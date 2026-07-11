ফোন কৰাৰ প্ৰায় ১১.২০ মিনিটতে ১০৮ মৃত্যুঞ্জয় এম্বুলেন্স নিৰ্দিষ্ট স্থান পায়গৈ : অশোক সিংহল

ফোন কৰাৰ প্ৰায় ১১.২০ মিনিটতে ১০৮ মৃত্যুঞ্জয় এম্বুলেন্স নিৰ্দিষ্ট স্থান পায়গৈ : অশোক সিংহল
ফোন কৰাৰ মাত্ৰেই ১০৮ মৃত্যুঞ্জয় সেৱা নিৰ্দিষ্ট স্থান পাবলৈ বৰ্তমান প্ৰায় ১১.২০মিনিট সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় ৷ কিন্তু ৪-৫ বছৰৰ ভিতৰত ইয়াৰ সময় হ্ৰাস পাব ৷
Published : July 11, 2026 at 12:32 PM IST
হায়দৰাবাদ : পূৰ্বতকৈ ৰাজ্যৰ এম্বুলেন্স সেৱাৰ বহু উন্নতি হৈছে ৷ বৰ্তমান সময়ত আৰ্তজনে বিচাৰিলে বা ফোন নাইবা যোগাযোগ কৰিলে মাত্ৰ ১১.২০ মিনিট সময়ৰ ভিতৰতে ১০৮ মৃত্যুঞ্জয় এম্বুলেন্স সেৱা নিৰ্দিষ্ট স্থানত উপস্থিত হয় ৷ এই দাবী ৰাজ্য়ৰ স্বাস্থ্য়মন্ত্ৰী অশোক সিংহলৰ ৷
এনে হোৱাৰ মূল কাৰণ হৈছে বৰ্তমান চৰকাৰৰ কাৰ্যক্ষমতা, যাৰ পৰিণতিত ৰাজ্য়ৰ ৰাস্তা-ঘাটৰ উন্নয়ন হৈছে ৷ ষষ্ঠদশ অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ পঞ্চম দিনটোৰ এক প্ৰশ্নোত্তৰত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী অশোক সিংহলে এই তথ্য বিধানসভাত সদৰী কৰে ৷
At present, 800 ‘108 Mrityunjoy’ ambulances are operational across Assam, reducing the need for individual hospitals to maintain their own ambulances.— Ashok Singhal (@TheAshokSinghal) July 10, 2026
Our ambulances currently have an average response time of 11.20 minutes, and we are committed to bringing this down to 8 minutes… pic.twitter.com/aCzNlYLVj7
তেওঁ লগতে সদনত এই কথাও জনাই যে ১০৮ মৃত্যুঞ্জয় সেৱাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিলে নিৰ্দিষ্ট স্থান পাবলৈ বৰ্তমান সময়ত প্ৰায় ১১.২০ মিনিট সময়ৰ প্ৰয়োজন হৈ আছে, কিন্তু অনাগত সময়ত এই সময় ৮ মিনিটলৈ হ্ৰাস কৰাৰ প্ৰচেষ্টা অব্য়াহত আছে ৷
বিধানসভাৰ মজিয়াত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী অশোক সিংহলে এনে তথ্য ৰাজহুৱা কৰা কথাটোৱে বিশেষ তাৎপৰ্য্য় বহন কৰিছে ৷
সামাজিক মাধ্য়ম এক্সৰ এটা পোষ্টত তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে যে বৰ্তমান সমগ্ৰ অসমতে ৮০০ খন ১০৮ মৃত্যুঞ্জয় এম্বুলেন্স কাৰ্যক্ষম হৈ আছে ৷ যাৰ ফলত ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ৰ নিজা এম্বুলেন্সৰ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ প্ৰয়োজনীয়তা হ্ৰাস পাইছে ।
তেওঁ লগতে কয় যে বৰ্তমান ৰাস্ত-ঘাট উন্নতি হৈছে, কিন্তু যেতিয়া অসমৰ ৰাস্ত-পদূলি বেয়া আছিল, তেতিয়া ১০৮ মৃত্যুঞ্জয় সেৱা ৰোগীৰ কাষ পাবলৈ প্ৰায় ২৫-৩০ মিনিট সময়ৰ প্ৰয়োজন হৈছিল ৷ যোৱা ১০-১১ বছৰত লাহে লাহে ইয়াৰ পৰিমাণ হ্ৰাস পাই আহিছে ৷ তাহানিৰ ২৫-৩০ মিনিটৰ পৰা এতিয়া প্ৰায় ১১.২০ মিনিট হৈছেগৈ ৷
বাজেট অধিৱেশনতে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু কয়, ‘‘অসমৰ প্ৰতিটো উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰক এজন এমবিবিএছ চিকিৎসক প্ৰদান কৰা হ’ব ৷ লগতে প্ৰয়োজনীয় সংখ্যক এএনএম বা জিএনএমৰ ব্যৱস্থাৰ ফলত ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যখণ্ড অধিক শক্তিশালী হ’ব । ভাৰতৰ ভিতৰত প্ৰথমটো এই পদক্ষেপ অসমে গ্ৰহণ কৰিছে ৷"
তেওঁ লগতে কয়,"বৰ্তমান ৭৪টা ডায়েলাইছিছ চেণ্টাৰ, ১৪ খন মেডিকেল কলেজ অসম চৰকাৰৰ অধীনত আছে ৷ লগতে ৪ খন নতুন মেডিকেল কলেজে ৰাজ্যজুৰি সেৱা আগবঢ়াই আছে ৷ আগন্তুক দিনত আৰু ১০খন মেডিকেল কলেজ আৰম্ভ হ'ব ৷’’