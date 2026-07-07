ETV Bharat / state

ড্ৰাগছৰ শিপাডাল ক'ত শেষ হয় ? বিধানসভাত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিস্ফোৰক তথ্য

নিচামুক্তি কেন্দ্ৰ স্থাপনৰ বাবে উপযুক্ত এনজিঅ’ক আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৷ চৰকাৰীভাৱে আৰ্থিক সাহায্যৰো প্ৰতিশ্ৰুতি ৷ বহু নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত ড্ৰাগছ সেৱন চলি থকা বুলিও দাবী ৷

Assam Assembly Budget Session
বিধানসভাত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (Screen Shot Assam Assembly Live Feed)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 7, 2026 at 2:41 PM IST

|

Updated : July 7, 2026 at 3:13 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ দ্বিতীয় দিনা সদনত ড্ৰাগছৰ প্ৰসংগত আলোচনা হয় । শাসক-বিৰোধী উভয়ে ড্ৰাগছমুক্ত অসমৰ প্ৰসংগত বক্তব্য আগবঢ়াই আলোচনাত ভাগ লয় । ড্ৰাগছৰ প্ৰসংগত সদনত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে ।

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানত আৰক্ষীয়ে কিছুমান ব্যৱস্থা ল'বলগীয়া হয় । এই ক্ষেত্ৰত যোৱাবাৰ আমি উচ্চতম ন্যায়ালয় পৰ্যন্ত যাবলগীয়া হ'ল আৰু যথেষ্ট এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে গৈ আমি নিজক প্ৰমাণ কৰিবলগীয়া হ'ল । মই আৰক্ষীক কঠোৰ হ'বলৈ কৈ এইটো ক'ব নোৱাৰো যে আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰিলে কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া নকৰিব । তেনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে । আইনক ভয় নকৰি পুলিচক আক্ৰমণ কৰিব বিচাৰিলে পুলিচে একচন ল'ব লাগিব ।’’

‘‘মই ভাবো, যদি কেতিয়াবা পুলিচে বাধ্যত পৰি দৃঢ় ব্যৱস্থা ল'বলগীয়া হয়, তেতিয়া সদনে বুজি পালে ভাল হয় । লাগে সকলো কথা পৰ্যবেক্ষণ কৰক । আজি সদনত সকলোৱে দেখুওৱা সহযোগিতা সদায় পালে ড্ৰাগছ নিৰ্মূলৰ ক্ষেত্ৰত পুলিচে যথেষ্ট ভাল কাম কৰিব পাৰিব । আজিৰ সহযোগিতা সদায় থাকিব লাগিব ।’’ তেওঁ লগতে কয় ৷

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, ‘‘সদনত দুই-এজন সদস্যই কৈছে যে ড্ৰাগছ সংখ্যালঘু এলেকাত বেছিকৈ সোমাইছে । কিন্তু মই সেই কথা নকওঁ । কেৱল সংখ্যালঘু নহয় সংখ্যাগুৰু সমাজতো এইটো সোমাইছে । কিন্তু যেতিয়া এজন অপৰাধীক ধৰা যায়, তেতিয়া সদনত তেওঁৰ ধৰ্মক লৈ আলোচনা হয় । গতিকে আজিৰ যিটো ইতিবাচক দিশ সেইটো অব্যাহত থাকিলে আমি যথেষ্ট ভাল কাম কৰিব পাৰোঁ । কিন্তু প্ৰত্যেক দিনাই পুলিচক কাঠগড়াত থিয় কৰোৱা হ'লে স্বাভাৱিকতে পুলিচৰো মনোবল হ্ৰাস পায় ।"

মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই আৰু কয়, ‘‘ড্ৰাগছৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে যথেষ্ট পদক্ষেপ ল'ব খুজিছে । ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়ীৰ প্ৰসংগত সদনত কোৱা হৈছে যে আমি চেইন বিলাক ধৰি গৈ থাকিলে এটা সময়ত এই চেইন ম্যানমাৰ সীমান্তত গৈ ৰৈ যায় । শেষটো সীমান্তত পৰে । মিজোৰামৰ সীমান্ত, মণিপুৰৰ সীমান্তত শেষ হয় । এতিয়া তাত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যথেষ্ট ব্যৱস্থা হাতত লৈছে । দু্য়োখন ৰাজ্য চৰকাৰেও সহযোগিতা কৰিছে । আমি ভাবো যে এই বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত আমি আৰু বেছি কঠোৰ হ'ব পাৰিম । কিন্তু লগত আৰু এটা কথা আছে যিটোত সকলোৱে দৃষ্টি ৰখা উচিত যে ব্যৱসায়ীসকলৰ লগত যিসকল যুৱক ভুক্তভোগী হ'ল তেওঁলোকক আমি কিদৰে ৰিহেবিলিটেশ্বন কৰিব পাৰে ।’’

‘‘বহু সময়ত দেখা যায় যে যিবোৰ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰ আছে, তেওঁলোকৰ দুই-চাৰিজনে নিজেই ড্ৰাগছ দিয়া আৰম্ভ কৰি দিয়ে । নিচামুক্তি কেন্দ্ৰ গৈ ড্ৰাগছ খোৱাৰে এটা কেন্দ্ৰ হৈ পৰে । গতিকে এইক্ষেত্ৰত আমি ভাল ভাল এন জি অ'ক আহ্বান জনাম যে আপোনালোকে ৰিহেবিলিটেশ্বন চেণ্টাৰৰ বাবে আগবাঢ়ি আহক, চৰকাৰে আৰ্থিক সহায় কৰিব । চৰকাৰে কেনেকৈ সহায় কৰিব পাৰে তাৰ আমি এখন আঁচনি আনিম ।’’ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয় ৷

নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত ড্ৰাগছৰ প্ৰচলনৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত তেওঁ পুনৰ কয়, ‘‘বৰ্তমানৰ বহুত নিচামুক্তি কেন্দ্ৰতে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ আমি সময়ে সময়ে পাই থাকো । সেই কাৰণে ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায় কৰাজনৰ বিৰুদ্ধে আমি কঠোৰ হ'ম আৰু ভুক্তভোগীসকলক ৰিহেবিলেট কৰাৰ বাবেও চেষ্টা কৰিম । ড্ৰাগছৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ হ'লে অকল ড্ৰাগছ নিয়ন্ত্ৰণেই নহয় সৰু সৰু বহুত অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণ হয় । বিষয়টো যথেষ্ট চিন্তনীয় আৰু আমি সকলোৱে ঐক্যবদ্ধভাৱে এই দিশত কাম কৰিব লাগিব । মই বিধানসভাৰ সহযোগিতা নিশ্চিতভাৱে কামনা কৰিম ।’’

ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে চলা এক অভিযানৰ তথ্য সদৰী কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এক্স হেণ্ডেলত এটা পোষ্টত কয়, ‘‘ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ অদম্য যুঁজে নিৰ্ণায়ক ফলাফল দিছে । #AssamAgainstDrugs অভিযানৰ অধীনত ২০২১ চনৰ পৰা আমি ৩,২৫৩ কোটি টকাৰো অধিক মূল্যৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী জব্দ কৰিছোঁ আৰু ২৬,৫০০ ৰো অধিক অপৰাধীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ । ড্ৰাগছৰ নেটৱৰ্ক ভাঙি নোযোৱালৈকে আমি এই দমন অভিযান চলাম ।’’

লগতে পঢ়ক: ছিণ্ডিকেট কোনে চলায় ? বিধানসভাত মন্ত্ৰী জয়ন্ত-বিধায়ক অখিলৰ মাজত তুমুল বাকযুদ্ধ

Last Updated : July 7, 2026 at 3:13 PM IST

TAGGED:

ড্ৰাগছ
নিচামুক্তি কেন্দ্ৰ
বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন
ANTI DRUGS CAMPAIGN
ASSAM ASSEMBLY BUDGET SESSION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.