ETV Bharat / state

ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু লোকে সহযোগ নকৰিলে অসমীয়া দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ নাগৰিক হ'ব : বসন্ত কুমাৰ গোস্বামী

চৰাঞ্চলত অসমীয়া বিষয়ত ফেইল কৰা ল'ৰা-ছোৱালী এজনো নাই, বিপৰীতে শিৱসাগৰ-যোৰহাটত আছে : অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি

ASOM SAHITYA SABHA
ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু লোকে সহযোগ নকৰিলে অসমীয়া দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ নাগৰিক হ'ব (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 17, 2026 at 9:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

বৰপেটা : যি সময়ত চৰ চাপৰি অঞ্চলত বসবাস কৰা ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু লোকক বিদেশীৰ বুলি একাংশই সন্দেহ কৰে সেই সময়তে অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি বসন্ত কুমাৰ গোস্বামীয়ে বিস্ফোৰক মন্তব্য আগবঢ়াইছে ৷ মুছলমান মাত্ৰেই বিদেশী নহয় বুলি উল্লেখ কৰি অসম সাহিত্য সভাপতি গোস্বামীয়ে কয়,"মুছলমান মানে বিদেশী নহয় ৷ আগন্তুক লোকপিয়লত চৰ চাপৰিৰ লোকসকলে যদি সহযোগ নকৰে তেন্তে অসমীয়া দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ নাগৰিক হোৱাটো ১০০ শতাংশই নিশ্চিত ৷ চৰবাসীয়ে যদি লোকপিয়লত অসমীয়াৰ পৰিচয় নিদিলেহেতেন তেতিয়া হ'লে ১৯৩১, ১৯৪১ অথবা ১৯৫১ চনতেই অসমীয়া সংখ্যালঘিষ্ঠ হ'ল হেতেন ৷"

তেওঁ লগতে কয়," চৰ চাপৰিত বসবাস কৰা অসমৰ মুছলমানসকলক লুইতপৰীয়া অসমীয়া হিচাপে সাহিত্য সভাই ইতিমধ্যে স্বীকৃতি দিছে ৷ লোকপিয়লত তেওঁলোকে 'ব' নিলিখে 'অ' লিখিব ৷ এয়া জাতিটোৰ বাবে ইতিবাচক দিশ ৷ কাৰণ বড়ো জনগোষ্ঠী বা মিছিং জনগোষ্ঠীয়ে কেতিয়াও অসমীয়া বুলি নকয় ৷ কিন্তু চৰবাসীয়েহে অসমীয়া বুলি ক'ব ৷"

ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু লোকে সহযোগ নকৰিলে অসমীয়া দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ নাগৰিক হ'ব (ETV Bharat Assam)

সদ্য ঘোষিত উচ্চ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি গোস্বামীয়ে কয়,"চৰাঞ্চলত অসমীয়া বিষয়ত ফেইল কৰা ল'ৰা-ছোৱালী এজনো নাই ৷ চৰ অঞ্চলত অসমীয়া বিষয়ত ১০০ৰ ভিতৰত ১০০ নম্বৰ লাভ কৰিছে ৷ কিন্তু শিৱসাগৰ, যোৰহাটত অসমীয়া বিষয়ত ফেইল কৰা ল'ৰা ছোৱালীৰ সংখ্যা অধিক ৷ চৰ অঞ্চলত এজন ল'ৰা-ছোৱালীয়েও অসমীয়া বিষয়ত ফেইল কৰা নাই ৷"

তেওঁ লগতে কয়,"ৰাজনীতিয়ে সমাজখন ভাঙি থানবান কৰে আৰু সাহিত্য, সংস্কৃতিয়ে সেই ভগা হাড়বোৰ জোৰা দিয়ে ৷ সেয়ে কয়াকুছিলৈ আহিছো ৷ বিচিত্ৰতাৰ মাজত ঐক্যৰ সূতাডাল উলিয়াই সাংস্কৃতিক বন্ধনেৰে নিজকে অসমীয়া বুলি পৰিচয় দিবলৈ যত্ন কৰিব লাগিব ৷ যিটো চৰ চাপৰিবাসীয়ে কৰিছে ৷" উল্লেখ্য যে, দেওবাৰে অসম সাহিত্য সভাৰ উদ্যোগত আৰু 'চৰ-চাপৰি ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি উপ-সমিতি'ৰ সহযোগত কয়াকুছিত অনুষ্ঠিত বিদ্যায়তনিক আৰু সাংস্কৃতিক সমাবেশ-২০২৬ শীৰ্ষক অনুষ্ঠানত অশংগ্ৰহণ কৰি এই মন্তব্য কৰে গোম্বামীয়ে ৷

লগতে পঢ়ক:নৱ প্ৰজন্মক ম'বাইল আসক্তিমুক্ত কৰিবলৈ যোগাসন প্ৰতিযোগিতা

TAGGED:

বৰপেটা
অসম সাহিত্য সভা
বসন্ত কুমাৰ গোস্বামী
লোকপিয়ল
ASOM SAHITYA SABHA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.