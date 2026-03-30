সমূখত নিৰ্বাচন, মোনাত ওলাল ৫৬ লাখ টকা
দুজন লোকৰ পৰা জব্দ কৰা এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনৰ উৎস সন্দৰ্ভত পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা অব্যাহত আছে ৷
Published : March 30, 2026 at 8:40 PM IST
কোকৰাঝাৰ: ৰাজ্যত নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি বলবৎ হোৱাৰ দিন ধৰি তৎপৰতা বৃদ্ধি পাইছে অসম আৰক্ষীৰ ৷ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ নিৰ্বাচন সুকলমে আৰু শান্তিপূৰ্ণভাৱে অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে অসম আৰক্ষীয়ে সুৰক্ষামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ৷ তাৰ মাজতে শেনচকু ফ্লায়িং স্কোৱাডৰ ৷
বিশেষকৈ যাতে কোনো ৰাজনৈতিক দল-সংগঠন বা ব্যক্তিয়ে অবৈধভাৱে নগদ ধনৰ লেনদেন কৰিব নোৱাৰে, তাৰ প্ৰতি নজৰ ৰাখিছে অসম আৰক্ষীয়ে ৷ কিন্তু তাৰ মাজতে কোকৰাঝাৰৰ কোৰ্টপাৰাস্থিত ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াৰ সমীপৰ পৰা আৰক্ষীয়ে সোমবাৰে বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন জব্দ কৰে । কোকৰাঝাৰ আৰক্ষীয়ে দুজন লোকৰ পৰা ৫৬ লাখ টকা জব্দ কৰে ।
এক বিশ্বস্ত সূত্ৰে জানিব পৰা মতে, উক্ত ধনখিনি কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ সলনি শান্তিনগৰৰ বিচিত্ৰা নামৰ প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানটোৰহে আছিল । নেছলে, আই টি চিৰ দৰে দেশৰ আগশাৰীৰ কোম্পানীসমূহৰ ডিলাৰশ্বিপ থকা উক্ত প্ৰতিষ্ঠানটোৰ দুজন কৰ্মচাৰীয়ে ধনখিনি বেংকত জমা দিবলৈ আহোতেই আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে ।
আৰক্ষীয়ে টকাখিনি জব্দ কৰি যাৱতীয় পৰীক্ষণৰ বাবে ফ্লাইং স্কোৱাডক জমা দিয়ে আৰু ফ্লাইং স্কোৱাডে নথিপত্ৰ পৰীক্ষণ আৰু উৎসৰ বিতং তথ্য সম্পন্ন নোহোৱালৈকে পদ্ধতিগতভাৱে জব্দকৃত ধনখিনি কোষাগাৰত জমা দিয়ে ৷
উল্লেখ্য যে, ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানটোৱে তেনেদৰেই নিয়মিত ধন বেংকত জমা দিয়ে বুলি জানিব পৰা গৈছে । আনহাতে, ঘটনা সন্দৰ্ভত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানটোৰ স্বত্বাধিকাৰী সুবোধ ভাওৱালৰ লগত কেইবাবাৰো যোগাযোগ কৰিবলৈ সংবাদ মাধ্যমে চেষ্টা কৰে যদিও এইমুহূৰ্তলৈকে ব্যৱসায়ীজনৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি লাভ কৰা নাই ৷
উল্লেখ্য যে, বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে অসমৰ চুবুৰীয়া চাৰিখন ৰাজ্যৰ আন্তঃৰাজ্যিক সীমান্তত চোকা দৃষ্টি ৰখাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । লগতে বাংলাদেশ আৰু ভূটান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তত কটকটীয়া চেকিং বহুওৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । ৰাজ্যৰ আবকাৰী বিভাগক অতিৰিক্ত ৩০টা চেক পোষ্ট স্থাপনৰ নিৰ্দেশ দিছে প্ৰশাসনে ।
