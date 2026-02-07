ছয় মাহে বানত ডুবি থকা অনিল নগৰবাসীয়ে এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত কি কৰিব

ছয় মাহে বানত ডুবি থকা অনিল নগৰবাসীয়ে এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত কি কৰিব
বৰষুণ আহিলেই বানৰ বাবে চৰ্চাত থকা অনিল নগৰৰ বাসিন্দাই এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে কি পণ লৈছে । নতুন বিধায়ক কেনেকুৱা হোৱাটো বিচাৰে তেওঁলোকে ?
গুৱাহাটী : ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ শাসক-বিৰোধী দল সকলো তৎপৰ হৈ পৰিছে । সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰিছে । কিন্তু এই নিৰ্বাচনক লৈ ভোটাৰসকলে কি কয় ?
আজিৰ প্ৰতিবেদনত পূৰ্বৰ পূব গুৱাহাটী তথা বৰ্তমানৰ নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এজাক বৰষুণ আহিলেই চৰ্চাত থকা অনিল নগৰৰ বাসিন্দা সকলেনো কি কয়, তেওঁলোকে কি বিচাৰে ? সেই সন্দৰ্ভত এই প্ৰতিবেদন ।
এজাক বৰষুণতে কৃত্ৰিম বানত ডুব যোৱা অনিল নগৰৰ বাসিন্দাসকলে এইবাৰ নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিৰ পৰা ৰাইজৰ হৈ কাম কৰা মানুহ বিচাৰিছে । যি দলৰ প্ৰাৰ্থীয়ে জয় নহওঁক কিয় অনিল নগৰৰ প্ৰধান সমস্যা কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা সমাধান হ'ব লাগে । এয়াই দাবী অনিল নগৰবাসীৰ ।
এই সন্দৰ্ভত অনিল নগৰৰ বাসিন্দা হিতেন দত্তই কয়, "বিগত ১০-১৫ বছৰ ধৰি অনিল নগৰৰ কোনো উন্নয়ন হোৱা নাই । কৃত্ৰিম বান সমস্যাৰ বাবে বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰিলে । আমি ২০-২২ বছৰ ধৰি কৃত্ৰিম বানত ককবকাই আছো । কোনো সমাধান সূত্ৰ ওলোৱা নাই । আজিৰ চৰকাৰখনে বহুত ঢোল বজাই । প্ৰকৃত উন্নয়নৰ ছবিখন যদি চায় একেবাৰে দুখ লগা অৱস্থা । আমি কাকো সমৰ্থন কৰি কোৱা নাই । আমি কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ সমৰ্থক নহয় । যিখিনি কাম কৰিছিল ১৫ বছৰ আগত তাতকৈ আন একো উন্নয়ন হোৱা নাই অনিল নগৰত ।"
তেওঁ কয়, "আমি চিঞৰ বাখৰ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ যোগাযোগ কৰি চাম্পৱেল আৰু পাম্প কেইটামান পাইছিলোঁ । সেই পাম্পকেইটা যে মেৰামতি কৰিব লাগে সেয়া যোৱা ১০ বছৰত হোৱা নাই । এইটোৱে যদি উন্নয়নৰ নমুনা হয় তেতিয়া আমাৰ ক'বলগা নাই । অনিল নগৰত কোনো ধৰণৰ উন্নয়নৰ ধাৰা সৃষ্টি হোৱা নাই । অনিল নগৰৰ কৃত্ৰিম বান নাইকিয়া কৰিবলৈ ডাইভাৰচন লাগিব । ডাইভাৰচনবিহীন কেতিয়াও অনিল নগৰ বা গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানমুক্ত নহয় ।"
তেওঁ লগতে কয়, "আমি ভাবিছিলো ১০ বছৰত চৰকাৰে এটা পৰিৱৰ্তন আনিব । একো পৰিৱৰ্তন নহ'ল বৰং যোৱা বছৰ আমাৰ অনিল নগৰত পানী বেছি হৈছে এইবাৰ আৰু বেছি হব । এইবাৰ নতুন চিন্তাধাৰা ব্যক্তি আহক পুৰণি চিন্তাধাৰা আঁতৰক । পুৰণি মানুহখিনিয়ে সেই চিন্তাতে মগ্ন হৈ থাকিল যাৰ দুৰ্দশা আমি ভুগি আছো ।"
অনিল নগৰৰ বাসিন্দা প্ৰশান্ত বৰ্মনে কয়, "আমি ৬ মাহ বামত থাকো বাকী ৬ মাহ পানীত থাকো । প্ৰতিখন চৰকাৰ আহে আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে । বানপানীৰ সমস্যা সমাধান কৰিম বুলি । বানপানীৰ সময়ত এজনো জনপ্ৰতিনিধিক দেখা পোৱা নাযায় । এনে অৱস্থাত পৰি আছো । ডাইভাৰচন অবিহনে আমাৰ সমস্যা সমাধান নহয় । ২০-২২ বছৰে এনেদৰে কৃত্ৰিম বানত পৰি আছো । ৩ ফুট পৰ্যন্ত পানী হয় । কিছুমান ঘৰত তলৰ মহলাত খিৰিকীৰে পানী সোমায় । এনে পৰিস্থিতি হয় ।"
জনপ্ৰতিনিধিৰ অৱহেলা সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "আগৰ বিধায়কে এবাৰো আমাৰ বানপানীৰ সমস্যাৰ বুজ ল'বলৈ নাহিল । এনেকৈয়ে তেওঁৰ কাৰ্যকাল শেষ হ'বলৈ হ'ল । এতিয়া আমি যুৱ জনপ্ৰতিনিধি বিচাৰিছোঁ । যিয়ে কাম কৰিব বিচাৰে । আমাৰ সমস্যা সমাধান কৰিব পৰা মানুহ এজন লাগে আমাক । আমি শাৰীৰিক, মানসিক আৰু আৰ্থিকভাৱে আমি জুৰুলা । ২০-২২ ধৰি এনেকৈ ভুগি আছোঁ । প্ৰতি বছৰে ৫ লাখ মান টকা পানীত যায় । ভাৰাঘৰবোৰ সম্পূৰ্ণ ৬ মাহ খালী হৈ থাকে । যেতিয়ালৈ কৃত্ৰিম বান সমস্যা অনিল নগৰৰ পৰা সমাধান নহয় তেতিয়ালৈ আমাৰ লগত শনি থাকিব ।"
একেদৰে অনিল নগৰৰ বিভিন্ন সমস্যা সন্দৰ্ভত স্থানীয় বাসিন্দা ধীৰেন তালুকদাৰে কয়, "অনিল নগৰ বুলি ক'লে সকলোৱে জানে বানৰ সমস্যা । নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে যিবোৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে সেই প্ৰতিশ্ৰুতি সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই আৰু কেতিয়াও নহয় চাগৈ । সেই আশা আমি বাদ দিছোঁ । কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যাত আমি ভুগি আছো । আৰু কেইমাহমানৰ পিছত বানপানীৰ সমস্যাত আমি ভুগিম । প্ৰতিবছৰে বাৰিষাৰ পূৰ্বে আমি প্ৰস্তুত হৈ থাকো । আমাৰ সমস্যা সমাধান হ'ব লাগে আমি এয়াই বিচাৰো । অনিল নগৰবাসীৰ এটাই সমস্যা কিবাকৈ যদি কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা সমাধান হ'ব পাৰে । নতুনত্বৰে আমাৰ সমস্যাটো যিয়ে সমাধান কৰিব আমি তাকে সমৰ্থন দিম ।"
ইফালে কৃত্ৰিম বান হ'লে কি ধৰণৰ সমস্যা হয় সেই সন্দৰ্ভত স্থানীয় মহিলা এগৰাকীয়ে কয়, "কৃত্ৰিম বানত বহু সমস্যা হয় । ওলাব সোমাব নোৱাৰা হওঁ । ল'ৰা-ছোৱালী স্কুল, কাৰ্যালয়লৈ যাবলৈ অসুবিধা হয় । দিনে দিনে কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা বাঢ়িয়ে আছে ।" এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত পূৰ্বৰ পূব গুৱাহাটীৰ স্থানত এতিয়া নিউ গুৱাহাটী হ'ল । অনিল নগৰ এই নিউ গুৱাহাটীৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল । সমষ্টি যেনেদৰে নতুন হ'ল তেনেদৰে অনিল নগৰবাসীৰ পুৰণি সমস্যাও সমাধান হ'ব নে ? নে একেটা সমস্যাতে তেওঁলোকে ভুগি থাকিব লাগিব !
