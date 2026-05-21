বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা অসম বিধানসভাৰ অধিৱেশন
Published : May 21, 2026 at 8:54 AM IST
গুৱাহাটী: ২১ মে’ বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ’ব অসম বিধানসভাৰ অধিৱেশন ৷ অসমত এনডিএই তৃতীয়বাৰ চৰকাৰ গঠন কৰা তথা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে দ্বিতীয়বাৰলৈ শপত লোৱাৰ পাছত এয়া প্ৰথমখন বিধানসভা অধিৱেশন ৷
বৃহস্পতিবাৰে বিধানসভাৰ সদস্যসকলে পদ আৰু গোপনীয়তাৰ শপতবাক্য পাঠ কৰিব ৷ তেওঁলোকক শপতগ্ৰহণ কৰাব প্ৰ’টেম অধ্যক্ষ চন্দ্ৰ মোহন পাটোৱাৰীয়ে ৷ তদুপৰি বিধানসভাৰ অধ্যক্ষও প্ৰথম দিনটোতেই নিৰ্বাচন কৰা হ’ব ৷ ইতিমধ্যে এনডিএই জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাসৰ নাম অধ্যক্ষৰ বাবে মনোনীত কৰিছে ৷
শুকুৰবাৰে বিধানসভাত ভাষণ প্ৰদান কৰিব ৰাজ্যপাল প্ৰফেচৰ লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই ৷ এই অধিৱেশনতে উমৈহতীয়া দেৱানী বিধি (Uniform Civil Code) উত্থাপন কৰা হ’ব ৷
উল্লেখ্য যে এইবাৰ বিধানসভা যিকোনো বিধেয়ক উত্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহ’ব শাসক পক্ষ ৷ কিয়নো বিধানসভাৰ সিংহভাগ আসন এইবাৰ দখল কৰিছে এনডিএই ৷ যোৱা ৪ মে’ত ঘোষণা কৰা অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল অনুসৰি এনডিএই ১০২ খন আসন লাভ কৰাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছে ১৯ খন, ৰাইজৰ দলে ২ খন, এআইইউডিএফে ২ খন আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছে এখন আসন লাভ কৰে ।
বিধানসভাত বিৰোধী দলপতি নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্বে ২১ খন আসন যিকোনো বিৰোধী শক্তিৰ হাতত থকাটো বাঞ্চনীয় যদিও কংগ্ৰেছে মাত্ৰ ১৯ খন আসনহে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ।
অৱশ্যে এতিয়াও বিৰোধী দলপতি নিৰ্বাচনৰ সুবিধা লাভ কৰিব দলটোৱে । কিয়নো সংশোধীত নিয়ম অনুসৰি ১৩ জন বিধায়ক থকা দলেই বিৰোধী দলপতি দিব পাৰিব । সেই অনুসৰি অসম বিধানসভাত থাকিব কংগ্ৰেছৰ বিৰোধী দলপতি । অৰ্থাৎ অসম বিধানসভাত বিৰোধী দলৰ মৰ্যাদা লাভ কৰিব কংগ্ৰেছে ।
