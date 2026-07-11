ETV Bharat / state

ফোন কৰাৰ প্ৰায় ১১.২০ মিনিটতে ১০৮ মৃত্যুঞ্জয় এম্বুলেন্স নিৰ্দিষ্ট স্থান পায়গৈ : অশোক সিংহল

ফোন কৰাৰ মাত্ৰেই ১০৮ মৃত্যুঞ্জয় সেৱা নিৰ্দিষ্ট স্থান পাবলৈ বৰ্তমান প্ৰায় ১১.২০মিনিট সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় ৷ কিন্তু ৪-৫ বছৰৰ ভিতৰত ইয়াৰ সময় হ্ৰাস পাব ৷

Ashok Singhal
অসমত ৮০০ খন ১০৮ মৃত্যুঞ্জয় এম্বুলেন্স কাৰ্যক্ষম হৈ আছে : অশোক সিংহল (ETV Bharat-File photo)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 11, 2026 at 12:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : পূৰ্বতকৈ ৰাজ্যৰ এম্বুলেন্স সেৱাৰ বহু উন্নতি হৈছে ৷ বৰ্তমান সময়ত আৰ্তজনে বিচাৰিলে বা ফোন নাইবা যোগাযোগ কৰিলে মাত্ৰ ১১.২০ মিনিট সময়ৰ ভিতৰতে ১০৮ মৃত্যুঞ্জয় এম্বুলেন্স সেৱা নিৰ্দিষ্ট স্থানত উপস্থিত হয় ৷ এই দাবী ৰাজ্য়ৰ স্বাস্থ্য়মন্ত্ৰী অশোক সিংহলৰ ৷

এনে হোৱাৰ মূল কাৰণ হৈছে বৰ্তমান চৰকাৰৰ কাৰ্যক্ষমতা, যাৰ পৰিণতিত ৰাজ্য়ৰ ৰাস্তা-ঘাটৰ উন্নয়ন হৈছে ৷ ষষ্ঠদশ অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ পঞ্চম দিনটোৰ এক প্ৰশ্নোত্তৰত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী অশোক সিংহলে এই তথ্য বিধানসভাত সদৰী কৰে ৷

তেওঁ লগতে সদনত এই কথাও জনাই যে ১০৮ মৃত্যুঞ্জয় সেৱাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিলে নিৰ্দিষ্ট স্থান পাবলৈ বৰ্তমান সময়ত প্ৰায় ১১.২০ মিনিট সময়ৰ প্ৰয়োজন হৈ আছে, কিন্তু অনাগত সময়ত এই সময় ৮ মিনিটলৈ হ্ৰাস কৰাৰ প্ৰচেষ্টা অব্য়াহত আছে ৷

বিধানসভাৰ মজিয়াত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী অশোক সিংহলে এনে তথ্য ৰাজহুৱা কৰা কথাটোৱে বিশেষ তাৎপৰ্য্য় বহন কৰিছে ৷

সামাজিক মাধ্য়ম এক্সৰ এটা পোষ্টত তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে যে বৰ্তমান সমগ্ৰ অসমতে ৮০০ খন ১০৮ মৃত্যুঞ্জয় এম্বুলেন্স কাৰ্যক্ষম হৈ আছে ৷ যাৰ ফলত ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ৰ নিজা এম্বুলেন্সৰ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ প্ৰয়োজনীয়তা হ্ৰাস পাইছে ।

তেওঁ লগতে কয় যে বৰ্তমান ৰাস্ত-ঘাট উন্নতি হৈছে, কিন্তু যেতিয়া অসমৰ ৰাস্ত-পদূলি বেয়া আছিল, তেতিয়া ১০৮ মৃত্যুঞ্জয় সেৱা ৰোগীৰ কাষ পাবলৈ প্ৰায় ২৫-৩০ মিনিট সময়ৰ প্ৰয়োজন হৈছিল ৷ যোৱা ১০-১১ বছৰত লাহে লাহে ইয়াৰ পৰিমাণ হ্ৰাস পাই আহিছে ৷ তাহানিৰ ২৫-৩০ মিনিটৰ পৰা এতিয়া প্ৰায় ১১.২০ মিনিট হৈছেগৈ ৷

বাজেট অধিৱেশনতে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু কয়, ‘‘অসমৰ প্ৰতিটো উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰক এজন এমবিবিএছ চিকিৎসক প্ৰদান কৰা হ’ব ৷ লগতে প্ৰয়োজনীয় সংখ্যক এএনএম বা জিএনএমৰ ব্যৱস্থাৰ ফলত ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যখণ্ড অধিক শক্তিশালী হ’ব । ভাৰতৰ ভিতৰত প্ৰথমটো এই পদক্ষেপ অসমে গ্ৰহণ কৰিছে ৷"

তেওঁ লগতে কয়,"বৰ্তমান ৭৪টা ডায়েলাইছিছ চেণ্টাৰ, ১৪ খন মেডিকেল কলেজ অসম চৰকাৰৰ অধীনত আছে ৷ লগতে ৪ খন নতুন মেডিকেল কলেজে ৰাজ্যজুৰি সেৱা আগবঢ়াই আছে ৷ আগন্তুক দিনত আৰু ১০খন মেডিকেল কলেজ আৰম্ভ হ'ব ৷’’

লগতে পঢ়ক : প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিত ৫০খন বিচনাযুক্ত চিকিৎসালয়, জিএমচিএইছত ৰোগীয়ে পাব প্ৰ'টন থেৰাপী

লগতে পঢ়ক : এইখন ৰাজহ নিৰপেক্ষ বাজেট, আয়-ব্যয় সমানেই হ'ব: মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

TAGGED:

স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী অশোক সিংহল
১০৮ মৃত্যুঞ্জয়
এম্বুলেন্স সেৱা
মেডিকেল কলেজ
ASHOK SINGHAL ON 108 MRITYUNJOY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.