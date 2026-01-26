১৬ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন
অসম বিধানসভাৰ সচিবালয়ে এক অধিসূচনাৰ জৰিয়তে অধিৱেশনৰ দিন ঘোষণা কৰিছে । ২৮ জানুৱাৰীৰ পৰা হ'ব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বাজেট অধিৱেশন ।
Published : January 26, 2026 at 11:48 AM IST
গুৱাহাটী : অসমৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন সমাগত । তাৰিখ ঘোষণা হোৱা নাই যদিও মাৰ্চ-এপ্ৰিলৰ ভিতৰতে অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন । প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলেই নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতি চলোৱা দেখা গৈছে । ইফালে নিৰ্বাচনৰ আগে আগে অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনো অনুষ্ঠিত হ'ব । অহা ১৬ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন ।
অসম বিধানসভাৰ সচিবালয়ে এক অধিসূচনাৰ জৰিয়তে এই কথা সদৰী কৰিছে । অসম বিধানসভা সচিবালয়ৰ তথ্য অনুসৰি প্ৰথম দিনাৰ অধিৱেশনত অসমৰ ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই অংশগ্ৰহণ কৰিব । ১৭ ফেব্ৰুৱাৰীত ৰাজ্যৰ বাজেট দাখিল কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । অৱশ্যে এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই । নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত এই বাজেট অধিৱেশন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব । বিশেষকৈ শাসকীয় পক্ষই ভোটাৰক আকৰ্ষণৰ বাবে চেষ্টা চলোৱা দেখা যাব । অসমৰ ৰাইজৰো দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিব ।
ইফালে ২৮ জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বাজেট অধিৱেশন । ২ এপ্ৰিললৈ চলিব অধিৱেশন । ২৮ জানুৱাৰীৰ পৰা ১৩ ফেব্ৰুৱাৰীলৈ প্ৰথম পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব । আনহাতে দ্বিতীয় পৰ্যায় ৯ মাৰ্চৰ পৰা ২ এপ্ৰিললৈ চলিব । অধিৱেশনত মুঠ ৩০ খন বৈঠক অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । ১ ফেব্ৰুৱাৰীত কেন্দ্ৰীয় বাজেট ২০২৬-২৭ দাখিল কৰা হ'ব । ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভা উভয়ৰে সদস্যসকলক সম্বোধন কৰি অধিৱেশন আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ কৰিব ।
কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আগন্তুক বাজেট অধিৱেশনৰ পূৰ্বে ২৭ জানুৱাৰীত কেন্দ্ৰীয় সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰণ ৰিজিজুৱে সংসদৰ দুয়োটা সদনৰে নেতাৰ সৰ্বদলীয় বৈঠক আহ্বান কৰিব । সূত্ৰৰ মতে এই বৈঠক সংসদৰ মূল কমিটী কক্ষত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । আগন্তুক অধিৱেশনৰ সময়ত চৰকাৰে সদনত গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাষ্ট্ৰীয় বিষয় আৰু বিধানসভাৰ বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
