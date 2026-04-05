জুবিনৰ ন্যায় লেহেমীয়া হোৱাৰ ৰহস্য কি ? ডিব্ৰুগড়ৰ অলিয়ে গলিয়ে ওলমিছে প'ষ্টাৰ

জুবিনৰ ন্যায় লেহেমীয়া হোৱাৰ ৰহস্য কি ? ডিব্ৰুগড়ৰ অলিয়ে গলিয়ে ওলমিছে প'ষ্টাৰ
জুবিন গাৰ্গক ন্যায় দিব নোৱৰা বিজেপিক ভোট নিদিবলৈ আহ্বান ডিব্ৰুগড় জিলা নাগৰিক সন্মিলনৰ ৷
Published : April 5, 2026 at 7:42 PM IST
মৰাণ : প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবী বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ বাবে হৈ পৰিছে প্ৰধান ইছ্যু । প্ৰতিজন বিৰোধী নেতাৰ ভাষণত স্থান পাইছে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ে । ইয়াৰ মাজতে বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ চাৰিদিন থকা অৱস্থাত প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ ন্যায়ক লৈ সৰৱ হৈ পৰিছে ডিব্ৰুগড় জিলা নাগৰিক সন্মিলন ।
ডিব্ৰুগড় জিলাৰ খোৱাঙত দেওবাৰে এখন সংবাদমেল আয়োজন কৰি বিজেপি চৰকাৰ তথা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিল ডিব্ৰুগড় জিলা নাগৰিক সন্মিলনৰ নেতৃত্ব । নাগৰিক সন্মিলনৰ নেতৃত্বই স্পষ্ট কৰি কৈছে যে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় যদি সঁচাকৈ বিচাৰিছে বিজেপিক ভোট নিদিব । ইয়াৰ বিপৰীতে বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীক জয়যুক্ত কৰিবলৈ ৰাইজক আহ্বান জনাইছে । এই বিষয়টোক লৈ ডিব্ৰুগড় জিলা নাগৰিক সন্মিলনে ইতিমধ্যে জিলাখনৰ বিভিন্ন স্থানত বৰ বৰ হৰফেৰে প'ষ্টাৰিঙো কৰিছে ।
এই প'ষ্টাৰত উল্লেখ কৰিছে জুবিনৰ ন্যায় লেহেমীয়া হোৱাৰ ৰহস্য কি ? জুবিন হত্যাৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড কোন ? তদন্তৰ দায়িত্ব চিবিআইক নিদি এছআইটিক দিয়াৰ ৰহস্য কি আদি প্ৰশ্ন । নাগৰিক সন্মিলনৰ নেতৃত্বই উল্লেখ কৰা অনুসৰি বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী অসমলৈ বাৰে বাৰে আহি আছে যদিও জুবিনৰ নাম এবাৰো লোৱা নাই । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজেই কৈছিল জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় দিব নোৱাৰিলে বিজেপিক ভোট নিদিব । সেয়ে জুবিনে ন্যায় পোৱা নাই বাবে বিজেপিক ভোট দিব নালাগে । বিজেপিয়ে এতিয়া কৈছে জুবিনৰ ন্যায়ক লৈ ৰাজনীতি কৰিব নালাগে ।
ডিব্ৰুগড় জিলাৰ অলিয়ে গলিয়ে আঁৰিছে প'ষ্টাৰ :
নাগৰিক সন্মিলনৰ স্পষ্ট মত, “জুবিনৰ ন্যায় বিচাৰিলে যদি ৰাজনীতি কৰা হয়, তেনে ৰাজনীতি কৰিমেই । কিয়নো অসমৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় মানুহজনেই জুবিন গাৰ্গ । এটা বিশ্ব সত্তা । তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ বিষয়টোক লৈ চৰকাৰখনৰ অন্যায় , অনিয়ম, নাটক আমি তেতিয়াও দেখিছিলো, এতিয়াও দেখি আছো । যিহেতু নিৰ্বাচন আহি আছে, গতিকে ডিব্ৰুগড় জিলা নাগৰিক সন্মিলনে জুবিন গাৰ্গৰ বিষয়টো জনসাধাৰণৰ মাজলে আকৌ নিব বিচাৰিছো ,কাৰণ কাক ভোট দিলে ভাল, কাক দিলে বেয়া হ'ব এই কথাবিলাক যাতে জনসাধাৰণে উপলব্ধি কৰিব পাৰে । ডিব্ৰুগড় জিলাৰ অলিয়ে গলিয়ে আমি প'ষ্টাৰ লগাম । প'ষ্টাৰৰ প্ৰথম কথাটোৱেই হৈছে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় ইমান লেহেমীয়া হোৱাৰ ৰহস্য কি ?"
নিৰ্বাচনৰ কেইদিনমান আগত প্ৰত্যেকদিনাই শুনানিৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰি নাগৰিক সন্মিলনৰ নেতৃত্বই কয়, "চৰকাৰৰ জুবিন গাৰ্গক যদি খৰতকীয়া ন্যায় দিয়াৰ আন্তৰিকতা থাকিলেহেঁতেন হয়তো বহুত আগৰে পৰাই প্ৰত্যেকদিনাই শুনানিৰ ব্যৱস্থাটো কৰিলেহেঁতেন । চৰকাৰে জানি শুনিয়েই জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় প্ৰক্ৰিয়াটো লেহেমীয়া কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে । গতিকে ইয়াৰ ৰহস্য কি আমি চৰকাৰক সুধিছো । দ্বিতীয় বিষয়টো হৈছে জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ প্ৰকৃত মাষ্টাৰ মাইণ্ড কোন ? এইটো আমি মুকলিকৈ সুধিছো । মানুহৰ ভিতৰে ভিতৰে উত্তৰ আছে ।"
"স্পষ্টভাৱে ক'বলৈ গ'লে সেই সময়ৰ অসম চৰকাৰৰ মুৰব্বী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা-বতৰা, চাল-চলন, উল্টা-পুল্টা কথাবিলাক চাই মাষ্টাৰ মাইণ্ড বুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকে বহুতে আজিও সন্দেহ কৰে । জনতাই যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকেই মাষ্টাৰ মাইণ্ড বুলি সন্দেহ কৰে তাৰ যুক্তি তেওঁ খণ্ডন কৰিব পৰা নাই । খণ্ডন কৰিব পৰাকৈ তেওঁ কামবিলাকেই কৰা নাই । মানুহৰ সন্দেহ ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়িবলৈ ধৰিছে ।" নাগৰিক সন্মিলনৰ নেতৃত্বই এইদৰে মন্তব্য় কৰে ।
সংবাদমেলত ডিব্ৰুগড় জিলা নাগৰিক সন্মিলনৰ সভাপতি শৰৎ চন্দ্ৰ নেওগ, সম্পাদক উত্তম কুমাৰ চেতিয়াৰ লগতে বিষয়ববীয়াসকল উপস্থিত থাকে ।
