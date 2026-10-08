গৃহজিলাত লাভলীনা: সহস্ৰাধিক ৰাইজৰ উষ্ম আদৰণিত অভিভূত স্বৰ্ণকন্যা
গৃহজিলা গোলাঘাটত উষ্ম আদৰণি স্বৰ্ণজয়ী অসমকন্যা লাভলীনা বৰগোহাঁইক । বোকাখাতত লাভলীনাক বিপুল সম্বৰ্ধনা । আগন্তুক অলিম্পিকত স্বৰ্ণ জয়ৰ সংকল্প লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ ।
Published : October 8, 2026 at 4:37 PM IST
গোলাঘাট: এছিয়ান গেমছৰ মহিলা বক্সিঙৰ ৭৫ কিলোগ্ৰাম শাখাৰ ফাইনেলত চীনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীক পৰাস্ত কৰি সোণৰ পদক লাভ কৰি অসমকন্যা লাভলীনা বৰগোহাঁইয়ে ৰাজ্য তথা দেশলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে ৷ বৃহস্পতিবাৰে গৃহভূমি সৰুপথাৰলৈ অহাৰ পথত লাভলীনাক বোকাখাতত সহস্ৰাধিক ৰাইজে সম্বৰ্ধনা আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে ৷
বোকাখাত সমজিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ উদ্যোগত, সমজিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত বোকাখাতৰ শতাধিক সংগঠন, ব্যক্তি বিশেষে সন্মান জনায় স্বৰ্ণজয়ী বক্সাৰ লাভলীনাক ।
বোকাখাত জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ সভাপতি, বিধায়ক, জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ একান্ত সহযোগত, সম্পাদক সঞ্জীৱ শইকীয়াই আঁত ধৰা অনুষ্ঠানত বোকাখাতৰ সকলো জাতীয় সংগঠন, সাংস্কৃতিক আৰু সামাজিক অনুষ্ঠানে মৰমেৰে উপচাই পেলাই খেলুৱৈগৰাকীক ।
#WATCH | Golaghat, Assam: Asian Games gold medallist and star boxer Lovlina Borgohain receives a grand welcome in her hometown of Golaghat. https://t.co/fAGQxGG7Ra— ANI (@ANI) October 8, 2026
সহস্ৰাধিক অনুৰাগীৰ উপস্থিতিত উৎফুল্লিত হৈ লাভলীনাই ৰাইজক উদ্দেশ্য কৰি কয়, ‘‘এছিয়ান গেমছত স্বৰ্ণ জয় আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ । মই অলিম্পিকৰ পাছত আপোনালোকক যাতে আকৌ এনেকৈ লগ পাওঁ, সেই আশীৰ্বাদ কৰিব ।’’
আদৰণি ভাষণ প্ৰদান কৰি বোকাখাত ক্ৰীড়া সন্থাৰ সভাপতি তথা মন্ত্ৰী অতুল বৰাই কয় যে নিজৰ জন্মদিনৰ দিনাই লাভলীনাই লাভ কৰা এই স্বৰ্ণ পদকে দেশ আৰু জাতিক উজলাই তুলিলে । অনুষ্ঠানত লাভলীনাৰ পিতৃ টিকেন বৰগোহাঁই, মাতৃ মামণি বৰগোহাঁইও উপস্থিত থাকে ।
#WATCH | Golaghat, Assam: On felicitating Lovlina Borgohain, Assam Minister Atul Bora says, " everyone here is very happy... it is truly encouraging for the new generation of players..." on the demise of actor nana patekar, he says, "...it isn't just a loss for the film industry; it is a loss for the nation—after all, who doesn't know nana patekar? what did he do? what kind of man was he? everyone knows him."<="" p>— ani (@ani) October 8, 2026
বোকাখাত সমজিলা আয়ুক্ত সুজাতা গগৈ, চক্ৰ বিষয়া দেৱাহুতি ডেকা, খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া বিহংগী ভাগৱতী দাস, অগপ, বিজেপি আৰু গণশক্তিৰ নেতৃত্বও উপস্থিত থাকে ।
সম্বৰ্ধনা গ্ৰহণ কৰি স্বৰ্ণ কন্য়া লাভলীনা বৰগোহাঁই কয়, ‘‘আজি গোলাঘাটত উপস্থিত হৈছোঁ আৰু ৰাইজে ইমান মৰম দিছে । ইয়াত উপস্থিত হোৱাৰ পাছত ইমান ৰাইজৰ মৰম পাইছোঁ যাৰ বাবে মই নিজকে সৌভাগ্যৱান বুলি ভাবিছোঁ । মন্ত্ৰী অতুল বৰাই খেলৰ সময়তো আমাৰ খবৰ লৈ থাকে । মই ভবাতকৈ বহু বেছি মানুহ মোৰ বাবে ৰৈ আছিল । মই গোলাঘাটবাসীক বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আগলৈও মেডেল কঢ়িয়াই আনিবলৈ যাতে সক্ষম হওঁ, তাৰ বাবে আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ ।’’
‘‘আগন্তুক দিনত অলিম্পিক আছে আৰু এই স্বৰ্ণপদক লাভ কৰি অলিম্পিকলৈ আনন্দ মনেৰে যাব বিচাৰিছোঁ আৰু এইবাৰ মই স্বৰ্ণপদক অৰ্জন কৰিব পাৰিম । মোৰ সফলতাৰ বাবে অসমৰ লগতে দেশবাসীক কৃতিত্ব দিম, কাৰণ সকলোৰে আশীৰ্বাদ ডাঙৰ কথা । দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক লগ পোৱাটো আমাৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ মুহূৰ্ত আৰু সেয়া সকলোৰে এটা সপোন ৷ কিন্তু তাতকৈ ভাল লাগিছে গুৱাহাটীত উপস্থিত হোৱাৰ পাছৰে পৰা যি পৰিৱেশ দেখিবলৈ পাইছো, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক লগ পোৱা এইয়া মোৰ কাৰণে ডাঙৰ কথা ।’’
#WATCH | Golaghat, Assam: Asian Games gold medallist and star boxer Lovlina Borgohain says, " ...ever since i came to assam, i’ve received such a unique and special welcome—so much love from the people. i will strive to keep winning medals and continue receiving this love..." on the death of veteran actor nana patekar says, "i heard the news just a short while ago, before arriving here... a big dream of mine has ended right here. i’ve grown up watching him; he has a unique nature, and everyone knows his distinct style. so, the dream i had of meeting him just once will not be fulfilled. i think it is very sad news for the entire nation that he is no longer with us. it is a huge loss for the indian film industry."<="" p>— ani (@ani) October 8, 2026
ইফালে সৰুপথাৰলৈ আদৰণি জনাবলৈ গোলাঘাটৰ ৰঙাজানত উপস্থিত হয় বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকন । ৰঙাজানত উপস্থিত হোৱাৰ পাছত বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনে লাভলীনা বৰগোহাঁইক গামোচা পিন্ধাই আদৰণি জনায় । ইয়াৰ উপৰিও আদৰণি খেলুৱৈগৰাকীক আদৰণি জনায় গোলাঘাট জিলা বিজেপিৰ সভাপতি চন্দ্ৰ জ্যোতি ঠাকুৰ, সমাজকৰ্মী দীলিপ শইকীয়া আদিকে ধৰি ভালেসংখ্যক গণ্য মান্য ব্যক্তিয়ে ।
#WATCH | Golaghat, Assam: Asian Games gold medallist and star boxer Lovlina Borgohain felicitated at a grand ceremony in her hometown of Golaghat. Assam Cabinet Minister Atul Bora and senior local representatives attended the event to honor her achievements. https://t.co/hyxqtrn6dM— ANI (@ANI) October 8, 2026
লাভলীনা বৰগোহাঁইক আদৰণি জনায় বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনে কয়, ‘‘আজি আমাৰ বাবে সৌভাগ্যৰ দিন লাভলীনা গোলাঘাটত উপস্থিত হৈছে । আমি সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ ৰাইজে আগ্ৰহেৰে আজি দিনটোলৈ ৰৈ আছিলোঁ । আমি খেলুৱৈগৰাকীক আদৰি সৰুপথাৰলৈ লৈ যাম ।’’
লগতে পঢ়ক: অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক পদলৈ পদোন্নতি স্বৰ্ণকন্যা লাভলীনাক