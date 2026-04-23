২৮ এপ্ৰিলত ঘোষণা হ’ব উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল
এইবাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষত কলা, বাণিজ্য, বিজ্ঞান আৰু বৃত্তিমুখী শাখাত মুঠ ৩,৩০,৭৪৪ গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছিল ।
Published : April 23, 2026 at 2:50 PM IST
Updated : April 23, 2026 at 2:58 PM IST
নিউজ ডেস্ক: প্ৰায় তিনি লাখ শিক্ষাৰ্থীৰ উৎকণ্ঠাৰ অন্ত পেলাই ঘোষণা কৰা হ’ল উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ তাৰিখ ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৃহস্পতিবাৰে ফলাফলৰ তাৰিখ সামাজিক মাধ্যমযোগে ঘোষণা কৰে ৷ এক্স হেণ্ডেলত এটা পোষ্টযোগে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰা অনুসৰি অহা ২৮ এপ্ৰিলত ঘোষণা কৰা হ’ব উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলক আগতীয়াকৈ শুভেচ্ছাও জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷
উল্লেখ্য যে চলিত বৰ্ষত ১১ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষা । সময়সূচী অনুসৰি দিনৰ ১.৩০ বজাৰ পৰা বিয়লি ৪.৩০ বজালৈকে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল । ১৬ মাৰ্চত অন্ত পৰে উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষা । এই পৰীক্ষা সুকলমে অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছিল । পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ আশে-পাশে বলৱৎ কৰা হৈছিল ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ ১৬৩ ধাৰা ৷ পৰীক্ষা গৃহত স্থাপন কৰা হৈছিল চিচিটিভি কেমেৰা আৰু নিয়োগ কৰা হৈছিল ফ্লায়িং স্কোৱাড ৷
Higher Secondary results will be declared on 28th April.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) April 23, 2026
My best wishes to all students appearing for the exam.
সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ ৮২১ টা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল এই পৰীক্ষা ৷ এইবাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষত কলা, বাণিজ্য, বিজ্ঞান আৰু বৃত্তিমুখী শাখাত মুঠ ৩,৩০,৭৪৪ গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হয় । কলা শাখাত অৱতীৰ্ণ হোৱা মুঠ পৰীক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা ২,৪৭,৮৬৫ গৰাকী ৷ ইয়াৰ ভিতৰত ১,০২,৬৪৮ গৰাকী ছাত্ৰ, ১,৪৫,২১৬ গৰাকী ছাত্ৰী আৰু তৃতীয় লিংগৰ পৰীক্ষাৰ্থী আছিল এজন ৷
ইফালে বিজ্ঞান শাখাত মুঠ ৬১,৫৬৮ পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হয় । ইয়াৰ ভিতৰত ৩৪,৮০১ ছাত্ৰ, ২৬,৭৬৬ ছাত্ৰী আৰু তৃতীয় লিংগৰ পৰীক্ষাৰ্থী আছিল এগৰাকী । আনহাতে বাণিজ্য শাখাত এইবাৰ মুঠ ১৯, ৮০৬ গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হয় । ইয়াৰ ভিতৰত ১৩,৭৮২ গৰাকী ছাত্ৰ আৰু ৬,০২৪ গৰাকী ছাত্ৰী । বৃত্তিমুখী শাখাত ১,৫০৫ পৰীক্ষাৰ্থী পৰীক্ষাত অৱৰ্তীণ হৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত ৮৮৭ গৰাকী ছাত্ৰ আৰু ৬১৮ গৰাকী ছাত্ৰী ।
পূৰ্বতে অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিছিল যদিও বিগত বৰ্ষৰ পৰা অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদে অনুষ্ঠিত কৰিছে উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষা ৷ একেদৰে পূৰ্বতে ছেবাই অনুষ্ঠিত কৰা মেট্ৰিক পৰীক্ষাও অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদে অনুষ্ঠিত কৰিছে ৷ পূৰ্বৰ দুয়োখন পৰিষদৰ বিলুপ্তি ঘটাই চৰকাৰে নতুনকৈ অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদ গঠন কৰে ৷
