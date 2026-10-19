হোমষ্টেত আশ্ৰয় লোৱা অৱস্থাত আৰক্ষীৰ জালত ২৪ গৰাকী অবৈধ নাগৰিক

হোমষ্টেত আশ্ৰয় লোৱা অৱস্থাত আৰক্ষীৰ জালত ২৪ গৰাকী অবৈধ নাগৰিক
দুৰ্গা পূজাৰ আনন্দ-উছাহ চলি থকাৰ মাজতেই ৰাজ্যৰ কেবাটাও হোমষ্টেৰ পৰা কমেও ২৪ গৰাকী অবৈধ নাগৰিকক আটক কৰা হৈছে ।
By PTI
Published : October 19, 2026 at 10:56 PM IST
গুৱাহাটী: ৰাজ্যৰ ৰাজধানী মহানগৰ গুৱাহাটীত থকা একাংশ হোটেল, হোমষ্টে এতিয়া যেন অবৈধ বাংলাদেশীৰ আশ্ৰয়স্থলীত পৰিণত হৈছে ৷ মাত্ৰ এসপ্তাহ পূৰ্বে গুৱাহাটীৰ হোটেল আৰু কামাখ্যা ৰে’লৱে ষ্টেচনত কমেও ৮০ গৰাকী অবৈধ বাংলাদেশী ধৰা পৰাৰ পাছত পুনৰ ৰাজ্যত আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে এনে অবৈধ নাগৰিক ৷
দুৰ্গা পূজাৰ আনন্দ-উছাহ চলি থকাৰ মাজতেই ৰাজ্যৰ কেবাটাও হোমষ্টেৰ পৰা কমেও ২৪ গৰাকী অবৈধ নাগৰিকক আটক কৰা হৈছে । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজৰ এক্স হেণ্ডেলত প্ৰকাশ কৰে এই কথা ৷ যোৱা সময়ছোৱাত অসম আৰক্ষীয়ে গুৱাহাটীৰ লগতে বাংলাদেশৰ সীমামূৰীয়া জিলা কেইখনৰ পৰা বহু সংখ্যক বাংলাদেশীক আটক কৰা দেখা গৈছে ৷
Most of Assam: pandal-hopping Assam Police: illegal hunting! Based on tip-offs, 24 illegal immigrants were caught hiding in different homestays. Assam welcomes Puja revellers but for illegals, stringent action as per law will be taken. @assampolice remains alert, 24*7. https://t.co/OttnsmpOd1— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 19, 2026
দুখন ফটো শ্বেয়াৰ কৰি ড৹ শৰ্মাই পোষ্টটোত লিখিছে, ‘‘অসমৰ অধিকাংশই পেণ্ডেলত ব্যস্ত । অসম আৰক্ষী অবৈধ কাৰ্যৰ চিকাৰত ব্যস্ত ৷ গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত ২৪ জন অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীক বিভিন্ন হোমষ্টেত লুকাই থকা অৱস্থাত ধৰা পেলোৱা হয় ৷’’
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অৱশ্যে অনুপ্ৰৱেশকাৰীসকলৰ জাতীয়তা, তেওঁলোকক ক’ত বন্দী কৰা হৈছিল বা তেওঁলোক কোন দেশৰ পৰা আহিছে আদি সবিশেষ সদৰী কৰা নাছিল ।
"অসমে পূজা উদযাপন কৰা লোকসকলক আদৰণি জনায়, কিন্তু অবৈধ লোকৰ বাবে আইন অনুসৰি কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব । অসম আৰক্ষী ২৪x৭ সতৰ্ক হৈ আছে ।" -মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় ৷
উল্লেখ্য যে যোৱা ৮ অক্টোবৰত গুৱাহাটীৰ কামাখ্যা ষ্টেচনত দুপৰীয়াৰ ভাগত অভিযান চলাই ৫৮ জন অবৈধ বাংলাদেশী নাগৰিকক আটক কৰে আৰক্ষীয়ে । এই বাংলাদেশী দলটোৰ ভিতৰত ১৯ গৰাকী পুৰুষ, ১৪ গৰাকী মহিলা, ২৫টা শিশু আছে । শিশুসকলৰ ভিতৰত ১৭ জন ল'ৰা আৰু ৮ জনী ছোৱালী । তাৰ পূৰ্বে পল্টন বজাৰৰ হোটেলৰ পৰা আটক কৰা হৈছিল কমেও ১৮ গৰাকী বাংলাদেশী নাগৰিক ।
অসমৰ শ্ৰীভূমি, কাছাৰ, ধুবুৰী আৰু দক্ষিণ শালমাৰা-মানকাচৰ জিলাই বাংলাদেশৰ সৈতে ২৬৭.৫ কিলোমিটাৰ আন্তৰ্জাতিক সীমান্ত ভাগ কৰে ।শ্ৰীভূমিৰ সুতাৰকান্দিত এটা সংহত চেক পোষ্ট (আই চি পি) আছে । উত্তৰ-পূবৰ ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তত মুঠ তিনিটা এনে সংহত চেক পোষ্ট আছে, বাকী দুটা মেঘালয়ৰ ডাউকী আৰু ত্ৰিপুৰাৰ আখৌৰাত অৱস্থিত । ভাৰত-ভূটান সীমান্তস্থিত অসমৰ দৰঙাত অঞ্চলটোৰ আন এটা সংহত চেক পোষ্ট আছে ।
লগতে পঢ়ক:
কাৰ ছত্ৰছায়াত অসম অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ চৰণীয়া পথাৰ হৈছে ?
বাংলাদেশীৰ ঘাটিত পৰিণত গুৱাহাটী ! কামাখ্যা জংচনত ধৃত শিশু-মহিলাসহ ৫৭ বাংলাদেশী
গুৱাহাটীত ১৮ জন অবৈধ বাংলাদেশী নাগৰিকক আটক, আশ্ৰয় দিয়া হোটেল কৰ্তৃপক্ষকো গ্ৰেপ্তাৰ