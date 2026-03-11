অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমাৱৰ্তন : বনৌষধি চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ য়ানুঙ জেমহ লিগক সন্মানীয় ডক্টৰেট ডিগ্ৰী প্ৰদান

অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমাৱৰ্তন : বনৌষধি চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ য়ানুঙ জেমহ লিগক সন্মানীয় ডক্টৰেট ডিগ্ৰী প্ৰদান
৯ খন মহাবিদ্যালয়ৰ স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰীৰ লগতে পি এইচ ডি লাভ কৰা ৫৮১গৰাকী শিক্ষাৰ্থীক সোণৰ পদক-পুৰস্কাৰ প্ৰদান ।
Published : March 11, 2026 at 5:57 PM IST
যোৰহাট : অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ২৬ সংখ্যক সমাৱৰ্তন যোৰহাটস্থিত মূল চৌহদত মাধৱ চন্দ্ৰ দাস সোঁৱৰণী প্ৰেক্ষাগৃহত বুধবাৰে অনুষ্ঠিত হয় । বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আচাৰ্য তথা অসমৰ ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যৰ পৌৰোহিত্যত অনুষ্ঠিত এই সমাৱৰ্তনত আদৰণি ভাষণ প্ৰদান কৰে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ডঃ বিদ্যুৎ চন্দন ডেকাই ।
অসম চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব ডঃ ৰবি কোটাই অনলাইনযোগে সমাৱৰ্তনত ভাষণ প্ৰদান কৰা অনুষ্ঠানটোত সন্মানীয় অতিথি হিচাপে কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই অংশগ্ৰহণ কৰে । বুধবাৰে আয়োজিত এই সমাৱৰ্তনতে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বনৌষধি চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ য়ানুঙ জেমহ লিগক সন্মানীয় ডক্টৰেট ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰা হয় ।
সমাৱৰ্তনত অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত ৯ খন মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰীৰ লগতে পি এইচ ডি লাভ কৰা ৫৮১গৰাকী শিক্ষাৰ্থীক আনুষ্ঠানিকভাৱে ডিগ্ৰীৰ লগতে সোণৰ পদক আৰু অন্যান্য পুৰস্কাৰসমূহো প্ৰদান কৰা হয় ।
এই সমাৱৰ্তনত অংশগ্ৰহণ কৰি কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই কয়, "মহিলা সবলীকৰণ যে হৈছে সেই ছবি দেখিবলৈ পালো আজি সমাৱৰ্তনত । কাৰণ ডিগ্ৰী লোৱা সৰহ সংখ্যকেই মহিলা ।"
আনহাতে বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰে আসন ভাগ বাটোৱাৰা প্ৰসংগত মন্ত্ৰী বৰাই কয়,"অগপৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰাৰ সময় সমাগত আৰু বিজেপিৰে আলোচনা চলি আছে । আমাৰ দলৰ ভিতৰতো আমি আলোচনা কৰি আছো । এতিয়ালকৈ প্ৰাৰ্থী তালিকা চূড়ান্ত হোৱা নাই । পূৰ্বে অগপৰ হাতত থকা আসনসমূহ অক্ষুন্ন থকাটো আমি বিচাৰো । এই সকলো বিষয় আমি বিজেপি নেতৃত্বক জনাইছো ।" লগতে মন্ত্ৰী বৰাই কয় যে মিত্ৰতাৰ ধৰ্ম পালন কৰি ক'ৰবাত এৰা-ধৰা কৰিব লাগিব ।