৫০০ সূত্ৰধাৰৰ উপস্থাপনেৰে আৰম্ভ অসম ভাওনা সমাৰোহ ২০২৬
মাজুলীৰ শ্ৰীশ্ৰী আউনীআটী সত্ৰৰ মণিকাঞ্চন ৰংগক্ষেত্ৰত আৰম্ভ অসম ভাওনা সমাৰোহ ২০২৬ ।
Published : January 18, 2026 at 8:09 PM IST
মাজুলী : সত্ৰনগৰী মাজুলীত উখল-মাখল পৰিৱেশ । ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা সূত্ৰধাৰ, গায়ন, বায়ন, ভকত-বৈষ্ণৱেৰে ভৰিছে মাজুলী । কাৰণ আৰম্ভ হৈছে অসম ভাওনা সমাৰোহ ২০২৬ । ঐতিহাসিক শ্ৰীশ্ৰী আউনীআটী সত্ৰৰ মণিকাঞ্চন ৰংগক্ষেত্ৰত দেওবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে এই ভাওনা সমাৰোহৰ । ১১ দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে এই ভাওনা সমাৰোহ । ২০০৬ চনৰ পৰা প্ৰতি দুবছৰৰ মূৰে মূৰে অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে এই ভাওনা সমাৰোহ ।
অসম ভাওনা সমাৰোহত মাজুলীৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে । প্ৰতিদিনে দুখনকৈ ভাওনা অনুষ্ঠিত হ'ব এই ভাওনা সমাৰোহত । তাৰ পূৰ্বে ৫০০ সূত্ৰধাৰৰ প্ৰদৰ্শনেৰে দেওবাৰৰ পৰা আউনীআটী সত্ৰৰ মণিকাঞ্চন ৰংগক্ষেত্ৰত আৰম্ভ হল অসম ভাওনা সমাৰোহ ২০২৬ । এই সমাৰোহত দিনৰ ভাগত থাকিব বিভিন্ন বৰ্ণিল কাৰ্যসূচী ।
এই সন্দৰ্ভত আউনীআটী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ ডঃ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামীয়ে কয়, "২০০৬ চনত যেতিয়া এই ভাওনা সমাৰোহ আয়োজন কৰিছিলোঁ, তেতিয়াৰ পৰা প্ৰতিবছৰে আমি এক ব্যতিক্ৰমী কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ । এই বছৰো সূত্ৰধাৰৰ উপস্থাপন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ । এইবছৰ ৫০০ সূত্ৰধাৰৰ নৃত্যৰে এই ভাওনা সমাৰোহ শুভাৰম্ভ হয় ।"
ভাওনা তথা সমাজত সূত্ৰধাৰৰ ভূমিকা বৰ্ণনা কৰি সত্ৰাধিকাৰগৰাকীয়ে কয়, "সূত্ৰধাৰৰ বহু বৈশিষ্ট আছে । সূত্ৰধাৰ নৰ্তক, সূত্ৰধাৰ গায়ক, সূত্ৰধাৰ উপস্থাপক, সূত্ৰধাৰ পৰিচালক । মঞ্চৰ নাটত বিভিন্ন কাম কৰিবলৈ বিভিন্ন ব্যক্তি নিয়োগ কৰা হয় । কিন্তু অঙ্কীয়া নাটত সূত্ৰধাৰে সকলো কাম অকলেই সমাধান কৰে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "এই ভাওনা সমাৰোহত শিশুসকলৰ জৰিয়তে সূত্ৰধাৰ নৃত্য উপস্থাপন কৰা হয় । তেওঁলোকে যাতে সমাজত মুখিয়াল হিচাপে মূৰ দাঙি উঠিব পাৰে । মুখিয়াল ব্যক্তি হ'বলৈ হ'লে সদাচাৰী হ'ব লাগিব, আধ্যাত্মিক-নৈতিক শিক্ষাৰে শিক্ষিত হ'ব লাগিব । এই কথাখিনি বাস্তৱ জীৱনত প্ৰতিফলন কৰাবৰ বাবেই এই অনুষ্ঠানৰ অৱতাৰণা কৰা হৈছে ।"
