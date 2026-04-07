শোণিতপুৰ জিলাত সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি ; ১,২৩১ টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ সাজু
সংবাদমেল সম্বোধন কৰি জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়াই শোণিতপুৰৰ ভোটগ্ৰহণ সম্পৰ্কীয় সকলো তথ্য সদৰী কৰে ৷
Published : April 7, 2026 at 10:21 PM IST
তেজপুৰ: ৯ এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনে যাৱতীয় সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে । নিৰ্বাচন সুস্থ, নিৰপেক্ষ আৰু শান্তিপূৰ্ণভাৱে অনুষ্ঠিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে বিভিন্ন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে জিলাখনৰ প্ৰশাসনে ।
জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়া আনন্দ কুমাৰ দাসে মঙলবাৰে সন্ধিয়া এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি জিলাখনত মুঠ ১,২৩১ টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ(Polling Station) স্থাপন কৰাৰ কথা জানিবলৈ দিয়ে ৷ ইয়াৰে ৩০৯ টা সম্পূৰ্ণভাৱে মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হ’বলগীয়া ভোটকেন্দ্ৰ ৷ নিৰ্বাচনৰ বাবে নিৰাপত্তা বাহিনীৰ ১৮ টা অতিৰিক্ত বাহিনী মোতায়েন কৰা হৈছে বুলি জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়াগৰাকীয়ে সংবাদমেলত সদৰী কৰে ।
সমষ্টি অনুসৰি ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহ
- ঢেকীয়াজুলি – ২৮৫ টা
- বৰছলা – ২৫১ টা
- তেজপুৰ – ২২৫ টা
- ৰঙাপৰা – ২১৪ টা
- নদুৱাৰ – ২৫৬ টা
মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত ভোটকেন্দ্ৰ
মুঠ ৩০৯ টা মহিলা পৰিচালিত কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত,
- তেজপুৰত সৰ্বাধিক ১৪৮টা
- নদুৱাৰত ৬০ টা
- ৰঙাপৰাত ৪২ টা
- ঢেকীয়াজুলিত ৩২ টা
- বৰছলাত ২৭ টা ভোটকেন্দ্ৰ আছে ৷
সংবেদনশীল আৰু অন্ধকাৰাছন্ন ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ
জিলাখনত ১৪১ টা সংকটজনক(Critical) ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ চিনাক্ত কৰা হৈছে । ইয়াৰে নদুৱাৰত সৰ্বাধিক ৫৩ টা ভোটকেন্দ্ৰ আছে । ইয়াৰোপৰি ৩৩ টা ছায়া(Shadow) ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে, যাতে নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া অধিক সুৰক্ষিত আৰু পৰ্যবেক্ষণৰ অধীনত থাকে ।
উল্লেখযোগ্য যে, জিলাখনত এটাও দুর্বল(Vulnerable) ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ নাই, যি আইন-শৃংখলা পৰিস্থিতিৰ স্থিৰতাৰ ইংগিত দিয়ে ।
একেটা ভৱনত একাধিক ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ
বহু ঠাইত একেটা ভৱনৰ ভিতৰত একাধিক ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে । মুঠ হিচাপত -
PS1: ৩৯৬ টা
PS2: ২৫৮ টা
PS3: ৭৩ টা
PS4: ১৯ টা
PS5 আৰু PS7: দুটাকৈ
আদৰ্শ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহ
প্ৰতিটো সমষ্টিত এটাকৈ আদৰ্শ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে -
- ঢেকীয়াজুলি : নেতাজী বিদ্যামন্দিৰ হাইস্কুল(পূব), ৱাৰ্ড নং ৯
- বৰছলা : কুমলী দেৱী এল পি স্কুল
- তেজপুৰ : পুৰণা বাণ থিয়েটাৰ হল(উত্তৰ), ৱাৰ্ড নং ১১
- ৰঙাপৰা : হেম বৰুৱা এইচ এছ স্কুল(পূব), ঘোঁৰামাৰী
- নদুৱাৰ : জামুগুৰি মডেল এল পি স্কুল(উত্তৰ), ডেকাসুন্দৰ
সুবিধা আৰু সুৰক্ষাত গুৰুত্ব
প্ৰতিটো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত পানী, বিদ্যুৎ, বহাৰ ব্যৱস্থা, ৰেম্প আদি নূন্যতম সা-সুবিধা নিশ্চিত কৰা হৈছে । জিলা প্ৰশাসনে জানিবলৈ দিয়ে যে এই সকলো ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে এটা স্বচ্ছ, নিৰপেক্ষ আৰু শান্তিপূৰ্ণ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি কৰি তুলিছে শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনে ৷
