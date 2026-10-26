কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে ৰাজপথত শ শ বিজেপি প্ৰতিবাদকাৰী
মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ বাসগৃহৰ সমীপত দিল্লী বিজেপিৰ প্ৰতিবাদ ৷ দিল্লী বিজেপিৰ সভাপতিসহ আন কেইবাজনো নেতাক আটক ৷ কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে অসমতো বিজেপিৰ গৰ্জন ৷
Published : October 26, 2026 at 7:49 PM IST
গুৱাহাটী : কংগ্ৰেছ দলৰ সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গেই বিহাৰৰ পাটনাত দলীয় কর্মীক সম্বোধন কৰি দিয়া ভাষণত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰয়াত পিতৃৰ প্ৰতি অপমানসূচক মন্তব্য কৰাৰ অভিযোগতে অসম ৰাজ্যিক বিজেপিৰ গুৱাহাটী মহানগৰ জিলাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে সোমবাৰে সৰুসজাই ভোগেশ্বৰ বৰুৱা ক্রীড়া ক্ষেত্ৰৰ সন্মুখত সমবেত হৈ এক ধর্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ।
সহস্রাধিক কাৰ্যকৰ্তাৰ উপস্থিতিত ৰূপায়িত হোৱা এই ধর্ণা কাৰ্যসূচীত মহানগৰ জিলাৰ সভাপতি তপন দাস, বিধায়ক ৰূপক শৰ্মা, যুৱ মৰ্চাৰ সভাপতি ৰাকেশ দাস, মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী পূৰৱী ৰয়, অনুসূচিত জাতি মৰ্চাৰ সভাপতি নবাৰুণ মেধি, কিষাণ মৰ্চাৰ সভাপতি পংকজ বৰবৰাকে ধৰি দলৰ কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ নেতা আৰু ৰাজ্যিক বিষয়ববীয়া উপস্থিত থাকে । কার্যকর্তাসকলে কংগ্রেছ মুর্দাবাদ, মল্লিকার্জুন খার্গে মুর্দাবাদ, ৰাহুল গান্ধী মুর্দাবাদ, কংগ্রেছ হাই হাই আদি শ্লোগানেৰে ধৰ্ণাস্থলী উত্তাল কৰি তোলে ।
প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি বিজেপি মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী পূৰৱী ৰয় কয়, "কংগ্ৰেছৰ দুমুখীয়া চৰিত্ৰ সেই চৰিত্ৰ ভাৰতৰ জনসাধাৰণে দেখি আহিছে । তেওঁলোকে নিজে প্ৰমাণ কৰি দিছে । এখন ৰাজহুৱা সভাত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰয়াত পিতৃক অপমান কৰিছে মাল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে । তাৰ বাবে আমি মাল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেক যি পদত আছে, সেই পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিবলৈ আৰু ভাৰতবাসীৰ আগত ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ দাবী জনাইছো ।"
প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰি বিজেপি নেত্ৰী ৰত্না সিঙে কয়, "কালি মাল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে পাটনাত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পিতৃক অপমান কৰিছে, ইয়াৰ দ্বাৰা কংগ্ৰেছৰ চৰিত্ৰ কেনেকুৱা গম পোৱা যায় । কিছুদিন আগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মাতৃক কংগ্ৰেছে বেয়াকৈ কৈছিল আৰু এইবাৰ তেওঁৰ প্ৰয়াত পিতৃক অপমান কৰিছে । আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে সমগ্ৰ ভাৰতত সেই কথাৰ গৰিহণা দি প্ৰতিবাদ কৰিছো । মাল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে কোৱা কথা নচলে । ভাৰতৰ ৰাইজ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লগত আছে ৷ সেয়ে কংগ্ৰেছ, ৰাহুল গান্ধী ছোনিয়া গান্ধী ফাচট্ৰেটেত হৈ গৈছে, যাৰ বাবে তেওঁলোকে যিটি কথা ক’বলৈ ধৰিছে ।"
দিল্লী
গুৱাহাটীৰ দৰে ৰাজধানী দিল্লীতো কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গেৰ বিৰুদ্ধে এক বিজেপি কৰ্মকৰ্তাসকলে প্ৰতিবাদ কৰে ৷ দিল্লী বিজেপিৰ সভাপতি হৰ্ষ মালহোত্ৰাৰ নেতৃত্বত আৰু ৰাজ্যিক প্ৰভাৰী বিনয় সহস্ৰাবুদ্ধৰ উপস্থিতিত ৰাজাজী মাৰ্গত খৰ্গেৰ বাসগৃহৰ সমীপত প্ৰায় ২০০০ কৰ্মীয়ে তেওঁৰ লগতে ৰাহুল গান্ধীৰ পৰা ক্ষমা বিচাৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।
ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদক মোহনলাল গিহাৰাৰ নেতৃত্বত জ্যেষ্ঠ নেতাসকলে ভাষণ দিয়াৰ পিছতে বিজেপি কৰ্মীসকলে মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গেৰ বাসগৃহৰ ফালে শ্লোগান দি এক যাত্ৰা কৰে । কুশক ৰোডৰ টাৰ্ণ অফত বেৰিকেড স্থাপন কৰি আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক বাধা দিয়াৰ চেষ্টা চলাই যদিও প্ৰতিবাদকাৰীসকলে বেৰিকেড ভাঙি আগবাঢ়ি যায় । অৱশ্যে আৰক্ষীয়ে সেনা ভৱনৰ সমীপত তেওঁলোকক বলপূৰ্বকভাৱে ৰখাবলৈ সক্ষম হয় ৷
পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীয়ে ৰাজ্যৰ সভাপতি হৰ্ষ মালহোত্ৰাসহ প্ৰায় ২০০ জ্যেষ্ঠ বিষয়া আৰু কৰ্মীক আটক কৰি পাঁচখন বাছত মন্দিৰ মাৰ্গ থানালৈ লৈ যায় । এই প্ৰতিবাদৰ সময়ত ৰাজ্যৰ উপ-সভাপতি ৰাজেশ ভাটিয়া, সাধাৰণ সম্পাদক মোহনলাল গিহাৰা, ইউনাইটেড ফ্ৰণ্টৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া সুমিত ভাছিন, সংবাদ মাধ্যমৰ মুৰব্বী প্ৰবীণ শংকৰ কাপুৰকে ধৰি হৰ্ষ মালহোত্ৰা আৰু বিনয় সহস্ৰাবুদ্ধকে ধৰি কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট নেতাক আটক কৰি ৰখা হয় ।
এই প্ৰতিবাদৰ সময়ত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ দিল্লী আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদকাৰীসকলক শান্তিপূৰ্ণভাৱে ছত্ৰভংগ দিবলৈ বাৰে বাৰে আহ্বান জনাইছিল । আৰক্ষীয়ে উল্লেখ কৰা মতে, অঞ্চলটোত ভাৰতীয় অসামৰিক সেৱা সংহিতাৰ ১৬৩ নং ধাৰাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হয় ৷ আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদকাৰীসকলক আইন-শৃংখলা বজাই ৰাখিবলৈ বাৰম্বাৰ আহ্বান জনাইছিল ।
প্ৰায় ডেৰ-দুঘণ্টা ধৰি চলি এই প্ৰতিবাদৰ সময়ছোৱাত সেনা ভৱন চক্ৰ আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে থকা অঞ্চলত বৃহৎ সংখ্যক দিল্লী আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক জোৱানক নিয়োজিত কৰা হয় ৷ সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা হিচাপে আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদকাৰীসকলক আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰাকৈ একাধিক স্তৰৰ বেৰিকেড স্থাপন কৰে ।