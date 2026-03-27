বিধানসভা নিৰ্বাচন : বাৰ দিনত নগদ ধনসহ ৩৭.২৫ কোটি টকা মূল্যৰ বিভিন্ন সামগ্ৰী জব্দ
১৫ মাৰ্চৰ পৰা ২৬ মাৰ্চলৈকে বিভিন্ন বলৱৎকাৰী সংস্থাই তালাচী চলাই মুঠ ৮৩.২৩লাখ টকা নগদ ধনৰ লগতে বহু পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
Published : March 27, 2026 at 3:09 PM IST
গুৱাহাটী : ৰাজ্যজুৰি তুংগত উঠিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান । ৯ এপ্ৰিলত ৰাজ্যৰ ১২৬ টা সমষ্টিত একেলগে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব । বিধানসভা
নিৰ্বাচনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত নির্বাচন আয়োগ নির্বাচনী আচৰণবিধি উলংঘনৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈ পৰিছে ।
নির্বাচন আয়োগৰ ফ্লাইং স্কোৱাড আৰু ষ্টেটিক ছার্ভেইলেন্স টীমে অসমত অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে । ১৫ মাৰ্চৰ পৰা ২৬ মাৰ্চলৈ বিগত ১২ দিনত বিভিন্ন বলৱৎকাৰী সংস্থাই তালাচী চলাই অসমৰ ৰাজপথৰ পৰা মুঠ ৮৩.২৩ লাখ টকা নগদ ধন জব্দ কৰিছে ।
তদুপৰি ২৫৬.৭১ লাখ টকা মূল্যৰ সুৰা আৰু ২৫.২৫ কোটি টকা মূল্যৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰিছে । আনহাতে এই সময়ছোৱাত ২.০৫ কোটি টকা মূল্যৰ সোণকে ধৰি মূল্যবান ধাতুৰ লগতে ৬.৫৩ কোটি টকা মূল্যৰ অন্যান্য বিনামূলীয়া উপহাৰ সামগ্ৰীয়ো জব্দ কৰিছে নির্বাচন আয়োগে ।
বিগত ১৫ মাৰ্চৰ পৰা ২৬ মাৰ্চলৈ চলা এই অভিযানত অসমত নগদ ধনসহ মুঠ ৩৭.২৫ কোটি টকা মূল্যৰ সামগ্ৰী জব্দ কৰা হৈছে । ইফালে নির্বাচনী আচৰণ বিধি উলংঘনৰ বিৰুদ্ধে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ আবকাৰী বিভাগে তীব্র অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে । বিগত ২৪ মাৰ্চৰ অভিযান কালত জিলাখনৰ মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী যোৰাবাট এলেকাত এখন মালবাহী ট্ৰাকৰ পৰা অবৈধভাৱে সৰবৰাহ কৰা ৬৫ কার্টুন বিদেশী সুৰা জব্দ কৰে কামৰূপ মহানগৰ আবকাৰী বিভাগে ।
যোৰাবাট অঞ্চলত ট্রাকখনে মেঘালয়ৰ সুৰা বিপনী এখনৰ পৰা উক্ত সুৰাখিনি পশু খাদ্যৰ মাজত লুকুৱাই লৈ গৈ থকা সময়ত আবকাৰী দলটোৱে ট্রাকখনত তালাচী চলাই উল্লিখিত সুৰাখিনি জব্দ কৰে । জব্দ কৰা সুৰাখিনিৰ বজাৰ মূল্য প্রায় ২৭ লাখ টকা হ'ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে ।
ইফালে অসমসহ দেশৰ পাঁচখন ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বিধানসভা নিৰ্বাচন আৰু উপ-নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ আৰম্ভ হওতেই নিৰ্বাচন আয়োগে পথৰ পৰাই জব্দ কৰিলে ১৭ কোটি টকাতকৈ অধিক নগদ ধন । নিৰ্বাচন আয়োগৰ ফ্লায়িং স্কোৱাড আৰু ষ্টেটিক ছাৰ্ভেইলেন্স টীমে দেশজুৰি ব্যাপক অভিযান চলাই ৪০৮.৮২ কোটি টকাতকৈ অধিক মূল্যৰ অবৈধ সামগ্ৰী জব্দ কৰিছে ।
নির্বাচন আয়োগে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি, ২৬ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ২৫ মাৰ্চলৈকে ইলেক্ট্রনিক ছিজাৰ মেনেজমেণ্ট চিষ্টেম ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত এই অভিযান চলোৱা হয় । বলৱৎকাৰী সংস্থাসমূহে জব্দ কৰা সামগ্ৰীৰ ভিতৰত ১৭.৪৪ কোটি টকা নগদ ধন, ৩৭.৬৮ কোটি টকা মূল্যৰ ১৬.৩ লাখ লিটাৰ সুৰা, ১৬৭.৩৮ কোটি টকা মূল্যৰ ড্ৰাগছ, ২৩ কোটি টকা মূল্যৰ মূল্যবান ধাতু আৰু ১৬৩.৩০ কোটি টকা মূল্যৰ অন্যান্য বিনামূলীয়া উপহাৰ অন্তৰ্ভুক্ত আছে ।
নির্বাচন প্রক্রিয়া নিৰপেক্ষ আৰু স্বচ্ছ ৰাখিবলৈ নিৰ্বাচন আয়োগে দেশজুৰি ৫,১৭৩টা ফ্লাইং স্কোৱাড আৰু ৫,২০০ ৰো অধিক ষ্টেটিক ছার্ভেইলেন্স টীম নিয়োগ কৰিছে । এই দলসমূহে বিভিন্ন ঠাইত আচম্বিতে তালাচী চলাই অবৈধ কার্যকলাপ ৰোধ কৰিছে ৷ ইয়াৰ উপৰি নিৰ্বাচনী আচৰণবিধি কঠোৰভাৱে পালন নিশ্চিত কৰিবলৈ আয়োগে ৰাজ্যসমূহক নির্দেশ দিছে ।
আনহাতে, C-Vigil এপৰ জৰিয়তে ১৫ মাৰ্চৰ পৰা ২৫ মাৰ্চলৈকে ৭০,৯৪৪টা অভিযোগ দাখিল হৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত ৭০,৮৩১টা অভিযোগ নিষ্পত্তি কৰা হৈছে আৰু ৯৫.৮ শতাংশ অভিযোগ ১০০ মিনিটৰ ভিতৰত সমাধান কৰা হৈছে বুলি নিৰ্বাচন আয়োগে জানিবলৈ দিছে । সাধাৰণ জনতা বা ৰাজনৈতিক দলসমূহে ১৯৫০ নম্বৰত ফোন কৰিও অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰে । নিৰ্বাচন আয়োগে লগতে স্পষ্ট কৰিছে যে তালাচী আৰু নিৰীক্ষণ চলোৱাৰ সময়ত সাধাৰণ নাগৰিকসকলক কোনো ধৰণৰ অসুবিধা বা হাৰাশাস্তি কৰা নহ'ব ।
ইফালে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে অধিক তৎপৰ হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ প্ৰশাসন যন্ত্ৰ । ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিব ৰবি কোটাৰ কঠোৰ নিৰ্দেশ প্ৰতিখন জিলাৰ জিলা আয়ুক্ত আৰু জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষকক । প্ৰতিখন জিলাত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্য সচিবে । অবৈধভাৱে যাতে কোনেও ধন, সন্দেহজনক সামগ্রী অথবা সুৰা সৰবৰাহ কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে সতৰ্ক হোৱাৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে ।
বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে অসমৰ চুবুৰীয়া চাৰিখন ৰাজ্যৰ আন্তঃৰাজ্যিক সীমান্তত চোকা দৃষ্টি ৰখাৰ নিৰ্দেশ দিছে । লগতে বাংলাদেশ আৰু ভূটান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তত কটকটীয়া নাকা চেকিং বহুওৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । আনহাতে ৰাজ্যৰ আৱকাৰী বিভাগক অতিৰিক্ত ৩০টা চেক পোষ্ট স্থাপনৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।
লগতে পঢ়ক : তিনিচুকীয়াৰ ছয় সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা কিমান ?
লগতে পঢ়ক : বিধানসভা নিৰ্বাচন : ১২৬ টা সমষ্টিত মুঠ প্ৰতিদ্বন্দ্বী ৭২২ গৰাকী, প্ৰত্যাহাৰ ৬৭ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ