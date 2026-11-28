DNA পৰীক্ষাৰ বাবে সাজু ডাঃ হাব্বে; কাৰ্বি বিচাৰ সভাৰ ঘোষণা
বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ ডাঃ হাব্বে টেৰণৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগক লৈ ডংকাম'কামৰ কাৰ্বি হেমতুনত কাৰ্বি পৰম্পৰাগত আইন অনুসৰি বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হয়...
Published : November 28, 2026 at 5:21 PM IST|
Updated : November 28, 2026 at 5:39 PM IST
হায়দৰাবাদ : অসমৰ ৰাজনীতিত জোঁকাৰি যোৱা ঘটনা হৈছে বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ ডাঃ হাব্বে টেৰণৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ ৷ উক্ত অভিযোগৰ সন্দৰ্ভত শনিবাৰে কাৰ্বিসকলৰ পৰম্পৰাগত নীতি অনুসৰি বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হয় ৷
শনিবাৰে ডংকাম'কামৰ কাৰ্বি হেমতুনত কাৰ্বি পৰম্পৰাগত আইন (Customary law) অনুসৰি এই বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া অনুষ্ঠিত হয় ৷
ডংকাম'কামৰ কাৰ্বি হেমতুনত অনুষ্ঠিত কাৰ্বি পৰম্পৰাগত আইন প্ৰক্ৰিয়াত ডাঃ হাব্বে টেৰণ আৰু তেওঁৰ পত্নী আৰু অভিযোগ উত্থাপন কৰা মহিলাগৰাকীৰ লগতে তেওঁৰ পাঁচ বছৰীয়া সন্তানটো উপস্থিত আছিল ৷
বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াত ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীক প্ৰায় তিনিঘণ্টা সময় বিচাৰসভাই প্ৰশ্ন কৰে ৷ ইয়াৰ বিপৰীতে ডাঃ হাব্বেক বিচৰসভাই আধাঘণ্টামানহে প্ৰশ্ন কৰে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
সমগ্ৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ সন্দৰ্ভত বিচাৰসভাৰ এগৰাকী অন্যতম বিচাৰক মেনছিং টেৰণে কয়,"পূৰ্বে মহিলাগৰাকী আৰু হাব্বে টেৰণৰ মাজত বুজাবুজি হৈছিল ৷ ডাঃ হাব্বে টেৰণে মহিলাগৰাকীৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকাটো স্বীকাৰ কৰিছে ৷ আজি(শনিবাৰ) কিন্তু পাঁচবছৰীয়া সন্তাটোক লৈ বিশেষকৈ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া হৈছিল ৷ দুয়ো পক্ষই DNA টেষ্ট কৰাবলৈ মান্তি হৈছে ৷"
সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত বিচাৰক মেনছিং টেৰণে লগতে কয়, "যদিহে অভিযোগটো সঁচা হয় তেতিয়া ডাঃ হাব্বে টেৰণে সন্তানৰ সকলো খৰচ বহন কৰিব বুলি তেওঁ আমাক অৱগত কৰিছে ৷ কিন্তু পাঁচ বছৰীয়া সন্তাৰ DNA টেষ্ট কৰিব লাগিব ৷ কেতিয়া DNA টেষ্ট হ'ব সেয়া তাৰিখ নিৰ্ধাৰণ কৰা হোৱা নাই ৷ হাব্বে টেৰণ অসুস্থ হোৱাৰ বাবে তেওঁক সোনকালে যাবলৈ দিয়া হৈছিল ৷"
DNA টেষ্টত পোহৰলৈ আহিব, বাৰ্তমানৰ পাঁচবছৰীয়া কিশোৰটো পিতৃ কোন ?
কাৰ্বি পৰম্পৰাগত বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া:
কাৰ্বি পৰম্পৰাগত তথা সামাজিক প্রথাৰ অংশ এই বিচাৰসভাখনক 'লংগ্ৰী ক্ৰেহিনি ছাৰ হাবে আমেই' বুলি কোৱা হয় ৷ মেনছিং টেৰণ হৈছে এই বিচাৰসভাখনৰ পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলা সমিতিৰ সভাপতি ৷
লগতে পঢ়ক: ডংকাম'কামৰ হেমতুনত বিচাৰ হ’ব ডাঃ হাব্বে টেৰণৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগৰ