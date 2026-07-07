ঠেলাত মটৰচাইকেল উঠাই বিধানসভালৈ অখিল গগৈ, লগতে আহিল মেহবুব মুক্তাৰ
পেট্ৰ’লত ইথানল ব্যৱহাৰক লৈ অভিনৱ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে । তেওঁক সংগ দিয়ে ৰাইজৰ দলৰ দ্বিতীয়জন বিধায়ক মেহবুব মুক্তাৰে ।
Published : July 7, 2026 at 11:40 AM IST
গুৱাহাটী: অসম বিধানসভাৰ অধিৱেশন বুলিলেই যোৱা পাঁচ বছৰ ধৰি সংবাদ মাধ্যমৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰি আহিছে এজন ব্যক্তিয়ে ৷ তেওঁ হৈছে অখিল গগৈ ৷ ব্যতিক্ৰমী শৈলীৰে তেওঁ অধিৱেশনৰ সময়ত চৰকাৰৰ কাম-কাজৰ বিৰোধিতা কৰা দেখা যায় ৷ বৰ্তমান চলি থকা অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ দ্বিতীয় দিনা অৰ্থাৎ মঙলবাৰেও তেনে এক ব্যতিক্ৰমী ৰূপত দেখা গ’ল বিধায়ক অখিল গগৈক ৷
পেট্ৰ’লত ইথানল ব্যৱহাৰক লৈ অভিনৱ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে । তেওঁক সংগ দিয়ে ৰাইজৰ দলৰ দ্বিতীয়জন বিধায়ক মেহবুব মুক্তাৰে । বিধানসভা চৌহদত ঠেলা চলাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে অখিল গগৈয়ে । ঠেলাত এখন মটৰ চাইকেল লৈ ইথানলৰ বিৰোধিতাৰে বিধায়ক অখিল গগৈ আৰু মেহবুব মুক্তাৰে বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰে । হাতে হাতে প্লে'কাৰ্ড লৈ ৰাইজৰ দলৰ বিধায়ক দুজনে ইথানল-২০ ৰ নেতিবাচক দিশ সমূহ দাঙি ধৰে ।
ইথানল মিহলি পে'ট্ৰলে বাহন সমূহ ধ্বংস কৰাৰ অভিযোগ তুলি সৰৱ হৈ পৰে অখিল গগৈ । সংবাদ মাধ্যমৰ আগত অখিল গগৈয়ে কয়, ‘‘প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীৰ পে'ট্ৰলত ২০ শতাংশ ইথানল মিহলি কৰা নীতিৰ বাবে দেশৰ কোটি কোটি বাহন বেয়া হৈ গৈছে । তেওঁলোকে খেতিয়কক সহায় কৰাৰ বাবে এই কাম কৰিছে বুলি কৈছে । কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ আমি দেখিবলৈ পাইছো যে ২০২২ চনৰ আগতে ক্ৰয় কৰা কোনো বাহনতে ইথানল মিহলি পে'ট্ৰলৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে সেই বাহন ভাল হৈ নাথাকে । আনহাতে চৰকাৰী এজেন্সীয়ে পৰীক্ষা কৰি পাইছে যে ২০ শতাংশ ইথানল পে'ট্ৰলত মিহলি কৰিলে অতি কমেও ৬ শতাংশ মাইলেজ কমি যায় । ইথানল মিহলি পে'ট্ৰল ব্যৱহাৰ কৰা বাবে দেশজুৰি বাহনসমূহ বেয়া হৈ গৈছে । কোটি কোটি মানুহৰ লোকচান হৈছে । ব্যৱসায়-বাণিজ্য ধ্বংস হৈ গৈছে । আনহাতে ইথানল মিহলি কৰাৰ পাছতো পে'ট্ৰলৰ মূল্য কম হোৱা নাই ।’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘২০১৯ চনত পে'ট্ৰলৰ দাম আছিল প্ৰতি লিটাৰত ৭৫ টকা । ২০২০ চনত হ'ল ৮০ টকা, ২০২১ চনত হ'ল ৯৫ টকা, ২০২২ চনত ৯৮ টকা, ২০২৩ চনত হ'ল ৯৯ টকা, ২০২৪ চনত হ'ল ১০০ টকা, ২০২৫ চনত হ'ল ১০২.৩৪ টকা আৰু ২০২৬ চনত হ'ল ১০৬.৯৪ টকা । অৰ্থাৎ ইথানল মিহলি কৰাৰ পাছতো পে'ট্ৰলৰ দাম কমা নাই । দাম কমিব বুলি কৈছিল, গতিকে ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ । E-২০ ৰ বিৰুদ্ধে আমি ৰাইজৰ দলৰ দুইজন বিধায়কে এনেদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছো । আমাৰ দাবী E-২০ৰ লগতে সাধাৰণ পে'ট্ৰল ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰক । আমি নিজে সিদ্ধান্ত ল'ম যে আমি আমাৰ বাহনত কি পে'ট্ৰল ভৰাম । সেইটো নৰেন্দ্ৰ মোদী নাইবা নীতিন গাডকাৰীৰ ওপৰত এৰি দিব নোৱাৰো । এনে লুণ্ঠন আমি কেতিয়াও সহ্য কৰিব নোৱাৰো ।’’
লগতে পঢ়ক: বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন আৰম্ভ: বিৰোধীৰ সদন ত্যাগ, লাইফ জেকেট পিন্ধি সদনলৈ আহিল অখিল গগৈ