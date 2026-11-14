পথ দুৰ্ঘটনাৰ ভয়ংকৰ তথ্য: ২০২৬ৰ প্ৰথম ৫ মাহতে দুৰ্ঘটনাত ১,২৮৩ৰ মৃত্যু, ২০২৫ চনত অসমত ৭,৯৮১ টা দুৰ্ঘটনা

পথ দুৰ্ঘটনাৰ ভয়ংকৰ তথ্য: ২০২৬ৰ প্ৰথম ৫ মাহতে দুৰ্ঘটনাত ১,২৮৩ৰ মৃত্যু, ২০২৫ চনত অসমত ৭,৯৮১ টা দুৰ্ঘটনা
নেচনেল ক্ৰাইম ৰেকৰ্ডছ ব্যুৰৰ তথ্যত পোহৰলৈ আহিছে অসমত বৃদ্ধি পাইছে দুৰ্ঘটনা আৰু দুৰ্ঘটনাৰ ফলত নিহত হোৱাৰ সংখ্যা ৷
Published : November 14, 2026 at 9:02 PM IST
হায়দৰাবাদ : শুকুৰবাৰে দেশ জোঁকাৰি যোৱা কাজিৰঙাৰ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাৰ মাজতে এক ভয়ংকৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ৷ ৰাজ্যত ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইছে পথ দুৰ্ঘটনাৰ সংখ্যা ৷ নেচনেল ক্ৰাইম ৰেকৰ্ডছ ব্যুৰ চমুকৈ NCRBৰ তথ্যত পোহৰলৈ আহিছে অসমত দিনক দিনে পথ দুৰ্ঘটনাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ কথা ৷
নেচনেল ক্ৰাইম ৰেকৰ্ডছ ব্যুৰই 'ভাৰতত দুৰ্ঘটনাজনিত মৃত্যু আৰু আত্মহত্যা ২০২৪' (Accidental Deaths & Suicides in India 2024) শীৰ্ষক প্ৰতিবেদন অনুসৰি ২০২৩ চনত অসমতে ৭,৪২১ টা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ৷ ২০২৪ চনত অসমত ৭,৮৪৮ টা পথ দুৰ্ঘটনাৰ ফলত ৩,৩৫১ জন লোকৰ মৃত্যু হয় আৰু ৭,১৩৩ জন আহত হয় । ২০২৩ চনৰ তুলনতা ২০২৪ চনত দুৰ্ঘটনা ৫.৮% বৃদ্ধি পাইছিল ৷
অসমত সংঘটিত ভয়াবহ দুৰ্ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত কিছু তথ্য :
২৪ ফেব্ৰুৱাৰী, ২০০৮ : ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত থকা এখন দলং ভাগি যোৱাত যাত্ৰীবাহী বাছ নদীত বাগৰি পৰে । এই দুৰ্ঘটনাত কমেও ১২ জন যাত্ৰী নিহত হয় আৰু চাৰিজন গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল ৷ বাছখন চিলাপথাৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ গৈ থকা অৱস্থা এই দুৰ্ঘটনা হৈছিল ৷
৩১ মে’, ২০১১: কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সমীপত এখন তেলৰ টেংকাৰ আৰু এখন যাত্ৰীবাহী বাছৰ মাজত সংঘৰ্ষ হৈছিল ৷ ফলত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হয় আৰু এই ঘটনাত পাঁচজন লোক জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যু হৈছিল ৷ প্ৰায় ২০ জন লোক আহত হৈছিল ঘটনাটোত ।
৩০-৩১ মে’, ২০১১: গুৱাহাটীৰ পৰা টিহু অভিমুখে গৈ থকা এখনত বিবাহযাত্ৰী কঢিওৱা বাহন কাঠৰ দলং পাৰ হবলৈ ধৰোতে দলঙখন ভাগি পৰে ৷ ফলত দৰা-কইনাৰ যাত্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া এখন বাছ এটা পুখুৰীত বাগৰি পৰে । এই দুৰ্ঘটনাত দৰাসহ ৩১ জন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে আন কেইবাজনো লোক আহত হয় ।
০৩ অক্টোবৰ, ২০১৩: বৰপেটা জিলাত সংঘটিত এক পথ দুৰ্ঘটনাত মহিলা আৰু শিশুসহ কমেও ২৮ জন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে ৯ জন আহত হয় বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ।
৩ জানুৱাৰী, ২০২৪: বালিজানৰ সমীপত ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এখন যাত্ৰীবাহী বাছ আৰু এখন কয়লাভৰ্তি ট্ৰাকৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয় । এই দুৰ্ঘটনাত ১২ জন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে প্ৰায় ৩০ জন আহত হৈছিল ৷
৩০-৩১ আগষ্ট, ২০২৬: ক্ষেত্ৰীৰ নালাগেদেৰাত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ গুৱাহাটী-সোণাপুৰ অংশত এখন ট্ৰেভেলাৰ আৰু এখন ট্ৰাকৰ মাজত হোৱা সংঘৰ্ষত ট্ৰেভেলাৰখনৰ চালকসহ ৬ জন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে আন কেইবাজনো লোক আহত হৈছিল ।
১৩ নৱেম্বৰ, ২০২৬ : শেহতীয়াকৈ কাজিৰঙাৰ ৰঙাজানত, ৭১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এখন ট্ৰেভেলাৰ আৰু এখন কণ্টেইনাৰ ট্ৰাকৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয় । ফলত বৰ্তমানলৈকে ২৬ জনৰ মৃত্যু হৈছে আৰু ২০ জনৰো অধিক লোক আহত হয় ।
২০২০-২০২৪ চনলৈ অসমত পথ দুৰ্ঘটনাৰ পৰিসংখ্যা :
নেচনেল ক্ৰাইম ৰেকৰ্ডছ ব্যুৰই ২০২০-২০২৪ চনৰলৈকে অসমত সংঘটিত দুৰ্ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে ৷ সেই তথ্য অনুসৰি,
- ২০২০ চনত ৰাজ্যত ৬,৫৯৫ টা পথ দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ ফলত ২,৬২৯ জনৰ মৃত্যু হৈছিল ৷
- ২০২১ চনত ৰাজ্যত ৭,৪১১ টা পথ দুৰ্ঘটনা হোৱাত ৩,০৩৬ জনৰ মৃত্যু হৈছিল ৷
- ২০২২ চনত ৰাজ্যত ৭,০২৩ টা পথ দুৰ্ঘটনাত ২,৯৯৪ জনৰ মৃত্যু হৈছে ৷
- ২০২৩ চনত ৭,৪২১ টা পথ দুৰ্ঘটনাৰ ফলত ৩,২৯৬ জন নিহত হৈছে ৷
- ২০২৪ চনত ৭,৮৪৮ টা পথ দুৰ্ঘটনাৰ বাবে ৩,৩৫১ জনৰ মৃত্যু হৈছিল ৷
যদিহে চোৱা যায় তেতিয়া হ'লে ২০২২ চনত দুৰ্ঘটনাৰ সংখ্যা কিছু হ্ৰাস পাইছিল যদিও সামগ্ৰিকভাৱে অসমত পথ দুৰ্ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে ৷ চৰকাৰী পথ সুৰক্ষা পৰিসংখ্যাৰ এক বিশ্লেষণত মৃত্যুৰ হাৰৰ উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধিয়ে পাইছে ৷ ২০২১ চনত ৰাজ্যখনত ৭,৪১১ টা পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, যাৰ ফলত ৩,০৩৬ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে ৫,৭৬৩ জন আহত হৈছিল ।
২০২৫ চনলৈ দুৰ্ঘটনাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাই ৭,৯৮১ টা হয়, যাৰ ফলত মৃত্যুৰ সংখ্যাও ৩,৫৬২ জনলৈ বৃদ্ধি পায় । এই ধাৰা ২০২৬ চনতো অব্যাহত আছে, য’ত বছৰটোৰ মাত্ৰ প্ৰথম পাঁচটা মাহতেই ১,২৮৩ জন লোকে অকালতে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আৰু ২,২৮৭ জন লোক আহত হৈছে ।
লগতে পঢ়ক: মৃত্যুদূতৰূপী ট্ৰেভেলাৰে কাঢ়িলে ২৬ জনৰ প্ৰাণ, কঁহৰাৰ ৰঙাজানৰ ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত পোহৰলৈ আহিল বিস্ফোৰক তথ্য