি প্ৰদান কৰিছে । এইবাৰো অসম প্ৰকাশন পৰিষদে গ্ৰন্থমেলাৰ দুৱাৰ মুকলি কৰিবলৈ সাজু হৈছে ।"

তেওঁ লগতে লিখিছে, "অসম প্ৰকাশন পৰিষদ আৰু 'উত্তৰ-পূব গ্ৰন্থ প্ৰকাশক আৰু বিক্ৰেতা সন্থা'ৰ উদ্যোগত যোৰহাটৰ জেডিএছ খেলপথাৰত অহা ১৩ নৱেম্বৰৰ পৰা ২২ নৱেম্বৰলৈ দহদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ’ব 'অসম গ্ৰন্থমেলা, যোৰহাট' ।"

এই গ্ৰন্থমেলাৰ উদ্দেশ্য সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লিখিছে, "গ্ৰন্থ প্ৰকাশক, গ্ৰন্থ বিতৰক, বিক্ৰেতা আৰু লেখকসকলক কিতাপ বিক্ৰী কৰাত সহায় কৰিবলৈ, নৱপ্ৰজন্মক গ্ৰন্থৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিবলৈ, স্থানীয় লেখক আৰু সাহিত্যিকসকলক উৎসাহিত কৰিবলৈ অসম প্ৰকাশন পৰিষদে যোৰহাটৰ পিছত নলবাৰী, গুৱাহাটী, দুলীয়াজানতো পূৰ্ণাংগ গ্ৰন্থমেলাৰ আয়োজন কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে । প্ৰতিবছৰৰ দৰে এইবাৰো অসম গ্ৰন্থমেলা সফল হওক, জনসাধাৰণক উষ্ম আদৰণি জনাইছোঁ ।"

লগতে পঢ়ক :পুণ্যতিথিত অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যৰ সাধক, 'ইন্দ্ৰধেনুৰ কবি' ডিম্বেশ্বৰ নেওগক সশ্ৰদ্ধ স্মৰণ
লগতে পঢ়ক :উন্মোচনৰ এবছৰৰ পিছতো পাঠকৰ হাতত নপৰিল সুধাকণ্ঠক লৈ ৰচনা কৰা গ্ৰন্থ

TAGGED:

ASSAM BOOK FAIR 2026
ASSAM BOOK FAIR JORHAT 2026
অসম গ্ৰন্থমেলা ২০২৬
অসম গ্ৰন্থমেলা যোৰহাট ২০২৬
অসম গ্ৰন্থমেলা সন্দৰ্ভত ৰণোজ পেগু

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.