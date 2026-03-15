নিৰ্বাচন পৰিচালনাত মহিলাক দিয়া হৈছে অগ্ৰাধিকাৰ

নিৰ্বাচন পৰিচালনাত মহিলাক দিয়া হৈছে অগ্ৰাধিকাৰ
দৰঙৰ ৪১৫ গৰাকী মহিলাই চলাব ভোটকেন্দ্ৰ ।
Published : March 15, 2026 at 2:50 PM IST
মঙলদৈ : বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু নিৰ্বাচন আয়োগ । সংশোধিত ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশৰ পিচত এতিয়া আৰম্ভ কৰিছে সজাগতা তথা প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী । এইবাৰো বহুতো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালনা কৰিবৰ বাবে আৰম্ভ কৰিছে প্ৰশিক্ষণ । বিগত কেইবাটাও নিৰ্বাচনত মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালনা কৰি সাফল্য় অৰ্জন কৰাৰ পিছত এইবাৰ অধিক মহিলাক সাঙুৰি লোৱাৰ পৰিকল্পনাৰ অংশৰূপে মঙলদৈত দিয়া হৈছে প্ৰশিক্ষণ ।
দৰঙৰ ৪১৫ গৰাকী মহিলাই চলাব ভোটকেন্দ্ৰ :
এইবাৰ দৰঙৰ মুঠ ৪১৫ গৰাকী মহিলাই বিভিন্ন ভোট কেন্দ্ৰত প্ৰিজাইডিং, প্ৰথম পুলিং, দ্বিতীয় পুলিং আৰু তৃতীয় পুলিং হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰিব । দৰং জিলা প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে মঙলদৈ মহাবিদ্যালয় আৰু মঙলদৈ কমাৰ্চ কলেজত এই মহিলাসকলৰ বাবে দুদিনীয়া প্ৰশিক্ষণ অনুষ্ঠিত কৰিছে । এই বিষয়ে সদৰী কৰিছে প্ৰশিক্ষক নেহা মহন্তই ।
গুৰুত্বসহকাৰে লৈছে প্ৰশিক্ষণ :
মঙলদৈত ভিভি পেডসহ প্ৰশিক্ষকে জিলাখনৰ বিভিন্ন বিভাগৰ মহিলা কৰ্মচাৰীক প্ৰশিক্ষণ দিছে । এই সন্দৰ্ভত প্ৰশিক্ষক নেহা মহন্তই কয়, "দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত এই প্ৰশিক্ষণত ৪১৫ গৰাকী মহিলাক চাৰিটাখণ্ডত আৰম্ভণিৰে পৰা শেষলৈকে গোটেই কাৰ্যক্ৰম বুজাই দিয়া হৈছে । ইভিএম আনি হাতে কামে শিকাই দিয়া হৈছে । মহিলাসকলে গুৰুত্বসহকাৰে শিকিছে আৰু কিবা খোকোজা থাকিলেও সুধি বুজি কৰিছে । এইবাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া ভালকৈ চলিব । শিক্ষাৰ্থীসকলে ধুনীয়াকৈ বুজি লৈছে । আশা কৰো যিকোনো ভোট কেন্দ্ৰতেই তেওঁলোকে ভালকৈ কাম কৰিব পাৰিব ।"
তেওঁ পুনৰ কয়, "গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো ভালকৈ বুজাই দিয়া হৈছে, কেনেকৈ সংযোগ কৰিব লাগিব । মহিলা চেণ্টাৰত প্ৰিজাইডিং, পুলিং বিষয়া সকলো মহিলাই থাকিব । গতিকে তেওঁলোকে সংযোগৰ পৰা সকলোখিনি ভালকৈ জানিব লাগিব । কিবা সমস্যা হ'লে আৰম্ভণিতে কেনেকৈ সমাধান কৰিব, নিজে সমাধান কৰিব নোৱাৰিলে ছেক্টৰ বিষয়াৰ লগত যোগাযোগ কৰিব । শিক্ষাৰ্থীসকলে গোটেইকেইটা খণ্ডতে ইভিএম খুলি-মেলি, সংযোগ কৰি ভোটিং প্ৰচেচ কৰি চাইছে, তেওঁলোকে পাৰিছে । আশা কৰিছো তেওঁলোকে পাৰিব ।"
মহিলা কৰ্মচাৰীৰ সংখ্য়া বৃদ্ধি :
প্ৰশিক্ষকগৰাকীয়ে পুনৰ কয়, "মঙলদৈ কলেজতে হওক, কমাৰ্চ কলেজতে হওক মহিলা শিক্ষাৰ্থী এইবাৰ বেছি দেখিছো । বহু আগতে নিৰ্বাচনত মহিলাক দায়িত্ব দিয়া হোৱা নাছিল । বহু বছৰ নিৰ্বাচনত মহিলাক দায়িত্ব দিয়া হোৱা নাই । এতিয়া মহিলা কৰ্মচাৰী বহু বেছি হৈছে । সেয়েহে মহিলাক নিৰ্বাচনী কামত দায়িত্ব দিয়াটো এটা যোগাত্মক দিশ । মহিলায়ো ধুনীয়াকৈ নিৰ্বাচনী কাম চলাই নিব পাৰিব । ইয়াৰ আগৰ নিৰ্বাচনসমূহতো মহিলাই ধুনীয়াকৈ কাৰ্য সম্পাদন কৰিছে । ভৱিষ্যতে হয়তো মহিলায়ে নিৰ্বাচনী কাম-কাজ গোটেইখিনি চলাব পাৰিব ।"
উল্লেখ্য় যে, এই মহিলাসকলৰ ভিতৰত বহু কেইগৰাকীয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভোটকেন্দ্ৰ পৰিচালনা কৰিব বুলি মন্তব্য কৰে প্ৰশিক্ষক নেহা মহন্তই । দৰং জিলা প্ৰশাসনে ইয়াৰ পূৰ্বেও বহু কেইটা নিৰ্বাচনত একাধিক ভোট কেন্দ্ৰত অকল মহিলা কৰ্মচাৰী দ্বাৰা কাৰ্য সম্পাদন কৰিছে ।
