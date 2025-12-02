ETV Bharat / state

শীতৰ সন্ধিয়া উমাল কৰিবলৈ শিলচৰত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে আৰম্ভ অসম গ্ৰন্থমেলা

অসম প্ৰকাশন পৰিষদ আৰু সদৌ অসম পুথি প্ৰকাশক আৰু বিক্ৰেতা সন্থাৰ উদ্যোগত পুলিচ পেৰেড গ্ৰাউণ্ডত আৰম্ভ হোৱা গ্ৰন্থমেলা ১০ ডিচেম্বৰলৈকে চলিব ৷

ASSAM BOOK FAIR 2025
দহদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে শিলচৰৰ অসম গ্ৰন্থমেলা (Ranoj Pegu X account)
শিলচৰ: অসম প্ৰকাশন পৰিষদ আৰু সদৌ অসম পুথি প্ৰকাশক আৰু বিক্ৰেতা সন্থাৰ উদ্যোগত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে শিলচৰত অনুষ্ঠিত হৈছে অসম গ্ৰন্থমেলা ২০২৫ ৷ পুলিচ পেৰেড গ্ৰাউণ্ডত সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই গ্ৰন্থমেলা দহদিনীয়াকৈ অৰ্থাৎ ১০ ডিচেম্বৰলৈকে চলিব ৷

গ্ৰন্থমেলাৰ চৌহদত অস্থায়ীভাৱে নিৰ্মাণ কৰা জুবিন গাৰ্গ প্ৰেক্ষাগৃহত উপস্থিত হৈ গ্ৰন্থমেলাৰ দ্বাৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগু আৰু বিশিষ্ট অতিথি তথা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যাপক তথা লেখক আৰু সাংবাদিক ডঃ পাৰ্থ চট্টোপাধ্যায়ে ।

শিলচৰত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে আৰম্ভ অসম গ্ৰন্থমেলা (ETV Bharat Assam)

অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে শিলচৰৰ বিধায়ক দ্বীপায়ন চক্ৰৱৰ্তী, অসম প্ৰকাশন পৰিষদৰ সচিব প্ৰমোদ কলিতা, কাছাৰৰ জিলা আয়ুক্ত মৃদুল কুমাৰ যাদৱ, আৰক্ষী অধীক্ষক পাৰ্থপ্ৰতিম দাসসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল ।

গ্ৰন্থমেলাৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে কয়, ‘‘সদৌ অসম পুথি প্ৰকাশক আৰু বিক্ৰেতা সন্থাই যৌথভাৱে অসমত এতিয়া গ্ৰন্থমেলা আয়োজন কৰে ৷ পূৰ্বে গুৱাহাটীত এখনেই গ্ৰন্থমেলা হৈছিল, গুৱাহাটী গ্ৰন্থমেলা ৷ এতিয়া আমি অসম গ্ৰন্থমেলা নামকৰণেৰে আমি অসমৰ বিভিন্ন জিলা সদৰত গ্ৰন্থমেলা অনুষ্ঠিত কৰোঁ ৷ যোৱাবাৰ আমি ছটা স্থানত কৰিছিলো, এইবাৰ আমি সংখ্যাটো বঢ়াইছো ৷ আঠটা স্থানত গ্ৰন্থমেলা অনুষ্ঠিত হৈছে ৷ প্ৰতি দুবছৰৰ মূৰে মূৰে আমি প্ৰতিখন জিলা সদৰত গ্ৰন্থমেলা আয়োজন কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছো ৷ এই বছৰটো আছিল কিতাপৰ বৰ্ষ আৰু গ্ৰন্থমেলাসমূহলৈ দৰ্শকৰ সঁহাৰি ভাল ৷ আজিৰ পৰা ১০ তাৰিখলৈকে শিলচৰত যি গ্ৰন্থমেলা অনুষ্ঠিত হৈছে, মই ইয়াক আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিছো ৷ ৰাইজক মই অনুৰোধ কৰিছো গ্ৰন্থমেলালৈ আহিবলৈ আৰু কিতাপ কিনিবলৈ ৷’’

উল্লেখ্য যে, এই গ্ৰন্থমেলাত গুৱাহাটী আৰু শিলচৰৰ আগশাৰীৰ কেইবাটাও প্ৰকাশন গোষ্ঠীৰ উপৰিও কলকাতা, নতুন দিল্লী আৰু আগৰতলাৰ কেইবাটাও অভিজাত প্ৰকাশন গোষ্ঠীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে ৷

