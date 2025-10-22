ETV Bharat / state

উৎসৱৰ বতৰত NFR ৰ বিশেষ সিদ্ধান্ত, বিশেষ ৰে'লৰ ৬২০ টা ভ্ৰমণ

বৰ্তমান উৎসৱৰ বতৰ । দীপাৱলীৰ পিছতে চলিছে ষট পূজাৰ আয়োজন । এনে সময়তে উত্তৰ-পূৱ সীমান্ত ৰে'লৱেই লৈছে বিশেষ সিদ্ধান্ত ।

Assam: 620 trips of special trains operated by NFR for festive rush
উৎসৱৰ বতৰত NFR ৰ বিশেষ সিদ্ধান্ত (PTI)
By ANI

Published : October 22, 2025 at 10:33 AM IST

3 Min Read
গুৱাহাটী: উৎসৱৰ বতৰত যাত্ৰীৰ চাহিদাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আৰু আগন্তুক ষট পূজাৰ বাবে উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰে'লৱে কৰ্তৃপক্ষই গ্ৰহণ কৰিছে বিশেষ পদক্ষেপ ৷ এই সময়চোৱাত যাত্ৰীৰ সুবিধাৰ্থে আৰু সুচল যাত্ৰা নিশ্চিত কৰিবলৈ ভাৰতীয় ৰে'লৱেই কেইবাখনো বিশেষ ৰে'ল চলাইছে ৷ উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে’লৱেৰ জেনেৰেল মেনেজাৰ চেতন কুমাৰ শ্ৰীবাস্তৱে মঙলবাৰে উল্লেখ কৰে এই কথা ৷

শ্ৰীবাস্তৱে মঙলবাৰে গুৱাহাটী ৰে'লৱে ষ্টেচনত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কয়, "ভাৰতীয় ৰে'লৱে(IR)য়ে চলি থকা উৎসৱৰ বতৰত যাত্ৰীৰ চাহিদাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ব্যাপক ব্যৱস্থা কৰিছে । পূজা, দীপাৱলী আৰু ষট পূজাৰ সময়ত সুচাৰু যাত্ৰা কৰাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ ভাৰতীয় ৰে'লৱেই ১২,০১১খন বিশেষ ৰে'লৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, যিটো যোৱা বছৰৰ একে সময়ছোৱাত ৭,৭২৪খন ৰে'লৰ তুলনাত যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে । উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে'লৱে (এন এফ আৰ) জ'নত ৪৮খন বিশেষ ৰে'ল ৰেল চলি আছে, ২০২৫ চনৰ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ডিচেম্বৰলৈকে বিভিন্ন পথত মুঠ ৬২০ টা ভ্ৰমণ কৰা হৈছে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "কাটিহাৰ, নিউ জলপাইগুৰি, গুৱাহাটী, যোগবাণী আৰু কিষাণগঞ্জৰ দৰে ডাঙৰ ডাঙৰ ষ্টেচনত যাত্ৰীৰ গতিবিধি সুচাৰুৰূপে সুনিশ্চিত কৰিবলৈ হ’ল্ডিং এৰিয়া, যাত্ৰী ঘোষণা ব্যৱস্থা, ফেন, অতিৰিক্ত টিকট কাউণ্টাৰ আৰু স্বয়ংক্ৰিয় টিকট ভেণ্ডিং মেচিনকে ধৰি বিশেষ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।" ইফালে ভিৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ২৪ ঘণ্টাই সহায়ক কক্ষ আৰু আৰপিএফৰ লগতে অতিৰিক্ত কৰ্মচাৰী নিয়োগ কৰা হৈছে ।

কাটিহাৰ , কিষাণগঞ্জ , নিউ জলপাইগুৰি, সোণপুৰ, দৌৰাম মাধেপুৰা, আগৰতলা, নিউ তিনিচুকীয়া, এছ এম ভি টি বেংগালুৰু, অমৃতসৰ, পাটনা, ডিব্ৰুগড়, গোৰখপুৰ, শিলচৰ, নাহৰলাগুন, কলকাতা, গুৱাহাটী, ৰাঁচী, চৰালাপল্লী, মুম্বাই চেণ্ট্ৰে'ল, আগ্ৰা আদি মূল গন্তব্যস্থানলৈ বিশেষ ৰে'ল চলাচল কৰা হৈছে ।

২২ অক্টোবৰত নিৰ্ধাৰিত ৰে’লসমূহৰ ভিতৰত আছে:

  • ৰে'ল নং-০৫৯৭৮, ডিব্ৰুগড় - গোৰখপুৰ (সাপ্তাহিক বিশেষ), যিখন ৰে'ল ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৯:১০ বজাত যাত্ৰা কৰি ১৯:০০ বজাত গোৰখপুৰত উপস্থিত হ'ব ।
  • ৰে'ল নং-০৫৭৩৬, কাটিহাৰ-অমৃতসৰ (সাপ্তাহিক বিশেষ) কাটিহাৰ জংচনৰ পৰা ২১:০০ বজাত যাত্ৰা কৰিব আৰু ০৯:৪৫ বজাত অমৃতসৰ জংচনত উপস্থিত হ’ব ।
  • ৰে'ল নং-০৭৫৪১, কাটিহাৰ-দৌৰাম মধেপুৰা (দৈনিক বিশেষ) কাটিহাৰৰ পৰা ১৯:০০ বজাত যাত্ৰা কৰি ২২:০০ বজাত দৌৰাম মাধেপুৰাত উপস্থিত হ'ব ।
  • ৰে'ল নং-০৭৫৪২, দৌৰাম মাধেপুৰা-কাটিহাৰ (দৈনিক বিশেষ) ৰে'ল ২২:৪৫ বজাত দৌৰাম মাধেপুৰাৰ পৰা ৰাওনা হ’ব আৰু ২:৩০ বজাত কাটিহাৰত উপস্থিত হ’ব ।
  • ৰে'ল নং-০৭৫৪০ কাটিহাৰ-মণিহাৰী (দৈনিক বিশেষ) কাটিহাৰৰ পৰা ২০:৩০ বজাত যাত্ৰা কৰি ২১:৩০ বজাত মণিহাৰীত উপস্থিত হ'ব ।
  • ৰে'ল নং, ০৭৫৩৯ মণিহাৰী-কাটিহাৰ (দৈনিক বিশেষ) মণিহাৰীৰ পৰা ৫:০০ বজাত যাত্ৰা কৰি ৬:০০ বজাত কাটিহাৰত উপস্থিত হ'ব ।

যাত্ৰীসকলক আগতীয়াকৈ যাত্ৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে আৰু উৎসৱৰ বতৰত নিৰাপদ আৰু আৰামদায়ক যাত্ৰা নিশ্চিত কৰিবলৈ ৰে'লৱে কৰ্মচাৰীৰ সৈতে সহযোগিতা কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ।

CHHATH PUJA
GUWAHATI RAILWAY STATION
NORTHEAST FRONTIER RAILWAY
SPECIAL TRAINS
INDIAN RAILWAYS

