অসমৰ কৃষিভূমি : বছৰত এবাৰহে খেতি কৰা হয় ১৪,২৯,৭৮০ হেক্টৰ ভূমিত

অসমৰ কৃষিভূমি : বছৰত এবাৰহে খেতি কৰা হয় ১৪,২৯,৭৮০ হেক্টৰ ভূমিত
ৰাজ্যৰ ২৭,৫৮,৭৫৭ হেক্টৰ কৃষিভূমিৰ বিপৰীতে ৭০,৮৩৫ হেক্টৰতহে জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা আছে ৷
Published : October 3, 2026 at 1:38 PM IST
গুৱাহাটী : কৃষিপ্ৰধান ৰাজ্য অসমত বিগত ১০ বছৰত বাস্তৱত মুঠ ৭০৮৩৫ হেক্টৰ কৃষিভূমিত জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা উপলব্ধ হৈছে । ৰাজ্যখনৰ মুঠ ভৌগোলিক মাটিৰ পৰিমাণ হৈছে ৭৮৪৩৮ বৰ্গ কিলোমিটাৰ ।
ইয়াৰে মুঠ খেতি কৰা মাটিৰ পৰিমাণ হ’ল ৪০৮৭৭৩৪ হেক্টৰ আৰু প্ৰকৃত খেতি কৰা মাটিৰ পৰিমাণ হৈছে ২৭৫৮৭৫৭ হেক্টৰ । অৰ্থাৎ ৰাজ্যখনৰ সামান্য পৰিমাণৰ কৃষিভূমিত জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা আছে । এই তথ্য খোদ ৰাজ্যৰ জলসিঞ্চন বিভাগৰ ।
জলসিঞ্চন বিভাগৰ পৰা লাভ কৰা তথ্য অনুসৰিয়েই জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা নথকা বাবেই কৃষকে বতৰৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি কৃষিকাৰ্য কৰিবলগীয়া হয় । বেছি সংখ্যক কৃষকে বছৰত এবাৰে কৃষিকাৰ্য কৰিবলগীয়া হয় ।
বিভাগীয় তথ্য অনুসৰি, ৰাজ্যৰ ১৪২৯৭৮০ হেক্টৰ কৃষিভূমিত বছৰত এবাৰ কৃষিকাৰ্য কৰা হয় । আনহাতে ৰাজ্যৰ ১৩২৮৯৭৭ হেক্টৰ কৃষিভূমিত বছৰত একাধিক খেতি কৰা হয় ।
- জিলা ভিত্তিক এবাৰ আৰু একাধিকবাৰ কৃষিকাৰ্য কৰা ভূমিৰ পৰিমাণ :-
ৰাজ্যৰ ডিব্ৰুগড় জিলাত সৰ্বাধিক ১৪৮২৫১ হেক্টৰ কৃষিভূমিত এবাৰ আৰু ৯০০৭ হেক্টৰ ভূমিত একাধিকবাৰ খেতি কৰা হয় । সেইদৰে ৰাজ্যৰ ধুবুৰী জিলাত সৰ্বাধিক ১০৫৬৯৬ হেক্টৰ ভূমিত একাধিকবাৰ খেতি কৰাৰ বিপৰীতে এবাৰ খেতি কৰাৰ কোনো তথ্য নাই ।
সেইদৰে দক্ষিণ শালমাৰা মানকাচৰ জিলাতো এবাৰৰ বিপৰীতে ১৯৪২৫ হেক্টৰ ভূমিত একাধিকবাৰ খেতি কৰা হয় । বাক্সা জিলাত ৪৭৫২৭ হেক্টৰ ভূমিত এবাৰ আৰু ৪৫১৭৮ হেক্টৰ ভূমিত একাধিকবাৰ, বৰপেটা জিলাত ৭৮৯৩১ হেক্টৰ ভূমিত এবাৰ আৰু ৫৫৩৫৬ হেক্টৰ ভূমিত একাধিকবাৰ খেতি কৰা হয় ৷
লগতে বিশ্বনাথ জিলাত ২০১৭৬ হেক্টৰ ভূমিত এবাৰ আৰু ৩৮৬১১ হেক্টৰ ভূমিত একাধিকবাৰ, বঙাইগাঁও জিলাত ২৭৭৮৫ হেক্টৰ ভূমিত এবাৰ আৰু ৩৩৯৬৯ হেক্টৰ ভূমিত একাধিকবাৰ, কাছাৰ জিলাত ৮৪৭৬০ হেক্টৰ ভূমিত এবাৰ আৰু ৩৯৪২৫ হেক্টৰ ভূমিত একাধিকবাৰ, চৰাইদেউ জিলাত ৪৪৫০১ হেক্টৰ ভূমিত এবাৰ আৰু ৭৮১৮ হেক্টৰ ভূমিত একাধিকবাৰ খেতি কৰা হয় ৷
আনহাতে, চিৰাং জিলাত ৩১৯০৫ হেক্টৰ ভূমিত এবাৰ আৰু ২৭৫০৪ হেক্টৰ ভূমিত একাধিকবাৰ, দৰং জিলাত ৩১৮৪৫ হেক্টৰ ভূমিত এবাৰ আৰু ৬৩০৩ হেক্টৰ ভূমিত একাধিকবাৰ, ধেমাজি জিলাত ৩৫১৫৩ হেক্টৰ ভূমিত এবাৰ আৰু ৪৪১২১ হেক্টৰ ভূমিত একাধিকবাৰ, ডিমা হাচাও জিলাত ২৮৬৩১ হেক্টৰ ভূমিত এবাৰ আৰু ১৩৫৮৮ হেক্টৰ ভূমিত একাধিকবাৰ খেতি কৰা হয় ৷
একেদৰে, গোৱালাপাৰা জিলাত ১৫৮৪৯ হেক্টৰ ভূমিত এবাৰ আৰু ৫৬৪৬২ হেক্টৰ ভূমিত একাধিকবাৰ, গোলাঘাট জিলাত ৯৮৪৯৩ হেক্টৰ ভূমিত এবাৰ আৰু ৪৪৮২৮ হেক্টৰ ভূমিত একাধিকবাৰ, হাইলাকান্দি জিলাত ২৫০১৬ হেক্টৰ ভূমিত এবাৰ আৰু ২০৯১১ হেক্টৰ ভূমিত একাধিকবাৰ, হোজাই জিলাত ৩৯৬৩৩ হেক্টৰ ভূমিত এবাৰ আৰু ২৭৪৫১ হেক্টৰ ভূমিত একাধিকবাৰ খেতি কৰা হয় ৷
ইফালে যোৰহাট জিলাত ৬৮৩৩৭ হেক্টৰ ভূমিত এবাৰ আৰু ২২৭৩৫ হেক্টৰ ভূমিত একাধিকবাৰ, কামৰূপ মহানগৰ জিলাত ১৭০৪৪ হেক্টৰ ভূমিত এবাৰ আৰু ৫৫০০ হেক্টৰ ভূমিত একাধিকবাৰ, কামৰূপত জিলাত ২৩৮৩৬ হেক্টৰ ভূমিত এবাৰ আৰু ৮১৭১৪ হেক্টৰ ভূমিত একাধিকবাৰ, কাৰ্বি আংলং জিলাত ৩৮৬৫৪ হেক্টৰ ভূমিত এবাৰ আৰু ৫০৫৮০ হেক্টৰ ভূমিত একাধিকবাৰ খেতি কৰা হয় ৷
|ক্ৰমিক নং
|জিলা
|এবাৰ খেতি কৰা ভূমিৰ পৰিমাণ
|একাধিকবাৰ খেতি কৰা ভূমিৰ পৰিমাণ
|১
|ডিব্ৰুগড়
|১৪৮২৫১ হেক্টৰ
|৯০০৭ হেক্টৰ
|২
|ধুবুৰী
|-
|১০৫৬৯৬
|৩
|দক্ষিণ শালমাৰা মানকাচৰ
|-
|১৯৪২৫ হেক্টৰ
|৪
|বাক্সা
|৪৭৫২৭ হেক্টৰ
|৫১৭৮ হেক্টৰ
|৫
|বৰপেটা
|৭৮৯৩১ হেক্টৰ
|৫৫৩৫৬ হেক্ট
|৬
|বিশ্বনাথ
|২০১৭৬ হেক্টৰ
|৩৮৬১১ হেক্টৰ
|৭
|বঙাইগাঁও
|২৭৭৮৫ হেক্টৰ
|৩৩৯৬৯ হেক্টৰ
|৮
|কাছাৰ
|৮৪৭৬০ হেক্টৰ
|৩৯৪২৫ হেক্টৰ
|৯
|চৰাইদেউ
|৪৪৫০১ হেক্টৰ
|৭৮১৮ হেক্টৰ
|১০
|চিৰাং
|৩১৯০৫ হেক্টৰ
|২৭৫০৪ হেক্টৰ
|১১
|দৰং
|৩১৮৪৫ হেক্টৰ
|৬৩০৩ হেক্টৰ
|১২
|ধেমাজি
|৩৫১৫৩ হেক্টৰ
|৪৪১২১ হেক্টৰ
|১৩
|ডিমা হাচাও
|২৮৬৩১ হেক্টৰ
|১৩৫৮৮ হেক্টৰ
|১৪
|গোৱালাপাৰা
|১৫৮৪৯ হেক্টৰ
|৫৬৪৬২ হেক্টৰ
|১৫
|গোলাঘাট
|৯৮৪৯৩ হেক্টৰ
|৪৪৮২৮ হেক্টৰ
|১৬
|হাইলাকান্দি
|২৫০১৬ হেক্টৰ
|২০৯১১ হেক্টৰ
|১৭
|হোজাই
|৩৯৬৩৩ হেক্টৰ
|২৭৪৫১ হেক্টৰ
|১৮
|যোৰহাট
|৬৮৩৩৭ হেক্টৰ
|২২৭৩৫ হেক্টৰ
|১৯
|কামৰূপ মহানগৰ
|১৭০৪৪ হেক্টৰ
|৫৫০০ হেক্টৰ
|২০
|কামৰূপ (গ্ৰা)
|২৩৮৩৬ হেক্টৰ
|৮১৭১৪ হেক্টৰ
|২১
|কাৰ্বি আংলং
|৩৮৬৫৪ হেক্টৰ
|৫০৫৮০ হেক্টৰ
|২২
|কৰিমগঞ্জ
|৫৬০৩৩ হেক্টৰ
|৬৬৮১ হেক্টৰ
|২৩
|কোকৰাঝাৰ
|২৫১৬০ হেক্টৰ
|৫৪৩৩৫ হেক্টৰ
|২৪
|লখিমপুৰ
|১৯৬৫২ হেক্টৰ
|৭৮৫৯১ হেক্টৰ
|২৫
|মাজুলী
|১৮২২১ হেক্টৰ
|১৮৭৮১ হেক্টৰ
|২৬
|মৰিগাঁও
|২৩১০৮ হেক্টৰ
|৪৯৪৬৫ হেক্টৰ
|২৭
|নগাঁও
|৫৭৩৫২ হেক্টৰ
|১০৪৮২৩ হেক্টৰ
|২৮
|নলবাৰী
|৪০১৯১ হেক্টৰ
|২৭৬৭০ হেক্টৰ
|২৯
|শিৱসাগৰ
|৭০৯০৮ হেক্টৰ
|১২৯৭৭ হেক্টৰ
|৩০
|শোণিতপুৰ
|১৩০১০ হেক্টৰ
|৬৮৫৩৭ হেক্টৰ
|৩১
|তিনিচুকীয়া
|১০৯৭০২ হেক্টৰ
|২১০০৩ হেক্টৰ
|৩২
|ওদালগুৰি
|৮৩৭৬২ হেক্টৰ
|৩৩৭৬৭ হেক্টৰ
|৩৩
|পশ্চিম কাৰ্বি আংলং
|৩৪৩৪৫ হেক্টৰ
|২৯৩৭৫ হেক্টৰ
জানিব পৰা মতে, কৰিমগঞ্জ জিলাত ৫৬০৩৩ হেক্টৰ ভূমিত এবাৰ আৰু ১৬৬৮১ হেক্টৰ ভূমিত একাধিকবাৰ, কোকৰাঝাৰ জিলাত ২৫১৬০ হেক্টৰ ভূমিত এবাৰ আৰু ৫৪৩৩৫ হেক্টৰ ভূমিত একাধিকবাৰ, লখিমপুৰ জিলাত ১৯৬৫২ হেক্টৰ ভূমিত এবাৰ আৰু ৭৮৫৯১ হেক্টৰ ভূমিত একাধিকবাৰ, মাজুলী জিলাত ১৮২২১ হেক্টৰ ভূমিত এবাৰ আৰু ১৮৭৮১ হেক্টৰ ভূমিত একাধিকবাৰ খেতি কৰা হয় ৷
চৰকাৰী তথ্য মতে, মৰিগাঁও জিলাত ২৩১০৮ হেক্টৰ ভূমিত এবাৰ আৰু ৪৯৪৬৫ হেক্টৰ ভূমিত একাধিকবাৰ, নগাঁও জিলাত ৫৭৩৫২ হেক্টৰ ভূমিত এবাৰ আৰু ১০৪৮২৩ হেক্টৰ ভূমিত একাধিকবাৰ, নলবাৰী জিলাত ৪০১৯১ হেক্টৰ ভূমিত এবাৰ আৰু ২৭৬৭০ হেক্টৰ ভূমিত একাধিকবাৰ, শিৱসাগৰ জিলাত ৭০৯০৮ হেক্টৰ ভূমিত এবাৰ আৰু ১২৯৭৭ হেক্টৰ ভূমিত একাধিকবাৰ খেতি কৰা হয় ৷
লগতে শোণিতপুৰ জিলাত ১৩০১০ হেক্টৰ ভূমিত এবাৰ আৰু ৬৮৫৩৭ হেক্টৰ ভূমিত একাধিকবাৰ, তিনিচুকীয়া জিলাত ১০৯৭০২ হেক্টৰ ভূমিত এবাৰ আৰু ২১০০৩ হেক্টৰ ভূমিত একাধিকবাৰ, ওদালগুৰি জিলাত ৮৩৭৬২ হেক্টৰ ভূমিত এবাৰ আৰু ৩৩৭৬৭ হেক্টৰ ভূমিত একাধিকবাৰ, পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাত ৩৪৩৪৫ হেক্টৰ ভূমিত এবাৰ আৰু ২৯৩৭৫ হেক্টৰ ভূমিত একাধিক বাৰ খেতি কৰাৰ তথ্য লাভ কৰা হৈছে ।
- ৰাজ্য চৰকাৰৰ জলসিঞ্চনৰ নিজা সক্ৰিয় আঁচনিসমূহ :-
জলসিঞ্চন ব্যৱস্থাৰ অসম চৰকাৰৰ কেইবাখনো নিজা আঁচনি আছে । ইয়াৰ ভিতৰত এছ অ' পি ডি তথা ৰাজ্য চৰকাৰৰ স্ব-অগ্ৰাধিকাৰ আঁচনি আৰু নাবাৰ্ডৰ তথা ৰাষ্ট্ৰীয় কৃষি আৰু গ্ৰাম্য উন্নয়ন বেংকৰ গ্ৰাম্য আন্তঃগাঠনি উন্নয়ন পুঁজি ।
আনহাতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ জলসিঞ্চনৰ আঁচনিসমূহ হৈছে ক্ৰমে -
- উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ উন্নয়নৰ বাবে গঠিত অব্যয় নোহোৱা কেন্দ্ৰীয় সম্পদ পুঁজি,
- উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল পৰিষদ,
- প্ৰধানমন্ত্রী কৃষি সিঁচাই যোজনা,
- প্ৰধানমন্ত্রী কৃষি সিঁচাই ত্বৰাম্বিত জলসিঞ্চন আঁচনি আৰু
- সিঞ্চন নিয়ন্ত্রণাধীন এলেকা উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ আধুনিকীকৰণ
- দহ বছৰত জলসিঞ্চন বিভাগৰ আৱণ্টিত পুঁজি আৰু বিভিন্ন আঁচনিৰ ধনৰ পৰিমাণ :-
বিগত দহ বছৰত জলসিঞ্চনৰ বিভিন্ন আঁচনিৰ বাবে ধনৰ আৱণ্টন দিয়া হৈছে । জলসিঞ্চন বিভাগে দিয়া তথ্য অনুসৰি ২০১৬-১৭ বৰ্ষৰ পৰা ২০২৫-২৬ বৰ্ষলৈ জলসিঞ্চন বিভাগৰ মুঠ আৱণ্টিত পুঁজিৰ পৰিমাণ হৈছে ৭০৭০৯১.৭০ লাখ টকা ।
ইয়াৰ ভিতৰত ২০১৬-১৭ বৰ্ষত ১১৩১৪৩.২০ লাখ, ২০১৭-১৮ বৰ্ষত ৪৬৭০২.৪৪ লাখ, ২০১৮-১৯ বৰ্ষত ১১৪৩৭১.৪২ লাখ, ২০১৯-২০ বৰ্ষত ৮৭৭৩২.১৪ লাখ, ২০২০-২১ বৰ্ষত ১১৪৩৪৮.৭৩ লাখ, ২০২১-২২ বৰ্ষত ৭০৫১২.৭৭ লাখ, ২০২২-২৩ বৰ্ষত ২৬৫৪৬.৪৭ লাখ, ২০২৩-২৪ বৰ্ষত ৪২৩৫২.৯৩ লাখ, ২০২৪-২৫ বৰ্ষত ৫৬০১০.১৯ লাখ, ২০২৫-২৬ বৰ্ষত ৩৫৩৭১.৪১ লাখ টকা আৱণ্টিত হৈছে ।
|ক্ৰমিক নং
|বৰ্ষ
|ধনৰ পৰিমাণ (লাখৰ হিচাপত)
|১
|২০১৬-১৭
|১১৩১৪৩.২০
|২
|২০১৭-১৮
|৪৬৭০২.৪৪
|৩
|২০১৮-১৯
|১১৪৩৭১.৪২
|৪
|২০১৯-২০
|৮৭৭৩২.১৪
|৫
|২০২০-২১
|১১৪৩৪৮.৭৩
|৬
|২০২১-২২
|৭০৫১২.৭৭
|৭
|২০২২-২৩
|২৬৫৪৬.৪৭
|৮
|২০২৩-২৪
|৪২৩৫২.৯৩
|৯
|২০২৪-২৫
|৫৬০১০.১৯
|১০
|২০২৫-২৬
|৩৫৩৭১.৪১
আনহাতে, উক্ত দহ বছৰত চি এছ এছ আঁচনিত ৫০৮৪০৯.৭৪ লাখ টকা, নাবাৰ্ডৰ আঁচনিত ১২৫৩০৬.১১ লাখ টকা, এছ অ' পি ডিত ১০৭৬৪৪.৬০ লাখ টকা, এ আই বি পিত ৭৮২৯০.৯৭ লাখ টকা, চি এ ডি ডব্লিউ এমত ৬৬০ লাখ টকা, পি এম কে এছ ৱাইৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত ১৮৭৩৫.৭৯ লাখ টকা আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ত ২৫২২৯ লাখ টকা আৰু জলসিঞ্চন পিয়লৰ বাবে এশ লাখ টকা আৱণ্টন দিয়া হৈছে ।
|ক্ৰমিক নং
|আঁচনি
|ধনৰ পৰিমাণ (লাখৰ হিচাপত)
|১
|চি এছ এছ
|৫০৮৪০৯.৭৪
|২
|নাবাৰ্ড
|১২৫৩০৬.১১
|৩
|এছ অ' পি ডি
|১০৭৬৪৪.৬০
|৪
|এ আই বি পি
|৭৮২৯০.৯৭
|৫
|চি এ ডি ডব্লিউ এম
|৬৬০
|৬
|পি এম কে এছ ৱাই (প্ৰথম পৰ্যায়)
|১৮৭৩৫.৭৯
|৭
|পি এম কে এছ ৱাই (দ্বিতীয় পৰ্যায়)
|২৫২২৯
লগতে পঢ়ক : 'ছুপাৰফুড’ মাখানা খেতিৰে ৰাজ্যত নতুনকৈ সূচনা হ'ব কৃষি বিপ্লৱ: মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা
লগতে পঢ়ক : ফুলৰ প্ৰতি থকা ভালপোৱাক ব্যৱসায়লৈ ৰূপান্তৰ নাগালেণ্ডৰ ভেছালু পুৰোৰ