দিছপুৰত কোন বেছি ধনী ? কাৰ আয়ৰ উৎস কি ?

দিছপুৰত কোন বেছি ধনী ? কাৰ আয়ৰ উৎস কি ?
প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, মীৰা বৰঠাকুৰ নে জয়ন্ত দাসৰ সম্পত্তি অধিক ? জানো আহক এই প্ৰতিবেদনত...
Published : March 24, 2026 at 8:55 PM IST
গুৱাহাটী : ৯ এপ্ৰিলত ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন । সোমবাৰে সামৰণি পৰে নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল পৰ্ব । মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ পিছতেই কোন গৰাকী নেতা, কিমান সম্পত্তিৰ অধিকাৰী তাক লৈ চৰ্চা হৈছে ।
মনোনয়নৰ শপতনামাত নেতাবোৰৰ স্থাৱৰ-অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ হিচাপ পোৱা গৈছে । ৰাজ্যৰ অন্যতম সন্মানীয় সমষ্টি দিছপুৰ সমষ্টিৰ বিজেপি, কংগ্ৰেছ, নিৰ্দলীয়কে ধৰি মুঠ পাঁচগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছে । তাৰ ভিতৰত অতিকৈ চৰ্চাত থকা ন বিজেপি প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰ আৰু নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত দাসৰ ভিতৰত কোনগৰাকী কিমান সম্পত্তিৰ অধিকাৰী জানো আহক...
- প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ
মনোনয়ন দাখিলৰ শপতনামাৰ তথ্য অনুসৰি, প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ মুঠ ১,২৮,২৫,৫২৮ টকাৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তি আছে । আনহাতে, তেওঁৰ পত্নীৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ হৈছে ১, ৫৪, ৬৭,৩৩২ । ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ হাতত আছে নগদ ধন ১,৫৬,৩৫০ টকা ৷ তাৰ বিপৰীতে পত্নীৰ হাতত আছে ৩,২২,৬৩০ টকা ।
বৰদলৈৰ ৩ লাখ টকাৰ সোণৰ আ-অলংকাৰ থকাৰ লগতে পত্নীৰ ৬ লাখ ৬০ হাজাৰ টকাৰ অলংকাৰ আছে । আনহাতে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ স্থাৱৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ ১, ৩১,৩১,৩৫০ টাকা । লগতে পত্নীৰ আছে ৪,১০,৪৪,০০০ টকাৰ স্থাৱৰ সম্পত্তি । তেওঁলোকৰ আয়ৰ উৎস হৈছে দৰমহা আৰু ভাৰা ।
- মীৰা বৰঠাকুৰ
কংগ্ৰেছৰ দিছপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তি ২৭ , ৩৮,৯৮৬.৭১ টকা আৰু স্বামীৰ নামত আছে ২১,৮৩,৬৯১.২৬ টকাৰ সম্পত্তি । তাৰ ভিতৰত মীৰা বৰঠাকুৰ ১৪,৬১,০০০ টকাৰ অলংকাৰ থকাৰ বিপৰীতে তেওঁৰ স্বামীৰ নাই কোনো আ-অলংকাৰ।
বৰঠাকুৰৰ হাতত নগদ ২,১০,০০০ টকা থকাৰ বিপৰীতে তেওঁৰ স্বামীৰ আছে ৬০,৫০০ টকা নগদ ধন । আনহাতে মীৰা বৰঠাকুৰৰ নাই কোনো স্থাৱৰ সম্পত্তি স্বামীৰ নামত আছে ৩, ০০,০০,০০০ টকা । তেওঁৰ আয়ৰ উৎস হৈছে ব্যৱসায় ।
- জয়ন্ত কুমাৰ দাস
নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত কুমাৰ দাসৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তি ৩৩,১২,১৬০ টকাৰ বিপৰীতে তেওঁৰ পত্নীৰ আছে ১৭, ৯৯,০৬৮ টকাৰ সম্পত্তি । তাৰ ভিতৰত তেওঁৰ নগদ ধন আছে ৯,৯৬,৭৪৬ টকা আৰু তেওঁৰ পত্নীৰ আছে ১১,৩৩,৯২৮ টকা । তেওঁৰ কোনো আঅলংকাৰ নাই যদিও পত্নীৰ আছে ১,৬২,৫৪২ টকা । আনহাতে তেওঁৰ স্থাৱৰ সম্পত্তি আছে ৯৫,০০,০০০ টকাৰ আনহাতে পত্নীৰ নাই কোনো স্থাৱৰ সম্পত্তি ।