গৌৰৱ-অখিলৰ ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠকৰ পাছতো নোলাল কংগ্ৰেছ আৰু ৰাইজৰ দলৰ মিত্ৰতাৰ সমাধান

Published : March 19, 2026 at 10:15 PM IST

মৰাণ: কৈ থাকিলেও অন্ত নপৰে অসমৰ বিৰোধী মিত্ৰতাৰ কথা ৷ নিৰ্বাচন আহি পদূলি পালেহি, কিন্তু এতিয়াও মিত্ৰতাৰ সমীকৰণ অব্যাহত আছে বিৰোধী শিবিৰত ৷ বিশেষকৈ ৰাইজৰ দল আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত মিত্ৰতাৰ আলোচনা এতিয়াও চলিয়েই আছে ৷ দুয়োটা দলৰ মাজত হোহকা পিচলা হৈ থকা মিত্ৰতাৰ বিষয়টোৰ বৃহস্পতিবাৰেও কোনো সমাধান নোলাল ৷

বৃহস্পতিবাৰে ডিব্ৰুগড়ত মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত আলোচনাৰ বাবে ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠকত মিলিত হৈছিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ আৰু ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ ৷ কিন্তু দিনজোৰা আলোচনাৰ পাছতো এই মিত্ৰতাৰ প্ৰসংগটো অমীমাংসিত হৈ ৰয় ৷ বৈঠকৰ অন্তত সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত মন্তব্য অখিল গগৈয়ে বৈঠক ফলপ্ৰসূ নহ’ল বুলি মন্তব্য কৰে ।

অখিল গগৈয়ে কয়, ‘‘এটা বেয়া খবৰ আছে, যি ‌১৩ জনীয়া তালিকা আছিল তাৰে‌ এটা সমষ্টি গৌৰীপুৰ ৷ সেই গৌৰীপুৰ সমষ্টিটোৰ সম্পৰ্কেও তেওঁলোকে স্থিতি সলাইছে । গৌৰীপুৰ সমষ্টি দিবৰ কাৰণে অসুবিধা আছে‌ বুলি জনাইছে । তাৰ‌ পৰিৱৰ্তে আন দুটা সমষ্টিৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে ৷ আনহাতে আমাৰ ফালৰ পৰা ১৫ টা সমষ্টিৰ প্ৰস্তাৱ দিছিলোঁ । তাৰে দুটা হ'ল নাওবৈচা আৰু ধেমাজি । সেই দুটা সমষ্টি পাছ হোৱা নাই । গতিকে এতিয়ালৈকে মিটিংখন অমীমাংসিতভাৱে সমাপ্ত হৈছে । অলপ সময়ৰ পাছত গৌৰৱ গগৈয়ে AICC‌ৰ লগত কথা পাতি প্ৰথম যি ১৩ জনীয়া তালিকা, সেই সম্পৰ্কে আমাক জানিবলৈ দিব । যদি ১৩ জনীয়া তালিকাত সন্মতি আহে, তেতিয়া আমাৰ আৰু দুটা সমষ্টিৰ‌ কথা থাকি যাব ৷ সেই দুটাৰ‌ বিষয়েও আমি তেওঁলোকৰ‌ পৰা মতামত বিচাৰিছোঁ ।’’

উল্লেখ্য যে কংগ্ৰেছে ইতিমধ্যেই তিনিখনকৈ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে ৷ দ্বিতীয় প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশৰ পাছত 15 খন আসন মিত্ৰ দলক এৰি দিছিল ৷ কিন্তু ৰাইজৰ দলৰ সৈতে বুজাবুজিত মিলিত হ’ব পৰা নাই কংগ্ৰেছ ৷ ইফালে দলটোত চলি থকা খহনীয়াই বাৰুকৈয়ে যেন প্ৰভাৱিত কৰিছে নিৰ্বাচনকেন্দ্ৰিক বিষয়বোৰত ৷

লগতে পঢ়ক:

মতগৰ্বী আৰু ৰাজপুত্ৰৰ আচৰণ ল’লে তেওঁ এঘৰীয়া হোৱাটো স্বাভাৱিক ! কাৰ কথা ক'লে বিশ্বজিৎ ফুকনে ?

অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা: দল বাগৰা নেতাক কেবাটাও সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব

