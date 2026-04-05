অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন : ইভিএমত প্ৰাৰ্থীৰ নাম আৰু প্ৰতীক চিহ্ন সংস্থাপনৰ কাম সমাপ্ত
Published : April 5, 2026 at 10:40 PM IST
গুৱাহাটী: ৯ এপ্ৰিলত ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া বিধানসভা নিৰ্বাচন সমাগত ৷ ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি যি যাৱতীয় প্ৰস্তুতি চলিছিল সেয়াও সম্পূৰ্ণ হৈছে ৷ অসম বিধানসভাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন ২০২৬ ত ব্যৱহাৰ হ’বলগীয়া ইলেক্ট্ৰ’নিক ভোটিং মেচিন(EVM) সমূহত প্ৰাৰ্থীসকলৰ নাম তথা প্ৰতীক চিহ্ন সন্নিবিষ্ট কৰাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম ৰাজ্যৰ সমগ্ৰ ১২৬ টা বিধানসভা সমষ্টিতে সফলভাৱে সম্পন্ন কৰা হৈছে । এই কথা ৰাজ্য চৰকাৰৰ তথ্য আৰু জনসংযোগ সঞ্চালকালয়ে জানিবলৈ দিছে ৷
এই প্ৰক্ৰিয়া চলিত বৰ্ষৰ ৩১ মাৰ্চৰ পৰা ৪ এপ্ৰিললৈকে সংশ্লিষ্ট জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়াসকলে নিৰ্ধাৰিত কৰা স্থানসমূহত সম্পন্ন কৰা হৈছে । নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিৰ্দেশনাসমূহ অনুসৰণ কৰি সম্পূৰ্ণ স্বচ্ছতাৰে এই প্ৰক্ৰিয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বী প্ৰাৰ্থীসকল অথবা তেওঁলোকৰ অনুমতিপ্ৰাপ্ত প্ৰতিনিধিসকলৰ উপস্থিতিত সম্পন্ন কৰা হৈছে ৷
নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিৰ্দেশনাসমূহ অনুসৰণ কৰি মেচিনসমূহৰ যথাৰ্থতা, নিৰ্ভৰযোগ্যতা আৰু উপযুক্ত বিন্যাস নিশ্চিত কৰাৰ বাবে ইলেক্ট্ৰ’নিকছ কৰ্প’ৰেশ্ব্যন অৱ ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ দ্বাৰা অনুমোদিত অভিযন্তা আৰু কাৰিকৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ সহায়ত এই প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হৈছে ।
মুঠ ৪১,৩২০ টা বেলট ইউনিট, ৪৩,৯৭৫ টা কণ্ট্ৰ’ল ইউনিট আৰু ৪৩,৯৯৭ টা ভিভিপিএটি ইউনিটত প্ৰাৰ্থীসকলৰ নাম তথা প্ৰতীক চিহ্ন সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে । অসমৰ মুঠ ৩১,৪৯০ টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত প্ৰয়োজন হ’লে ব্যৱহাৰৰ বাবে সংৰক্ষিত মেচিনসমূহো ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে ।
এনেদৰে ইলেক্ট্ৰ’নিক ভোটিং মেচিনসমূহত প্ৰাৰ্থীসকলৰ নাম তথা প্ৰতীক চিহ্ন সন্নিবিষ্টকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতিৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰ্যায় আৰু ইয়াক যথেষ্ট সতর্কতাৰে নিখুঁতভাৱে সম্পন্ন কৰাটোৱে নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া স্বচ্ছতা, সততা আৰু নিৰপেক্ষতাৰে সম্পন্ন কৰিবলৈ নিৰ্বাচন আয়োগৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পুনৰ নিশ্চিত কৰিলে ।
