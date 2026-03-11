ETV Bharat / state

অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমাৱৰ্তন : বনৌষধি চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ য়ানুঙ জেমহ লিগক সন্মানীয় ডক্টৰেট ডিগ্ৰী প্ৰদান

৯ খন মহাবিদ্যালয়ৰ স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰীৰ লগতে পি এইচ ডি লাভ কৰা ৫৮১গৰাকী শিক্ষাৰ্থীক সোণৰ পদক-পুৰস্কাৰ প্ৰদান ।

Assam Agricultural University's convocation
অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমাৱৰ্তন (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 11, 2026 at 5:57 PM IST

যোৰহাট : অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ২৬ সংখ্যক সমাৱৰ্তন যোৰহাটস্থিত মূল চৌহদত মাধৱ চন্দ্ৰ দাস সোঁৱৰণী প্ৰেক্ষাগৃহত বুধবাৰে অনুষ্ঠিত হয় । বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আচাৰ্য তথা অসমৰ ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যৰ পৌৰোহিত্যত অনুষ্ঠিত এই সমাৱৰ্তনত আদৰণি ভাষণ প্ৰদান কৰে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ডঃ বিদ্যুৎ চন্দন ডেকাই ।

অসম চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব ডঃ ৰবি কোটাই অনলাইনযোগে সমাৱৰ্তনত ভাষণ প্ৰদান কৰা অনুষ্ঠানটোত সন্মানীয় অতিথি হিচাপে কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই অংশগ্ৰহণ কৰে । বুধবাৰে আয়োজিত এই সমাৱৰ্তনতে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বনৌষধি চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ য়ানুঙ জেমহ লিগক সন্মানীয় ডক্টৰেট ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰা হয় ।

অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমাৱৰ্তন (ETV Bharat Assam)

সমাৱৰ্তনত অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত ৯ খন মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰীৰ লগতে পি এইচ ডি লাভ কৰা ৫৮১গৰাকী শিক্ষাৰ্থীক আনুষ্ঠানিকভাৱে ডিগ্ৰীৰ লগতে সোণৰ পদক আৰু অন্যান্য পুৰস্কাৰসমূহো প্ৰদান কৰা হয় ।

অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমাৱৰ্তনত ৰাজ্যপাল (ETV Bharat Assam)

এই সমাৱৰ্তনত অংশগ্ৰহণ কৰি কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই কয়, "মহিলা সবলীকৰণ যে হৈছে সেই ছবি দেখিবলৈ পালো আজি সমাৱৰ্তনত । কাৰণ ডিগ্ৰী লোৱা সৰহ সংখ্যকেই মহিলা ।"

অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমাৱৰ্তন (ETV Bharat Assam)

আনহাতে বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰে আসন ভাগ বাটোৱাৰা প্ৰসংগত মন্ত্ৰী বৰাই কয়,"অগপৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰাৰ সময় সমাগত আৰু বিজেপিৰে আলোচনা চলি আছে । আমাৰ দলৰ ভিতৰতো আমি আলোচনা কৰি আছো । এতিয়ালকৈ প্ৰাৰ্থী তালিকা চূড়ান্ত হোৱা নাই । পূৰ্বে অগপৰ হাতত থকা আসনসমূহ অক্ষুন্ন থকাটো আমি বিচাৰো । এই সকলো বিষয় আমি বিজেপি নেতৃত্বক জনাইছো ।" লগতে মন্ত্ৰী বৰাই কয় যে মিত্ৰতাৰ ধৰ্ম পালন কৰি ক'ৰবাত এৰা-ধৰা কৰিব লাগিব ।

