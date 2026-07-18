ETV Bharat / state

আমেৰিকাত সুধাকণ্ঠ-জুবিন বন্দনা: জুবিন ক্ষেত্ৰত প্ৰদৰ্শিত আমেৰিকাৰ বিশেষ সন্মানীয় মানপত্ৰ

শিল্পী মানস ৰবীন, বৰ্ণালী কলিতা আৰু শংকুৰাজ কোঁৱৰে জুবিন ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি মানপত্ৰ প্ৰদৰ্শন ।

Assam Association of North America
শিল্পী মানস ৰবীন, বৰ্ণালী কলিতা আৰু শংকুৰাজ কোঁৱৰৰ জুবিন ক্ষেত্ৰত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 18, 2026 at 8:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

সোণাপুৰ : সুদূৰ আমেৰিকাৰ মাটিত পুনৰবাৰ প্ৰতিধ্বনিত হ’ল অসমীয়া সংস্কৃতিৰ জয়গান । বিশ্বৰ বুকুত জিলিকি উঠিল অসমৰ দুই মহান তাৰকাৰ নাম । শেহতীয়াকৈ বিগত ৩, ৪ আৰু ৫ জুলাইত আমেৰিকাৰ ছানফ্ৰান্সিকোত অতি জাকজমকতাৰে অনুষ্ঠিত হৈছিল ৪৭ সংখ্যক ‘অসম কনভেনচন’ । এই বৰ্ণাঢ্য সমাৰোহতে অসমৰ দুগৰাকী সৰ্বকালৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ কিংবদন্তি শিল্পী সুধাকণ্ঠ ড° ভূপেন হাজৰিকা আৰু কোটি কোটি অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ স্পন্দন, গণশিল্পী জুবিন গাৰ্গলৈ এক বিশেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় ।

আমেৰিকাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানত অসমৰ কেইবাগৰাকীও জনপ্ৰিয় তথা প্ৰতিভাশালী শিল্পীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰি সমগ্ৰ পৰিৱেশ জীপাল কৰি তুলিছিল । আমন্ত্ৰিত শিল্পী হিচাপে উপস্থিত থাকি সুৰৰ মায়াজাল ৰচনা কৰে অসমৰ জনপ্ৰিয় সংগীত পৰিচালক তথা কণ্ঠশিল্পী মানস ৰবীন, সুকণ্ঠী গায়িকা বৰ্ণালী কলিতা আৰু কণ্ঠশিল্পী শংকুৰাজ কোঁৱৰে ।

আমেৰিকাত সুধাকণ্ঠ-জুবিন বন্দনা: জুবিন ক্ষেত্ৰত প্ৰদৰ্শিত আমেৰিকাৰ বিশেষ সন্মানীয় মানপত্ৰ (ETV Bharat Assam)

প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গলৈ বিশেষ সন্মান

এই সন্মিলনতেই প্ৰবাসী অসমীয়াসকলৰ অন্যতম প্ৰধান সংগঠন 'আছাম এছোছিয়েচন অব নৰ্থ আমেৰিকা’ই গণশিল্পী জুবিন গাৰ্গলৈ তেওঁৰ সংগীত আৰু সমাজ জীৱনলৈ আগবঢ়োৱা অপৰিসীম অৱদানৰ বাবে এখন বিশেষ সন্মানীয় মানপত্ৰ আগবঢ়ায় । আমেৰিকাৰ মঞ্চত প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ হৈ এই সন্মান গ্ৰহণ কৰে অসমৰ পৰা যোৱা শিল্পী প্ৰতিনিধিৰ দলটোৱে ।

Assam Association of North America
জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ লৈ আহিল আমেৰিকাৰ বিশেষ সন্মানীয় মানপত্ৰ (ETV Bharat Assam)

‘জুবিন ক্ষেত্ৰ’ত আৱেগিক মুহূৰ্ত

সুদূৰ আমেৰিকাৰ পৰা কঢ়িয়াই অনা সেই মৰম আৰু সন্মান অৱশেষত আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ ওচৰ পালেহি । শনিবাৰে শিল্পী মানস ৰবীন, বৰ্ণালী কলিতা আৰু শংকুৰাজ কোঁৱৰে পবিত্ৰ ‘জুবিন ক্ষেত্ৰ’ত উপস্থিত হৈ কিংবদন্তিগৰাকীলৈ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । তেওঁলোকে জুবিন ক্ষেত্ৰত এই ঐতিহাসিক মানপত্ৰখন সগৌৰৱে প্ৰদৰ্শন কৰে । শীঘ্ৰেই এই মৰমৰ উপহাৰ তথা মানপত্ৰখন জুবিন গাৰ্গৰ পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ হাতত তেওঁলোকে আনুষ্ঠানিকভাৱে অৰ্পণ কৰিব ।

সংবাদ মাধ্যমৰ আগত শিল্পীকেইগৰাকীৰ মন্তব্য

তেওঁলোকে কয়, "আমি তিনিও আমেৰিকাৰ এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলো । তাত সুধাকণ্ঠ ড° ভূপেন হাজৰিকা আৰু প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ সোঁৱৰণত এক বিশেষ অনুষ্ঠান হৈছিল । আয়োজকসকলে জুবিনদালৈ জনোৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আমাৰ হাততে দি পঠিয়াইছিল । সেয়ে আজি আহি তিনিও জুবিনদাৰ শ্ৰীচৰণত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিলো আৰু আমেৰিকাৰ পৰা যি স্মাৰক দি পঠিয়াইছে, সেয়া শীঘ্ৰেই গৰিমা বৌৰ হাতত অৰ্পণ কৰিম ।"

Assam Association of North America
শিল্পী মানস ৰবীন, বৰ্ণালী কলিতা আৰু শংকুৰাজ কোঁৱৰৰ জুবিন ক্ষেত্ৰত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি (ETV Bharat Assam)

প্ৰবাসী অসমীয়াসকলৰ এই আন্তৰিক সদিচ্ছা আৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলিয়ে আকৌ এবাৰ প্ৰমাণ কৰিলে যে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ কেৱল এজন শিল্পীয়েই নহয়, তেওঁ বিশ্বৰ চুকে-কোণে থকা প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ বুকুৰ আৱেগ, মৰম আৰু জাতীয় স্বাভিমান ।

লগতে পঢ়ক :অসমলৈ গৌৰৱ: ৭২ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটাত শ্ৰেষ্ঠ অসমীয়া ছবিৰ স্বীকৃতি লাভ কৰিলে ‘জুইফুল’-এ
লগতে পঢ়ক :ৰাজ্যৰ বিদ্যালয় শিক্ষাৰ দুৰৱস্থা: ৫ বছৰত ২,৯৮০ খন চৰকাৰী বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণ; শোণিতপুৰত ২১৪ খন

TAGGED:

ভূপেন হাজৰিকা
জুবিন গাৰ্গ
মানস ৰবীন
জুবিন ক্ষেত্ৰ
ASSAM ASSOCIATION OF NORTH AMERICA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.