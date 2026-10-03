অসমত বাঁহৰ চাইকেল দেখি দেশজুৰি চৰ্চা : কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰো প্ৰশংসা

অসমত বাঁহৰ চাইকেল দেখি দেশজুৰি চৰ্চা : কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰো প্ৰশংসা
আনে নকৰা কাম কৰি দেখুৱালে অসমে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰাৰ লগে লগে বাঁহৰ চাইকেলে এতিয়া সকলোৰে প্ৰশংসা বুটলিছে ।
Published : October 3, 2026 at 1:27 PM IST
গুৱাহাটী : অসমৰ পৰম্পৰাগত বাঁহশিল্পক আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ সৈতে একত্ৰিত কৰি নিৰ্মাণ কৰা চাইকেল এতিয়া ৰাজ্যৰ সীমা অতিক্ৰম কৰি দেশজুৰি চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে । ২ অক্টোবৰত গুৱাহাটীত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আনুষ্ঠানিকভাৱে চাইকেলখন মুকলি কৰাৰ পিছতে দেশৰ বিভিন্ন মহলৰ পৰা ইয়াৰ প্ৰতি আগ্ৰহ দেখা গৈছে ।
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ প্ৰশংসা
Dear @himantabiswa ji, this BIS-certified bamboo bicycle from Assam has the potential to inspire a new culture of sustainable cycling across the country.— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) October 2, 2026
What better way to amplify PM Shri @narendramodi ji's #FitIndia movement than pedaling sustainably? Let’s bring this… https://t.co/uDBNhysvlU
অসমৰ বাঁহৰ চাইকেলক লৈ চৰ্চা চলি থকাৰ মাজতে কেন্দ্ৰীয় শ্ৰম মন্ত্ৰী ডঃ মনসুখ মাণ্ডৱিয়াইও সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে ইয়াৰ প্ৰশংসা কৰিছে । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক সম্বোধন কৰি এক্সৰ এটা পোষ্টত লিখিছে, "অসমৰ এই বিআইএছ প্ৰমাণিত বাঁহৰ চাইকেলখনে সমগ্ৰ দেশতে বহনক্ষম চাইকেল চলোৱাৰ এক নতুন সংস্কৃতিৰ প্ৰেৰণা যোগোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ফিট ইণ্ডিয়া অভিযানক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে বহনক্ষমভাৱে চাইকেল চলোৱাতকৈ উত্তম উপায় আৰু কি হ'ব পাৰে ? এই উদ্ভাৱনক 'ছানডেইজ অন চাইকেল' বিষয়বস্তুলৈ লৈ যাও আহক ।"
Thank you, @mansukhmandviya ji!— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 3, 2026
A bicycle that brings together fitness, sustainability & Assam’s bamboo is certainly worth taking for a spin.
And what better place to take it than #SundaysOnCycle! https://t.co/Hegs5SSPuJ
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীক এই প্ৰশংসাৰ বাবে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে । তেওঁ এক্সৰ এটা পোষ্টত লিখিছে, "ফিটনেছ, বহনক্ষমতা আৰু অসমৰ বাঁহক একত্ৰিত কৰা এখন চাইকেল নিশ্চয়কৈ চলিব লাগে । 'ছানডেইজ অন চাইকেল'ৰ বাহিৰে ইয়াক আগুৱাই লৈ যাবলৈ আৰু কি লাগে !"
উল্লেখ্য যে পুনেৰ বেম্বো ইণ্ডিয়া প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ কোম্পানীটোৱে গুৱাহাটীৰ সমীপৱৰ্তী ছয়গাঁৱৰ বেম্বো পাৰ্কত এই বাঁহৰ চাইকেল নিৰ্মাণ কৰিছে । এই প্ৰকল্পৰ বাবে অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা বাঁহ সংগ্ৰহ কৰা হৈছে । প্ৰকল্পটোত প্ৰায় ১৫ কোটি টকা বিনিয়োগ কৰা হৈছে । প্ৰতি মাহে প্ৰায় ১০০০ খন চাইকেল উৎপাদনৰ লক্ষ্য আগত ৰখা এই উদ্যোগৰ জৰিয়তে ৫০-১০০ প্ৰত্যক্ষ নিয়োগৰ সুযোগ সৃষ্টি হোৱাৰ কথাও প্ৰকাশ পাইছে ।
গান্ধী জয়ন্তীৰ দিনটোত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই বাঁহৰ চাইকেল মুকলি কৰাৰ লগতে তেওঁ নিজেও চলাই চায় । ব্যতিক্ৰমী এই বাঁহৰ চাইকেল মুকলি কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল যে অসমৰ বাঁহৰ বহুমুখী ব্যৱহাৰ আছে । বাঁহৰ পৰা ৮০০ বিধ সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে । তেওঁ মিথানল, বিমান ইন্ধন, ইথানল আদি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বাঁহৰ ব্যৱহাৰৰ সম্ভাৱনাৰ কথাও উল্লেখ কৰিছিল ।
উল্লেখ্য যে চাইকেলখনৰ ফ্ৰেম সম্পূৰ্ণৰূপে বাঁহেৰে নিৰ্মিত । এই চাইকেলখনে বিআইএছৰ প্ৰমাণীকৰণ লাভ কৰিছে । চাইকেলখনৰ বহুল ব্যৱহাৰৰ পূৰ্বে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন উদ্যানত জনসাধাৰণৰ বাবে ইয়াক পৰীক্ষামূলকভাৱে উপলব্ধ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে । সাধাৰণ লোকে এই চাইকেলখন চলাই নিজৰ নিজৰ মতামত আগবঢ়াব পাৰিব । সেই মতামতৰ ভিত্তিত পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত উৎপাদন আৰু ব্যৱহাৰ বৃদ্ধি কৰাৰ কথা চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে ।
বাঁহৰ অৰ্থনীতিৰ নতুন দুৱাৰ
ইয়াৰ লগে লগে অসমৰ গ্ৰামাঞ্চলত সহজলভ্য বাঁহক কেঁচামাল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি সংগ্ৰহ, প্ৰক্ৰিয়াকৰণ, ডিজাইন, নিৰ্মাণ, পৰিবহণ আৰু বিপণন সম্পূৰ্ণ যোগান শৃংখলটোক অৰ্থনৈতিকভাৱে সক্ৰিয় কৰাৰ সুযোগ সৃষ্টি হ'ব পাৰে । বিভিন্নজনৰ মতে ইয়াৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হৈছে পৰম্পৰাগত বাঁহশিল্পক আধুনিক বজাৰৰ সৈতে সংযোগ কৰে ।
লগতে পঢ়ক :
এইবাৰ বাঁহৰ চাইকেল : ৫ টকাত চাৰ্জ কৰি ৫০ কিলোমিটাৰ চলাব পাৰিব