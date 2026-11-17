সোণোৱাল কছাৰী, মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ২৯১ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে
সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত ১১৯ গৰাকী আৰু মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত ১৭২ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ।
By PTI
Published : November 17, 2026 at 6:43 PM IST
গুৱাহাটী : অহা ৩০ নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ’ব সোণোৱাল কছাৰী আৰু মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ । ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি পৰ্ব শেষ হৈছে । মনোনয়ন-পত্ৰ দাখিল পৰ্বৰো অন্ত পৰিছে । আনহাতে, মনোনয়ন-পত্ৰ পৰীক্ষা আৰু উঠাই লোৱাৰ অন্তিম সময়ৰ পিছত এই দুয়োখন পৰিষদীয় নিৰ্বাচনত মুঠ ২৯১ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব । এই সম্পৰ্কত ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগে মঙলবাৰে এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্ৰকাশ কৰিছে ।
বিবৃতিত প্ৰকাশ পোৱা অনুসৰি, দুয়োখন পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে মনোনয়ন-পত্ৰ দাখিল কৰা মুঠ প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত ৩৫ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে নিজৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে ।
সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত ১১ গৰাকী মনোনীত প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ ফলত এতিয়া নিৰ্বাচনী যুঁজত নামিব ১১৯ গৰাকী প্ৰাৰ্থী ।
বিববৃতিটোত প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি, ধেমাজিৰ পৰা ১৩ গৰাকী, ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৫০ গৰাকী, গোলাঘাটৰ পৰা ৭ গৰাকী, যোৰহাটৰ পৰা ১২ গৰাকী, লখিমপুৰৰ পৰা ১০ গৰাকী, শিৱসাগৰৰ পৰা ৪ গৰাকী আৰু তিনিচুকীয়াৰ পৰা ২৩ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ।
আনহাতে, মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত ২৪ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে নিজৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে । এতিয়া বিভিন্ন দল তথা নিৰ্দলীয় মিলি মুঠ ১৭২ গৰাকী মনোনীত প্ৰাৰ্থীয়ে মিচিং পৰিষদীয় নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ।
বিশ্বনাথৰ পৰা ৬ গৰাকী, ধেমাজিৰ পৰা ৫৭ গৰাকী, ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৫ গৰাকী, গোলাঘাটৰ পৰা ২০ গৰাকী, যোৰহাটৰ পৰা ৮ গৰাকী, লখিমপুৰৰ পৰা ৩৮ গৰাকী, মাজুলীৰ পৰা ২২ গৰাকী, শিৱসাগৰৰ পৰা ৬ গৰাকী, শোণিতপুৰৰ পৰা ৪ গৰাকী আৰু তিনিচুকীয়াৰ পৰা ৬ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে এই নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বুলি বিবৃতিটোত লগতে কোৱা হৈছে ।
উল্লেখ্য যে মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ ৪০টা সমষ্টিত অহা ৩০ নৱেম্বৰত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ’ব । এই সন্দৰ্ভত যোৱা ৩ নৱেম্বৰত নিৰ্বাচনৰ অধিসূচনা জাৰি কৰা হয় । মনোনয়ন-পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিম দিন আছিল ১০ নৱেম্বৰ । আনহাতে, ১২ নৱেম্বৰত মনোনয়ন-পত্ৰসমূহ পৰীক্ষা কৰাৰ লগতে বৈধ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰাৰ পিছত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰৰ অন্তিম দিন ১৬ নৱেম্বৰ আছিল ।
আনহাতে, সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰো ৩২টা সমষ্টিত অহা ৩০ নৱেম্বৰত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ’ব ।