অন্তিম দিনা বিধানসভাত অসম ৰাজ্যিক উচ্চ শিক্ষা পৰিষদ বিধেয়কৰ লগতে কেইবাখনো বিধেয়ক গৃহীত

অন্তিম দিনা বিধানসভাত অসম ৰাজ্যিক উচ্চ শিক্ষা পৰিষদ বিধেয়কৰ লগতে কেইবাখনো বিধেয়ক গৃহীত
ষষ্ঠদশ বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ বুধবাৰে অন্তিম দিনটোত ধ্বনিভোটত গৃহীত হ'ল অসম ৰাজ্যিক উচ্চ শিক্ষা পৰিষদ বিধেয়ক ।
Published : July 29, 2026 at 10:05 PM IST
গুৱাহাটী: দেশৰ ভিতৰতে অসমত প্রথমখন উচ্চ শিক্ষা পৰিষদ গঠন কৰা হ'ব । ষষ্ঠদশ বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ বুধবাৰে অন্তিম দিনটোত ধ্বনিভোটত গৃহীত হ'ল অসম ৰাজ্যিক উচ্চ শিক্ষা পৰিষদ বিধেয়ক । ইয়াৰ লগে লগে ৰাজ্যত গঠন হ'ব দেশৰ ভিতৰতে প্রথমখন উচ্চ শিক্ষা পৰিষদ । বিধেয়কখন সদনত প্ৰস্তাৱ কৰে মন্ত্রী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে ।
বিধানসভাৰ অন্তিম দিন আছিল ৩১ জুলাই । কিন্তু উজনি অসমৰ তিনিখন জিলাৰ সাম্প্ৰতিক বান পৰিস্থিতিৰ বাবে নিৰ্ধাৰণ দুদিনৰ পূৰ্বে অৰ্থাৎ ২৯ জুলাই বুধবাৰে অধিৱেশন অন্ত পৰাৰ ঘোষণা কৰিছিল অধ্যক্ষ ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে । সেই অনুসৰি বুধবাৰে ১৬ দিনৰ ঠাইত ১৪ দিনত সামৰণি পৰে বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন ।
বুধবাৰে অন্তিম দিনা সদনত কেইবাখনো বিধেয়ক গৃহীত কৰা হয় । সদনত মন্ত্রী কেশৱ মহন্তৰ হৈ সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্রী পীযুষ হাজৰিকাই বিবেচনা আৰু পাৰিতকৰণৰ বাবে কেইবাখনো বিধেয়ক প্ৰস্তাৱ কৰে । সেই অনুসৰি সদনত 'অসম ভূমি আৰু ৰাজহ নিয়ন্ত্রণ(সংশোধন) বিধেয়ক, ২০২৬', 'পঞ্জীয়ন (অসম সংশোধন) বিধেয়ক,২০২৬', 'ভাৰতীয় ষ্টাম্প (অসম সংশোধন) বিধেয়ক, ২০২৬' আৰু 'অসম ভূমিক্ষেত্রৰ পৰিসীমা নিৰ্ধাৰণ (সংশোধন) বিধেয়ক, ২০২৬' গৃহীত হয় ।
আনহাতে, সদনত মন্ত্রী পীযুষ হাজৰিকাই ভাৰতৰ নিয়ন্ত্রক আৰু মহাহিচাপ পৰীক্ষকৰ ২০২৪ বৰ্ষৰ ৩১ মাৰ্চত সমাপ্ত হোৱা সময়চোৱাৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ সামাজিক, অৰ্থনৈতিক আৰু সাধাৰণ খণ্ডৰ (২০২৬ বৰ্ষৰ প্ৰতিবেদন নং-৩) প্ৰতিবেদন দাখিল কৰে । বিধানসভাত উজনি অসমৰ তিনি জিলাৰ বানৰ বিভীষিকাত প্ৰাণ যোৱাসকলৰ প্ৰতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি এক মিনিট সময় মৌন প্রার্থনা কৰা হয় ।
লগতে পঢ়ক: জনজাতিকৰণৰ মডেলিটি সন্দৰ্ভত এতিয়াও কেন্দ্ৰক প্ৰতিবেদন দাখিল কৰা নাই ৰাজ্য চৰকাৰে