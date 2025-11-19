ETV Bharat / state

প্ৰাণৰ শিল্পীৰ ওপজা দিনটোত অগপৰ জাতীয় স্বাভিমান দিৱস পালন

সোণাপুৰৰ নৰতাপ লক্ষীমন্দিৰ ৰংগমঞ্চত অগপৰ ডিমৰীয়া বিধান পৰিষদে অনুষ্ঠিত কৰে জাতীয় স্বাভিমান দিৱস ।

ZUBEEN GARG BIRTHDAY
জাতীয় স্বাভিমান দিৱস উদযাপন (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 19, 2025 at 2:18 PM IST

সোণাপুৰ: প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ওপজা দিনটো অগপৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে জাতীয় স্বাভিমান দিৱস হিচাপে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে মঙলবাৰে পালন কৰে । সোণাপুৰৰ নৰতাপ লক্ষীমন্দিৰ ৰংগমঞ্চত অগপৰ ডিমৰীয়া বিধান পৰিষদে অনুষ্ঠিত কৰে জাতীয় স্বাভিমান দিৱস ।

অঞ্চলটোৰ শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে উপস্থিত থকা অনুষ্ঠানটোত প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতিচ্ছবিৰ সন্মুখত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰে অগপৰ কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক ড৹ তপন দাসে । কেইবাশ বন্তি প্ৰজ্বলনৰে আলোকিত হৈ পৰা অনুষ্ঠানটোত আকাশবন্তিও প্ৰজ্বলন কৰা হয় ।

অগপৰ ডিমৰীয়া বিধান পৰিষদে অনুষ্ঠিত কৰে জাতীয় স্বাভিমান দিৱস (ETV Bharat Assam)

কেক কাটি প্ৰিয়শিল্পীৰ জন্মদিন দিন উদযাপন কৰা এই কাৰ্যসূচীত প্ৰাণৰ শিল্পীৰ প্ৰিয় গীত পৰিৱেশনৰ লগতে সমজুৱাভাবে ‘‘মায়াবিনী’’ শীৰ্ষক গীতটো পৰিৱেশন কৰি শিল্পীগৰাকীক শ্ৰদ্ধা জনোৱা হয় । ইয়াৰ পিছতে অনুষ্ঠিত হয় এক বিশেষ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান ।

যুৱ পৰিষদৰ সভাপতি বিক্ৰম বড়োৱে আঁত ধৰা অনুষ্ঠানটোত সোণাপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ জ্যেষ্ঠ অধ্যাপক ড৹ ধৰ্মৰাম ডেকাই বিশেষ অতিথি হিচাপে উপস্থিত থকা অনুষ্ঠানটোত সাংবাদিক তথা লেখক দেবেন বৰুৱাক ‘‘কিতাপৰ বন্ধু’’ আৰু সোণাপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত উপাধ্যক্ষ ড৹ বিপুল বৰাক ‘‘প্ৰকৃতিৰ বন্ধু’’ উপাধি দি সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় । সম্বৰ্ধিত দুয়োগৰাকীয়ে নিজা নিজা বিষয়ৰ ওপৰত বক্তব্য প্ৰদান কৰে ।

ZUBEEN GARG BIRTHDAY
সাংবাদিকক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন (ETV Bharat Assam)

অনুষ্ঠানটোত সোণাপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ইংৰাজী বিভাগৰ অধ্যাপিকা ড৹ মৃদুস্মৃতি মহন্ত, অগপৰ কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক ড৹ তপন দাস, সোণাপুৰ জিলা পৰিষদৰ সদস্য ৰমেন ডেকাকে ধৰি অগপৰ বিধান পৰিষদৰ বিষয়ববীয়া আৰু বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল উপস্থিত থাকে । এই কাৰ্যসূচীৰ পিছতে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ কালজয়ী গীত পৰিৱেশনৰে অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ।

অনুষ্ঠানটোত অংশগ্ৰহণ কৰি অসম গণ পৰিষদৰ সাধাৰণ সম্পাদক ড৹ তপন দাসে কয়, ‘‘প্ৰাণৰ শিল্পীৰ অবৰ্তমানত উদযাপিত প্ৰথমটো জন্মদিন অসম গণ পৰিষদে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে প্ৰতিটো সমষ্টিত জাতীয় স্বাভিমান দিৱস হিচাপে উদযাপন পালন কৰিছে । ডিমৰীয়া বিধান পৰিষদেও প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ ওপজা দিনটোত জাতীয় স্বাভিমান দিৱস হিচাপে পালন কৰি অঞ্চলটোৰ দুগৰাকী ব্যক্তিক কিতাপৰ বন্ধু, প্ৰকৃতিৰ বন্ধু সন্মান প্ৰদান কৰা হৈছে । প্ৰাণৰ শিল্পী অসমীয়াৰ হৃদয়ত সদায় থাকিব ৷’’ আনহাতে, জুবিনক্ষেত্ৰত নাহৰপুলি ৰোপণ, চাফাই অভিযান আৰু ৰক্তদান কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কথাও দাসে সদৰী কৰে ।

