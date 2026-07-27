নিলোৎপল বৰা ভার্চুৱেল সন্ত্রাসবাদী: ৰাজ্যিক বিজেপি
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজি সন্দৰ্ভত কৰা মন্তব্যৰ বাবে গায়ক নিলোৎপল বৰাক কঠোৰ সমালোচনা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ ৰঞ্জীৱ কুমাৰ শৰ্মাৰ ।
Published : July 27, 2026 at 7:30 PM IST
গুৱাহাটী : ‘‘কোনো প্ৰকৃত শিল্পীয়ে নিজকে কেতিয়াও শিল্পী বুলি দাবী নকৰে । শিল্পী শব্দটো ৰাইজে অন্তৰৰ পৰা কৰা এক সম্বোধন আৰু হিয়া উজাৰি দিয়া এক উপহাৰ । সমাৱেশী আচৰণে এজন মানুহৰ জীৱনজোৰা সাধনাক শিল্পৰ ৰূপ দিয়ে । কিন্তু নিজকে শিল্পী বুলি দাবী কৰা নিলোৎপল বৰা নামৰ এজন লোকে প্ৰাকৃতিক আচৰণ আৰু কথা-বতৰাৰে নিজৰ পৰিচয় নিজেই দাঙি ধৰিছে ।’’ - এই মন্তব্য ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ ৰঞ্জীৱ কুমাৰ শৰ্মাৰ ।
গায়কগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিলৈ অনুদান আগবঢ়োৱা কাৰ্যক উপলুঙা কৰা সন্দৰ্ভত ৰঞ্জীৱ শৰ্মাই কয়, ‘‘প্ৰকৃত শিল্পীয়ে কেতিয়াও অপশব্দ ব্যৱহাৰ কৰি জ্যেষ্ঠজনক অৱমাননা নকৰে । কিন্তু নিলোৎপল বৰাই মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী সাহায্য পুঁজিৰ দ্বাৰা উপকৃত হোৱা ৰাজ্যৰ হাজাৰ হাজাৰ লোকক অবমাননা কৰিবলৈও কুণ্ঠাবোধ কৰা নাই । অশ্ৰাব্য শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা লোক কেতিয়াও শিল্পী হ'ব নোৱাৰে ৷”
সোমবাৰে গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠস্থিত দলৰ ৰাজ্যিক মুখ্য কাৰ্যালয় অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ভৱনত আয়োজিত এক সংবাদমেলত শৰ্মাই লগতে কয় যে, ২০২১ চনৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱা ৰাজ্যৰ প্ৰায় ৩২ হাজাৰ ৰোগীৰ পৰিয়াল উপকৃত হৈছে । এই ব্যৱস্থাই সমাজৰ নিঃস্ব লোকক সংকটৰ সময়ত সকাহ দি আহিছে । তেনে এক ব্যৱস্থাক অপশব্দৰে ভেঙুচালি কৰা নিলোৎপল বৰাক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি, অসম প্ৰদেশৰ তৰফৰ পৰা তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিয়ে মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে ৷
লগতে ভৱিষ্যতে জনসাধাৰণক এনেদৰে অৱমাননা নকৰিবলৈ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ ৰঞ্জীৱ শৰ্মাই নিলোৎপল বৰাক সকীয়াই দিয়ে । সংবাদমেলত নিলোৎপল বৰাক 'ভার্চুৱেল সন্ত্ৰাসবাদী' আখ্যা দি শর্মাই কয় যে, নিলোৎপল বৰাই বন্দুকেৰে নহয় শব্দৰে সামাজিক মাধ্যমত সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি নিজৰ পৰিচয় দিছে ।
উল্লেখ্য যে ২৭ জুলাইত ফেচবুক লাইভৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিলৈ অনুদান আগবঢ়োৱা কাৰ্যক সমালোচনা কৰি এক উদ্ভত মন্তব্য কৰিছিল গায়ক নিলোৎপল বৰাই ৷ তাৰ পাছতেই তেওঁৰ এই মন্তব্যক লৈ বিভিন্ন মহলত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হয় ৷
ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে লগতে কয় যে জল প্ৰলয়ত আক্ৰান্ত হোৱা উজনি অসমৰ তিনিখন জিলাৰ লাখ লাখ লোকক সাহায্য প্ৰদান কৰাৰ বাবে চৰকাৰ, প্ৰশাসন, বিভিন্ন দল-সংগঠন, সামৰিক বাহিনী, এছডিআৰএফ, এনডিআৰএফকে ধৰি সকলো লোকে একত্ৰিতভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত অহোপুৰুষাৰ্থ কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক: কোনে জানিছিল যোৰহাট সমষ্টিত এই দুৰ্যোগ আহিব বুলি... ! আহি পালে বিধায়ক গোস্বামী