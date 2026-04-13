ETV Bharat / state

বিহাৰত বন্দিত্বৰ জীৱন কটোৱা অসমৰ ৬০ শ্ৰমিকক উদ্ধাৰ : মালিকে কেনেদৰে চলাইছিল অমানৱীয় অত্যাচাৰ ?

৭ মাহ ধৰি মহিলা, শিশুসহ ধুবুৰীৰ শ্ৰমিকক বিহাৰত বন্দী কৰি ৰখা হৈছিল । শ্ৰমিকৰ নাবালিকা শিশুৰ ওপৰত অমানৱীয় যৌন নিৰ্যাতন চলাইছিল ইটাভাতাৰ মালিকে ।

ASSAM BONDED LABOUR RESCUED
বিহাৰত অকথ্য নিৰ্যাতনৰ বলি শ্ৰমিকক উদ্ধাৰ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 13, 2026 at 8:33 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ধুবুৰী : বহিঃৰাজ্যত অসমৰ শ্ৰমিকক নিৰ্যাতনৰ ঘটনা প্ৰায়ে পোহৰলৈ আহে । কিন্তু এইবাৰ বিহাৰত অসমৰ শ্ৰমিকৰ সৈতে যিধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেই কথা আপুনি গম পালে আপোনাৰো বুকু কঁপি উঠিব । আপুনি শুনি আচৰিত হ'ব যে কেইবামাহ ধৰি একাংশ শ্ৰমিকক বন্দী কৰি ৰখা হৈছিল ।

কেৱল বন্দী কৰি ৰখাই নহয়, এটা ইটাভাতাৰ মালিকে তেওঁলোকৰ ওপৰত অকথ্য নিৰ্যাতন চলাইছিল । মহিলা শ্ৰমিকক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰো অভিযোগ উঠিছে । অৱশ্যে ৭ মাহৰ অন্তত তেওঁলোক সেই ভয়াৱহ বন্দিত্বৰ পৰা মুক্ত হয় । বিহাৰ আৰক্ষী তথা প্ৰশাসনে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । তাৰ পিছত দুখন বাছেৰে শ্ৰমিকসকলক সোমবাৰে অসমলৈ লৈ অনা হয় ।

বিহাৰত অকথ্য নিৰ্যাতনৰ বলি শ্ৰমিকক উদ্ধাৰ (ETV Bharat)

মানৱ শোষণৰ এই ভয়ংকৰ ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ লগে লগে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে শিশু, মহিলাসহ প্ৰায় ৬০ গৰাকী লোকক বিহাৰ প্ৰশাসনে অসমলৈ লৈ আহিছে যদিও এতিয়াও ৭ গৰাকী কিশোৰী বিহাৰ প্ৰশাসনৰ জিম্মাত আছে । উদ্ধাৰ হোৱা শ্ৰমিকসকলৰ অভিযোগ অনুসৰি সেই কিশোৰীসকল এটা ইটাভাতাৰ মালিক তথা কৰ্মচাৰীৰ দ্বাৰা যৌন নিৰ্যাতনৰ সন্মুখীন হৈছিল ।

জানিব পৰা মতে ধুবুৰী জিলাৰ বাসিন্দা এই শ্ৰমিকসকলে প্ৰায় ৭ মাহ পূৰ্বে জীৱিকাৰ সন্ধানত বিহাৰলৈ গৈছিল । তাত গৈ তেওঁলোকে বিহাৰৰ সহৰ্ছা জিলাৰ কহাৰা থানাৰ ধামচাইনীত অৱস্থিত 'ষ্টাৰ মাৰ্কা ইটাভাতা'ত আবদ্ধ হৈ পৰে । ভুক্তভোগী শ্ৰমিকসকলৰ মতে এটা দিনো তাত জীৱন কটোৱা তীব্ৰ সংগ্ৰামৰ আছিল ।

ASSAM BONDED LABOUR RESCUED
বিহাৰত উদ্ধাৰ হোৱা ভুক্তভোগী শ্ৰমিক (ETV Bharat)

আইৰণজংলা গাঁৱৰ শ্ৰমিক ৰেফাজ আলীয়ে এই যন্ত্ৰণাদায়ক অভিজ্ঞতা বৰ্ণনা কৰি কয়, "আমি উপাৰ্জনৰ আশাত গৈছিলোঁ, কিন্তু আমাৰ সৈতে জন্তুতকৈও বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল । ইমান মাহত আমাক এটাও টকা দিয়া নহ'ল । আমি সম্পূৰ্ণ আবদ্ধ হৈ আছিলোঁ, ওলাই অহাৰ কোনো পথ নাছিল।" তেওঁ পত্নীৰ কথা কৈ আৱেগিক হৈ পৰিল । তেওঁ অভিযোগ কৰি কয়, "তেওঁলোকে মোৰ পত্নীৰ ভৰিত গুলী মাৰিছিল । এতিয়াও তেওঁ ভুগি আছে । সেইদিনাই সকলো ঘটনা পোহৰলৈ আহিল আৰু আমি জীৱন ৰক্ষা কৰিবলৈ পলায়ন কৰিলোঁ ।" ভুক্তভোগী শ্ৰমিকসকলে জনোৱা মতে স্থানীয় এজন লোকৰ সহায়ত তেওঁলোকে পাছত আৰক্ষীৰ কাষ চাপে ।

আলীয়ে লগতে কয়, "তেওঁলোকে প্ৰায়েই মাতাল অৱস্থাত আহি আমাৰ ছোৱালীকেইজনীক বলপূৰ্বকভাৱে লৈ গৈছিল । আমি একো কৰিব নোৱাৰিছিলোঁ । যদি প্ৰতিবাদ কৰোঁ, তেন্তে অমানৱীয় অত্যাচাৰ কৰিছিল । মানুহক ভয় দেখুৱাবলৈ জেচিবিত ওলমাই ৰাখিছিল আৰু বৈদ্যুতিক শ্ব'ক দিছিল । আমি প্ৰতিটো ক্ষণ ভয়ত জীৱন কটাইছিলোঁ ।"

কাছেমউদ্দিন নামৰ আন এজন শ্ৰমিকে কয়, "প্ৰতিদিনেই আমাৰ বাবে অত্যাচাৰৰ দিন আছিল । আমাক মাৰপিট কৰা হৈছিল, ভয় দেখুওৱা হৈছিল আৰু কাম কৰিবলৈ বাধ্য কৰা হৈছিল । পলায়নৰ কোনো সুযোগ নাছিল ।"

সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত এগৰাকী মহিলা শ্ৰমিকে কয়, "আমাক উপযুক্ত খাদ্য বা বাসস্থান একোৱেই প্ৰদান কৰা হোৱা নাছিল । আমি শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে সম্পূৰ্ণ ভাঙি পৰিছিলোঁ ।"

ASSAM BONDED LABOUR RESCUED case accused
অভিযুক্ত ইটাভাতাৰ মালিক চুন্না মুখিয়া (ETV Bharat)

জানিব পৰা মতে অভিযুক্ত ইটাভাতাৰ মালিক হৈছে এম ডি ওৱাইছ কাৰ্ণী ওৰফে চুন্না মুখিয়া । যাক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

ভুক্তভোগী শ্ৰমিকৰ দলটোক ধুবুৰী লৈ অনা দলটোৰ সৈতে উপস্থিত থকা বিহাৰৰ শ্ৰম বিষয়া ৰবীন্দ্ৰ কুমাৰ শৰ্মাই এই ঘটনাৰ কথা উল্লেখ কৰি কয়, "৪৭ জন শ্ৰমিক তেওঁলোকৰ সন্তানসহ নিৰাপদে ধুবুৰীলৈ উভতি আহিছে । অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । ৭ গৰাকী কিশোৰীকো উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু বৰ্তমান বিহাৰৰ এটা শিশুগৃহত ৰখা হৈছে । তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ যত্ন আৰু সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰা হ'ব ।"

জানিব পৰা মতে উদ্ধাৰ অভিযান বিহাৰ আৰক্ষীৰ সহৰ্ছা থানাৰ এটা দলে পৰিচালনা কৰিছিল । অৱশেষত বিহাৰৰ পৰা দুখন বাছেৰে তেওঁলোকক আনি সোমবাৰে ধুবুৰীৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত হস্তান্তৰ কৰা হয় ।

এই ঘটনাই এতিয়া কেৱল অসমতে নহয় দেশজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে । এই ঘটনাৰ পিছত প্ৰব্ৰজনকাৰী শ্ৰমিকৰ সুৰক্ষাক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ।

TAGGED:

প্ৰব্ৰজনকাৰী শ্ৰমিক
ধুবুৰী
ধুবুৰীৰ শ্ৰমিক উদ্ধাৰ
ইটিভি ভাৰত অসম
অসমৰ শ্ৰমিক

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.