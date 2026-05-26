বিধানসভাত মহিলাৰ আসন সংৰক্ষণৰ সংকল্প প্ৰস্তাৱ গৃহীত, বিৰোধীক ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা মুখ্যমন্ত্রীৰ

মঙলবাৰে বিধানসভাত গৃহীত হ'ল মহিলাৰ বাবে এক তৃতীয়াংশ আসন সংৰক্ষণৰ চৰকাৰী সংকল্প প্ৰস্তাৱ ৷

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 26, 2026 at 8:39 PM IST

4 Min Read
গুৱাহাটী: দীঘলীয়া আলোচনা আৰু বিতৰ্কৰ অন্তত অসম বিধানসভাৰ অধিৱেশনৰ চতুৰ্থ দিনা সদনত গৃহীত হয় দেশৰ সংসদ আৰু সকলো বিধানসভাত মহিলাৰ বাবে এক তৃতীয়াংশ আসন সংৰক্ষণৰ চৰকাৰী সংকল্প প্ৰস্তাৱ । অৱশ্যে এই চৰকাৰী সংকল্প প্ৰস্তাৱক কেন্দ্ৰ কৰি মঙলবাৰে বিধানসভাৰ মজিয়াত শাসক বিৰোধীৰ মাজত তীব্ৰ বাকযুদ্ধ হয় যদিও দিনটোৰ শেষত এই সংকল্প প্ৰস্তাৱ গৃহীত হয় । শাসক বিৰোধীৰ অধিকাংশ বিধায়কে দেশৰ সংসদ আৰু সকলো বিধানসভাত মহিলাৰ বাবে এক তৃতীয়াংশ আসন সংৰক্ষণৰ যি চৰকাৰী সংকল্প প্ৰস্তাৱ তাত আলোচনা আৰু বিতৰ্কত অংশগ্ৰহণ কৰি সপক্ষে আৰু বিপক্ষে যুক্তি দাঙি ধৰে । সোমবাৰে মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে সদনত এই চৰকাৰী সংকল্প প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰিছিল । মঙলবাৰে এই বিষয়ত আঢ়ৈ ঘণ্টা ধৰি বিতৰ্ক চলে ।

ইফালে মঙলবাৰে হোৱা দীঘলীয়া আলোচনাৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো এই বিষয়টোত বক্তব্য দাঙি ধৰে । কংগ্ৰেছৰ সদন ত্যাগক সমালোচনা কৰি দিল্লীৰ নিৰ্দেশত অসম কংগ্ৰেছে সদন ত্যাগ কৰা বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অভিযোগ কৰে । সদনত দিয়া নিজৰ ভাষণত সংকল্প প্ৰস্তাৱৰ ইতিহাস সদৰি কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, "নাৰী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম ২০২৩ চনত এই বিধেয়কখন লোকসভা আৰু বিধানসভাত মহিলাক ৩৩ শতাংশ আসন সংৰক্ষণ দিয়াৰ বাবে উপস্থাপন কৰা হৈছে । এই বিলখনৰ আনুষ্ঠানিক ২০২৩ চনত সদনত গৃহীত হৈছিল । সদনত ৩৩ শতাংশ নাৰীক অধিকাৰ দিয়াৰ বাবে পূৰ্বতেও কেইবাটাও প্ৰচেষ্টা হৈছিল ।"

মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়,"১৯৯৬, ১৯৯৮ চনত প্ৰচেষ্টা কৰা হৈছিল ৷ ইয়াৰ উপৰি ২০০৮ চনত ইয়াক আকৌ এবাৰ প্ৰচেষ্টা কৰা হৈছিল আৰু ২০১০ চনত ৰাজ্যসভাত মহিলা আসন সংৰক্ষণ বিল গৃহীত হয় ৷ কিন্তু লোকসভাত কংগ্ৰেছ দলৰ সম্পূৰ্ণ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা থকাৰ পিছতো এই বিল লোকসভাত গৃহীত নহ'ল ৷ ফলত মহিলা আসন সংৰক্ষণ বিধেয়ক আইনত পৰিণত হ'ল ৷ আমি যদি ইতিহাসলৈ চাও তেন্তে দেখা পাও, যেতিয়া কংগ্ৰেছ দলে মহিলা আসন সংৰক্ষণ বিল পোষকতা কৰিছিল তেতিয়াই সমাজবাদী পাৰ্টী, ৰাষ্ট্ৰীয় জনতা দলে এই বিলখনক বিৰোধিতা কৰিছিল ৷"

গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ প্ৰসংগৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়,"গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে সদনত উল্লেখ কৰিছিল যেতিয়া বিজেপি আৰু বিজেপিৰ সহযোগী দলসমূহে এই বিলখনক সমৰ্থন কৰিছিল তেতিয়া কংগ্ৰেছ দলে বিচাৰিলে ১৯৯৬, ১৯৯৮ আৰু ২০১০ চনতো গৃহীত কৰিব পাৰিলেহেঁতেন ৷ কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় জনতা দল আৰু সমাজবাদী পাৰ্টীৰ দৰে দলৰ মহিলা বিৰোধী নীতিৰ ওচৰত কংগ্ৰেছ দলে আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল ৷ ফলত বাৰে বাৰে এই বিধেয়কখন সদনত গৃহীত নোহোৱাকৈ থাকিল ৷ মোদী চৰকাৰে ২০২৩ চনৰ ছেপ্তেম্বৰ মাহত নাৰী শক্তি বন্দনৰ ১০৬ নং সংবিধান সংশোধনী বিল লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাত উত্থাপন কৰি গৃহীত কৰা হয় বিলখন ।"

মুখ্যমন্ত্রীয়ে ভাষণত কয়, "বিল অনুসৰি আমি তেতিয়ালৈকে মহিলাক সংৰক্ষণ দিব নোৱাৰো যেতিয়ালৈকে লোকপিয়ল সম্পূৰ্ণ নহয় । অৰ্থাৎ বৰ্তমান আৰম্ভ কৰা লোকপিয়ল ২০২৯ চন পাৰ হৈ যাব আৰু ২০২৯ৰ লোকসভাতে আমাৰ মহিলাসকলে সাংবিধানিক অধিকাৰ ভোগ কৰিব ৷ আমাৰ নিৰ্বাচন হৈ গ'ল, কিন্তু ৩৩ শতাংশ আসন সংৰক্ষণৰ সুবিধা আমি দিব নোৱাৰিলো । আমি আশা কৰো যে অহা দুবছৰত লোকপিয়ল অভিযান সম্পূৰ্ণ হ'ব । কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৈছিলে যে আমি লোকপিয়ললৈ ৰৈ নাথাকি আমি মহিলাসকলৰ বাবে আসন সংৰক্ষণ দিব লাগে । আমি মহিলা আসন সংৰক্ষণ বিধেয়ক কাৰ্যকৰী কৰাৰ আগত আমি সদনত আসনৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিম । কিন্তু কংগ্ৰেছ দলে ক'লে আসনৰ সংখ্যা বাঢ়িব নালাগে । কিন্তু ইয়াৰ উত্তৰ গৃহমন্ত্ৰীয়ে সদনৰ ইতিমধ্যে দিছে ।"

মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "অসমৰ কাৰণে গৌৰৱৰ কথা যে আমি অসমত সকলোৱে জানো যে আমি মা কামাখ্যাক উপাসনা কৰো, দুৰ্গাক উপাসনা কৰো, জয়মতী-মূলা গাভৰু আমাৰ বাবে একো একোটা প্ৰেৰণাৰ প্ৰতীক। আজিও আমাক সকলোৱে আলোড়িত কৰে। অসমৰ সমাজ ব্যৱস্থাত মহিলাই সদায় অগ্ৰণী স্থান লাভ কৰি আহিছে । স্বাধীনতা সংগ্ৰাম হওক, অসম আন্দোলন হওক, বড়ো আন্দোলন হওক, জনজাতীয় আন্দোলন হওক বা অসমৰ পুৰণা ইতিহাস হওক সকলোতে নাৰীয়ে অসমৰ সমাজ জীৱনত সদায়ে ভূমিকা পালন কৰি আহিছে ।"

