গৌৰৱ-অখিলৰ ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠকৰ পাছতো নোলাল কংগ্ৰেছ আৰু ৰাইজৰ দলৰ মিত্ৰতাৰ সমাধান
বৃহস্পতিবাৰে ডিব্ৰুগড়ত মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত আলোচনাৰ বাবে ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠকত মিলিত হৈছিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ আৰু ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ ৷
Published : March 19, 2026 at 10:15 PM IST
মৰাণ: কৈ থাকিলেও অন্ত নপৰে অসমৰ বিৰোধী মিত্ৰতাৰ কথা ৷ নিৰ্বাচন আহি পদূলি পালেহি, কিন্তু এতিয়াও মিত্ৰতাৰ সমীকৰণ অব্যাহত আছে বিৰোধী শিবিৰত ৷ বিশেষকৈ ৰাইজৰ দল আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত মিত্ৰতাৰ আলোচনা এতিয়াও চলিয়েই আছে ৷ দুয়োটা দলৰ মাজত হোহকা পিচলা হৈ থকা মিত্ৰতাৰ বিষয়টোৰ বৃহস্পতিবাৰেও কোনো সমাধান নোলাল ৷
বৃহস্পতিবাৰে ডিব্ৰুগড়ত মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত আলোচনাৰ বাবে ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠকত মিলিত হৈছিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ আৰু ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ ৷ কিন্তু দিনজোৰা আলোচনাৰ পাছতো এই মিত্ৰতাৰ প্ৰসংগটো অমীমাংসিত হৈ ৰয় ৷ বৈঠকৰ অন্তত সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত মন্তব্য অখিল গগৈয়ে বৈঠক ফলপ্ৰসূ নহ’ল বুলি মন্তব্য কৰে ।
অখিল গগৈয়ে কয়, ‘‘এটা বেয়া খবৰ আছে, যি ১৩ জনীয়া তালিকা আছিল তাৰে এটা সমষ্টি গৌৰীপুৰ ৷ সেই গৌৰীপুৰ সমষ্টিটোৰ সম্পৰ্কেও তেওঁলোকে স্থিতি সলাইছে । গৌৰীপুৰ সমষ্টি দিবৰ কাৰণে অসুবিধা আছে বুলি জনাইছে । তাৰ পৰিৱৰ্তে আন দুটা সমষ্টিৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে ৷ আনহাতে আমাৰ ফালৰ পৰা ১৫ টা সমষ্টিৰ প্ৰস্তাৱ দিছিলোঁ । তাৰে দুটা হ'ল নাওবৈচা আৰু ধেমাজি । সেই দুটা সমষ্টি পাছ হোৱা নাই । গতিকে এতিয়ালৈকে মিটিংখন অমীমাংসিতভাৱে সমাপ্ত হৈছে । অলপ সময়ৰ পাছত গৌৰৱ গগৈয়ে AICCৰ লগত কথা পাতি প্ৰথম যি ১৩ জনীয়া তালিকা, সেই সম্পৰ্কে আমাক জানিবলৈ দিব । যদি ১৩ জনীয়া তালিকাত সন্মতি আহে, তেতিয়া আমাৰ আৰু দুটা সমষ্টিৰ কথা থাকি যাব ৷ সেই দুটাৰ বিষয়েও আমি তেওঁলোকৰ পৰা মতামত বিচাৰিছোঁ ।’’
উল্লেখ্য যে কংগ্ৰেছে ইতিমধ্যেই তিনিখনকৈ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে ৷ দ্বিতীয় প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশৰ পাছত 15 খন আসন মিত্ৰ দলক এৰি দিছিল ৷ কিন্তু ৰাইজৰ দলৰ সৈতে বুজাবুজিত মিলিত হ’ব পৰা নাই কংগ্ৰেছ ৷ ইফালে দলটোত চলি থকা খহনীয়াই বাৰুকৈয়ে যেন প্ৰভাৱিত কৰিছে নিৰ্বাচনকেন্দ্ৰিক বিষয়বোৰত ৷
