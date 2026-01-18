ETV Bharat / state

৫০০ সূত্ৰধাৰৰ উপস্থাপনেৰে আৰম্ভ অসম ভাওনা সমাৰোহ ২০২৬

মাজুলীৰ শ্ৰীশ্ৰী আউনীআটী সত্ৰৰ মণিকাঞ্চন ৰংগক্ষেত্ৰত আৰম্ভ অসম ভাওনা সমাৰোহ ২০২৬ ।

Assam Bhaona Samaroh 2026
আউনীআটী সত্ৰৰ মণিকাঞ্চন ৰংগক্ষেত্ৰত আৰম্ভ অসম ভাওনা সমাৰোহ ২০২৬ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 18, 2026 at 8:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

মাজুলী : সত্ৰনগৰী মাজুলীত উখল-মাখল পৰিৱেশ । ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা সূত্ৰধাৰ, গায়ন, বায়ন, ভকত-বৈষ্ণৱেৰে ভৰিছে মাজুলী । কাৰণ আৰম্ভ হৈছে অসম ভাওনা সমাৰোহ ২০২৬ । ঐতিহাসিক শ্ৰীশ্ৰী আউনীআটী সত্ৰৰ মণিকাঞ্চন ৰংগক্ষেত্ৰত দেওবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে এই ভাওনা সমাৰোহৰ । ১১ দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে এই ভাওনা সমাৰোহ । ২০০৬ চনৰ পৰা প্ৰতি দুবছৰৰ মূৰে মূৰে অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে এই ভাওনা সমাৰোহ ।

অসম ভাওনা সমাৰোহত মাজুলীৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে । প্ৰতিদিনে দুখনকৈ ভাওনা অনুষ্ঠিত হ'ব এই ভাওনা সমাৰোহত । তাৰ পূৰ্বে ৫০০ সূত্ৰধাৰৰ প্ৰদৰ্শনেৰে দেওবাৰৰ পৰা আউনীআটী সত্ৰৰ মণিকাঞ্চন ৰংগক্ষেত্ৰত আৰম্ভ হল অসম ভাওনা সমাৰোহ ২০২৬ । এই সমাৰোহত দিনৰ ভাগত থাকিব বিভিন্ন বৰ্ণিল কাৰ্যসূচী ।

আউনীআটী সত্ৰৰ মণিকাঞ্চন ৰংগক্ষেত্ৰত আৰম্ভ অসম ভাওনা সমাৰোহ ২০২৬ (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত আউনীআটী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ ডঃ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামীয়ে কয়, "২০০৬ চনত যেতিয়া এই ভাওনা সমাৰোহ আয়োজন কৰিছিলোঁ, তেতিয়াৰ পৰা প্ৰতিবছৰে আমি এক ব্যতিক্ৰমী কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ । এই বছৰো সূত্ৰধাৰৰ উপস্থাপন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ । এইবছৰ ৫০০ সূত্ৰধাৰৰ নৃত্যৰে এই ভাওনা সমাৰোহ শুভাৰম্ভ হয় ।"

ভাওনা তথা সমাজত সূত্ৰধাৰৰ ভূমিকা বৰ্ণনা কৰি সত্ৰাধিকাৰগৰাকীয়ে কয়, "সূত্ৰধাৰৰ বহু বৈশিষ্ট আছে । সূত্ৰধাৰ নৰ্তক, সূত্ৰধাৰ গায়ক, সূত্ৰধাৰ উপস্থাপক, সূত্ৰধাৰ পৰিচালক । মঞ্চৰ নাটত বিভিন্ন কাম কৰিবলৈ বিভিন্ন ব্যক্তি নিয়োগ কৰা হয় । কিন্তু অঙ্কীয়া নাটত সূত্ৰধাৰে সকলো কাম অকলেই সমাধান কৰে ।"

Assam Bhaona Samaroh 2026
৫০০ সূত্ৰধাৰৰ উপস্থাপনেৰে আৰম্ভ অসম ভাওনা সমাৰোহ ২০২৬ (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "এই ভাওনা সমাৰোহত শিশুসকলৰ জৰিয়তে সূত্ৰধাৰ নৃত্য উপস্থাপন কৰা হয় । তেওঁলোকে যাতে সমাজত মুখিয়াল হিচাপে মূৰ দাঙি উঠিব পাৰে । মুখিয়াল ব্যক্তি হ'বলৈ হ'লে সদাচাৰী হ'ব লাগিব, আধ্যাত্মিক-নৈতিক শিক্ষাৰে শিক্ষিত হ'ব লাগিব । এই কথাখিনি বাস্তৱ জীৱনত প্ৰতিফলন কৰাবৰ বাবেই এই অনুষ্ঠানৰ অৱতাৰণা কৰা হৈছে ।"

লগতে পঢ়ক :ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গোমতীলৈ বুলি প্ৰথমটো উকি মাৰিলে অমৃত ভাৰত এক্সপ্ৰেছে

TAGGED:

SRI SRI AUNIATI SATRA
MAJULI
BHAONA SAMAROH
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM BHAONA SAMAROH 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.