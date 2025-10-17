ETV Bharat / state

ময়ো জুবিন আমিও জুবিন; এইবাৰ জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবীত কাৰ্যসূচী ঘোষণা শাসকীয় দলৰ

জুবিন গাৰ্গক ন্যায় প্রদানৰ দাবীত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কেইবাটাও বিশেষ কাৰ্যসূচীৰ কথা ঘোষণা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াৰ ।

BJP tribute to Zubeen Garg
সংবাদমেলযোগে কাৰ্যসূচী ঘোষণা বিজেপি সভাপতি দিলীপ শইকীয়াৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 17, 2025 at 9:47 PM IST

4 Min Read
গুৱাহাটী : প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গক ন্যায় প্রদানৰ দাবীত বিজেপিৰ বিশেষ কাৰ্যসূচী । বিজেপিৰ প্ৰতিজন বিধায়ক, সাংসদে নিজৰ সমষ্টিত স্থাপন কৰিব লাগিব জুবিনৰ প্ৰতিমূৰ্তি । #JusticeForZubeenGarg-ৰ লগতে নতুন টেগ লাইনেৰে কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিব বিজেপিয়ে ।

'ময়ো জুবিন আমিও জুবিন' টেগ লাইন ব্যৱহাৰ কৰিব বিজেপিয়ে । লগতে জুবিনৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ তদন্তৰ অভিযোগনামা শীঘ্ৰে দাখিল কৰিবলৈ আহ্বান বিজেপিৰ । আনহাতে, SIT-ক পানী নসৰাকৈ অভিযোগনামা দাখিল কৰিবলৈও আহ্বান ৰাজ্যিক বিজেপিৰ ।

ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়া (ETV Bharat Assam)

এই সমগ্ৰ বিষয় সন্দৰ্ভত শুকুৰবাৰে বশিষ্ঠস্থিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এই কথা উল্লেখ কৰে । জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কেইটামান দাবী তথা সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে সংবাদমেলযোগে উল্লেখ কৰে সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই ।

সংবাদমেলত বিজেপিয়ে উত্থাপন কৰা দাবী সন্দৰ্ভত সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই কয় :

১। প্ৰাণৰ শিল্পী, হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গদেৱৰ দুৰ্ভাগ্যজনক/ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ তদন্তৰ বাবে গঠন কৰা SIT (Special Investigation Team)-এ পানী নসৰকাকৈ নিৰ্ধাৰিত সময়ত বা তাৰ পূৰ্বে এখন শক্তিশালী অভিযোগনামা দাখিল কৰক আৰু এই তদন্ত প্রক্রিয়া ক্ষিপ্ৰতৰ কৰক ।

২। ৰাজ্য চৰকাৰৰ অনুৰোধক্রমে মহামান্য গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশলৈ আমাৰ আবেদন- জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াটোক ক্ষিপ্ৰতৰ কৰিবলৈ Fast Track আদালত গঠন কৰি দিয়ক ।

৩। গোটেই তদন্ত প্রক্রিয়াত এজন সুদক্ষ অধিবক্তাক Special Public Prosecutor হিচাপে নিয়োগ কৰিবলৈ অসম চৰকাৰলৈ আমাৰ আহ্বান ।

8। যোৱা ১৯ ছেপ্টেম্বৰত প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গদেৱৰ দেহাৱসানৰ দিনৰ পৰা আজি পর্যন্ত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়াই লোৱা প্ৰতিটো পদক্ষেপ আৰু ভূমিকাৰ বাবে তেখেতলৈ বিজেপি, অসম প্ৰদেশৰ ৰাজ্যিক বিষয়ববীয়াৰ সভাই এক প্রস্তাৱযোগে ধন্যবাদ জ্ঞাপনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় ।

আনহাতে, শিল্পীগৰাকীৰ ন্যায় প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত বিজেপিয়ে আগন্তুক দিনত ৮ টাকৈ দলীয় কার্যক্রমৰ কথাও সংবাদমেলত সভাপতিগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে ।

সেইকেইটা কার্যক্রম হ'ল :

১। অহা ১৯ অক্টোবৰ তাৰিখে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ এমহীয়া শ্রদ্ধাঞ্জলি কার্যক্রম ৰাজ্যখনৰ ৰাজ্যিক, জিলা, মণ্ডলৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত গাম্ভীৰ্যপূর্ণভাৱে আয়োজন কৰা হ'ব ।

২। অহা ২২ অক্টোবৰৰ পৰা ৩০ অক্টোবৰলৈ প্ৰতিখন জিলা সদৰত জুবিন গাৰ্গক ন্যায়ালয়ৰ জৰিয়তে ন্যায় প্রদান কৰিবলৈ 'বিশাল জন সমদল' অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব । অহা ২২ অক্টোবৰত এই বিশাল জন সমদল কাৰ্যসূচী নলবাৰী জিলাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ।

৩। অহা ২৬ অক্টোবৰ তাৰিখে ৰাজ্যখনৰ ২৫ হাজাৰোধিক বুথত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মন-কী-বাত কাৰ্যসূচীৰ লগতে প্রয়াত প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আৰু স্মৃতিচাৰণ সভাৰ আয়োজন কৰা হ'ব ।

8। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ স্মৃতি যুগমীয়া কৰিবলৈ এজোপাকৈ নাহৰৰ পুলি ৰোপণ কৰাৰ লগতে প্রতিপালন কৰিব ।

৫। প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতি যুগমীয়া কৰিবলৈ দলৰ বিধায়ক আৰু সাংসদসকলে নিজৰ নিজৰ সমষ্টিত জুবিন গাৰ্গৰ একোটাকৈ প্রতিমূর্তি স্থাপন কৰিব ।

৬। প্ৰতিখন জিলাত সৰ্বস্তৰৰ নিৰ্বাচিত বিজেপিৰ জনপ্রতিনিধিসকলৰ সহযোগত প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ স্মৃতি যুগমীয়া কৰিবলৈ একোখন সংগীত বিদ্যালয় স্থাপন কৰা হ'ব ।

৭। প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন কৰিবলৈ দলৰ সাংসদ, বিধায়কসকলে নিজ সমষ্টিত একোখনকৈ প্রদর্শনীমূলক ফুটবল মেচৰ আয়োজন কৰিব ।

৮। প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ হৃদয় জুৰুৱা গীত পৰিবেশনেৰে ৫০০০ জুবিন অনুৰাগী দলীয় কার্যকর্তা, সমর্থক, শুভাকাংক্ষীয়ে সামুহিক শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কৰিব । অহা ১৮ নৱেম্বৰত প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৩০ নৱেম্বৰৰ ভিতৰত সামূহিক গীত পৰিবেশনৰ কাৰ্যসূচী প্রতিখন জিলাত অনুষ্ঠিত কৰিব ।

ইয়াৰ ওপৰি সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই কয়, "জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ বাবে কৰা ডিজিটেল আন্দোলন #JusticeForZubeenGarg-ত বিজেপিও আছে । 1.4 মিলিয়ন হ'ল যে বিজেপি ইয়াৰ বাহিৰত নাই, ইয়াৰ অংশীদাৰ বিজেপিও আছে । তাৰ লগতে এই বিষয়টো আৰু যাতে আমি মন-মগজুত ৰাখিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি 'ময়ো জুবিন আমিও জুবিন' শীৰ্ষক এক টেগ ব্যৱহাৰ কৰি আগুৱাই লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম ।"

